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    Александр Голивец

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Голивец
    Гражданство Россия
    Дата рождения 30 апреля 1978
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