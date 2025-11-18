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  • Писарев – о возможном тренере «Спартака»: «Был в шоке, когда услышал, это катастрофа»

Писарев – о возможном тренере «Спартака»: «Был в шоке, когда услышал, это катастрофа»

18 ноября 2025, 10:55
9

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на возможное назначение Ивана Юрича в «Спартак».

«Сейчас обсуждается, что Юрич может возглавить «Спартак». Я считаю, это будет катастрофа для «Спартака». Он захочет быстро‑быстро поменять все в головах футболистов. Я был в шоке, когда услышал, что его вообще могут рассматривать.

«Спартаку» не нужен такой тип тренера, как Юрич. Им не нужен тот, кто захочет делать революцию в головах футболистов. Ему просто не дадут такой возможности в «Спартаке». Нужен такой тип тренера, как Анчелотти. Человек с титулами и регалиями, который сразу сможет влюбить в себя всех футболистов команды», – сказал Писарев.

  • «Спартак» ранее уволил Деяна Станковича с поста главного тренера.
  • Команду временно возглавил Вадим Романов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Писарев Николай Юрич Иван
Комментарии (9)
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гууд
1763454213
какой Юрич, спартаку нужен Степаныч!
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iscariot
1763454548
Что Писарев может знать о том, какой тренер Юрич? Писарев в футболе разбирается хуже тех, кто никогда по мячу не бил, а только пончики ел.
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Мордаванин
1763454762
коля писарь засуетился безвторой зарплаты
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ilya-ilya-google
1763455591
Анчелотти подаёт в отставку с поста тренера бразильский сборной и вылетает в Москву
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NewLife
1763455877
Огласите, пожалуйста, список советов Писарева Карпину. Какое же дно это срач тв.
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TOMSON
1763463707
Да ну? Кто бы мог подумать, что именно такой нужен?
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SLADE2019
1763468253
Совсем парень ошалел. Этот тренер всем нужен. Беда, что таких по всему свету по пальцам пересчитать можно. Одно забавно, буду знать, что Коля не самый последний юморист.
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АЛЕКС 58
1763469560
Вот такой как Писарев вообще никому не нужен.
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