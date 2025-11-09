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Иван Юрич
Статистика
Иван Юрич - статистика
Хорватия
25 августа 1975 (51)
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
В
П
Н
Аталанта
11
2
2
7
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
0 : 3
09.11.2025
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1 : 0
01.11.2025
Аталанта
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
1 : 1
28.10.2025
Милан
Италия. Серия А, 8 тур
Кремонезе
1 : 1
25.10.2025
Аталанта
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
0 : 0
19.10.2025
Лацио
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
1 : 1
04.10.2025
Комо
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1 : 1
27.09.2025
Аталанта
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 3
21.09.2025
Аталанта
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
4 : 1
14.09.2025
Лечче
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
1 : 1
30.08.2025
Аталанта
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
1 : 1
24.08.2025
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