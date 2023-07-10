«Торино» не отказался от выкупа Миранчука и Влашича

"Утром деньги , вечером стулья".
Тут одного желания мало.
«Торино» хочет сохранить в составе полузащитников Алексея Миранчука и Николу Влашича.
В ближайшие дни туринский клуб собирается возобновить переговоры о выкупе обоих футболистов.
Главный тренер «Торино» Иван Юрич попросил руководство клуба сделать все, чтобы Миранчук и Влашич остались в команде.
Россиянин и хорват также заинтересованы в продолжении карьеры в клубе из Турина.
Права на Миранчука принадлежат «Аталанте», а на Влашича – «Вест Хэму».