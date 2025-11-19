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Иван Юрич
Новости
Иван Юрич - новости
Хорватия
25 августа 1975 (51)
Тренер
Статистика
Новости
«Спартак» вступил в переговоры с хорватским тренером
2025.11.19 09:55
18
Писарев – о возможном тренере «Спартака»: «Был в шоке, когда услышал, это катастрофа»
2025.11.18 10:55
9
«Спартак» пытался договориться с Юричем через посредников
2025.11.16 15:29
10
Стало известно решение Юрича по приглашению от «Спартака»
2025.11.14 14:39
11
Тренер с опытом АПЛ может возглавить «Спартак»
2025.11.14 11:01
11
«Аталанта» уволила главного тренера
2025.11.10 19:19
«Аталанта» объявила о назначении нового тренера
2025.06.06 20:42
«Аталанта» выбрала нового тренера на замену Гасперини
2025.06.06 14:28
«Аталанта» рассматривает пять тренеров на замену Гасперини
2025.06.03 16:48
Список кандидатов «Аталанты» на замену Гасперини
2025.03.01 12:47
3
Клуб АПЛ назначит экс-тренера «Ромы» Юрича
2024.12.20 13:50
«Рома» уволила третьего тренера за год после поражения от «Болоньи»
2024.11.10 20:28
6
«Рома» рассматривает семь тренеров
2024.11.04 14:02
7
Кассано предложил нового тренера для «Ромы»: «У него хотя бы есть яйца»
2024.10.29 23:49
Манчини подрался с тренером «Ромы» в перерыве матча
2024.10.29 10:02
3
Фото
«Рома» назначила нового главного тренера
2024.09.18 20:51
2
«Рома» выбрала нового главного тренера
2024.09.18 15:00
Экс-директор «Зенита» посоветовал «Спартаку» нового тренера
2024.05.09 22:10
6
Стало известно, почему Миранчука хотят вернуть в «Торино»
2023.12.28 12:44
Тренер «Торино» упомянул Миранчука
2023.10.28 10:23
«Торино» не отказался от выкупа Миранчука и Влашича
2023.07.10 11:20
1
Тренер «Торино» Юрич оценил игру Миранчука
2023.04.17 09:40
Тренер «Торино» озвучил свою позицию по будущему арендованных Влашича и Миранчука
2023.04.08 11:13
Тренер «Торино» Юрич попросил выкупить Миранчука у «Аталанты»
2023.03.07 14:50
3
Юрич продлит контракт с «Торино» при условии, что клуб выкупит Миранчука у «Аталанты»
2023.01.03 14:21
Тренер «Торино» Юрич высказался о травме Миранчука
2022.08.20 00:48
«Очень некрасиво». Тренер «Торино» прокомментировал отказ капитана играть с «Монцей»
2022.08.14 07:24
Тренер «Торино» Юрич прокомментировал дебют Миранчука
2022.08.14 05:07
Юрич: «Миранчук и Влашич могут добиться в «Торино» большего, чем в последние годы»
2022.08.12 12:48
Тренер «Торино» объяснил, в чем преимущество Миранчука перед другими новичками
2022.08.12 12:13
2
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