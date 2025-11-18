Писарев – о возможном тренере «Спартака»: «Был в шоке, когда услышал, это катастрофа»

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на возможное назначение Ивана Юрича в «Спартак».

«Сейчас обсуждается, что Юрич может возглавить «Спартак». Я считаю, это будет катастрофа для «Спартака». Он захочет быстро‑быстро поменять все в головах футболистов. Я был в шоке, когда услышал, что его вообще могут рассматривать.

«Спартаку» не нужен такой тип тренера, как Юрич. Им не нужен тот, кто захочет делать революцию в головах футболистов. Ему просто не дадут такой возможности в «Спартаке». Нужен такой тип тренера, как Анчелотти. Человек с титулами и регалиями, который сразу сможет влюбить в себя всех футболистов команды», – сказал Писарев.