«Торино» не отказался от выкупа Миранчука и Влашича

«Торино» хочет сохранить в составе полузащитников Алексея Миранчука и Николу Влашича.

В ближайшие дни туринский клуб собирается возобновить переговоры о выкупе обоих футболистов.

Главный тренер «Торино» Иван Юрич попросил руководство клуба сделать все, чтобы Миранчук и Влашич остались в команде.

Россиянин и хорват также заинтересованы в продолжении карьеры в клубе из Турина.

Права на Миранчука принадлежат «Аталанте», а на Влашича – «Вест Хэму».