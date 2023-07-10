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    «Торино» не отказался от выкупа Миранчука и Влашича

    «Торино» хочет сохранить в составе полузащитников Алексея Миранчука и Николу Влашича.

    В ближайшие дни туринский клуб собирается возобновить переговоры о выкупе обоих футболистов.

    Главный тренер «Торино» Иван Юрич попросил руководство клуба сделать все, чтобы Миранчук и Влашич остались в команде.

    Россиянин и хорват также заинтересованы в продолжении карьеры в клубе из Турина.

    Права на Миранчука принадлежат «Аталанте», а на Влашича – «Вест Хэму».

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    Источник: твиттер журналиста DAZN Italia Орацио Аччомандо

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    Сегодня, 11:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15415

      Алексей З 1 час назад

      "Утром деньги , вечером стулья".
      Тут одного желания мало.

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