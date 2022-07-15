Александр Голивец
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Голивец
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 апреля 1978
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Голивец
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 апреля 1978
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Строгино (мол)
|17
|11
|3
|3
|Дата
|Матч
|15.07.2022
|Кр. Советов (мол)
|0 : 3
|Строгино (мол)
|22.07.2022
|Строгино (мол)
|5 : 0
|Нижний Новгород (мол)
|26.07.2022
|Спартак М (мол)
|1 : 1
|Строгино (мол)
|29.07.2022
|Оренбург (мол)
|0 : 3
|Строгино (мол)
|05.08.2022
|Строгино (мол)
|4 : 0
|УОР №5
|12.08.2022
|Урал (мол)
|0 : 1
|Строгино (мол)
|19.08.2022
|Строгино (мол)
|0 : 0
|Торпедо (мол.)
|26.08.2022
|Строгино (мол)
|2 : 1
|ЦСКА (мол)
|04.11.2022
|Зенит (мол)
|2 : 0
|Строгино (мол)
|09.09.2022
|Строгино (мол)
|2 : 1
|Кр. Советов (мол)
|16.09.2022
|Нижний Новгород (мол)
|0 : 3
|Строгино (мол)
|30.09.2022
|Строгино (мол)
|0 : 1
|Спартак М (мол)
|07.10.2022
|Строгино (мол)
|3 : 0
|Оренбург (мол)
|14.10.2022
|УОР №5
|0 : 4
|Строгино (мол)
|21.10.2022
|Строгино (мол)
|1 : 1
|Урал (мол)
|28.10.2022
|Торпедо (мол.)
|1 : 2
|Строгино (мол)
|02.09.2022
|Строгино (мол)
|0 : 5
|Зенит (мол)