Тренер «Торино» объяснил, в чем преимущество Миранчука перед другими новичками

Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о новичке клуба Алексее Миранчуке.
«Миранчук приходит из команды Гасперини и имеет, возможно, преимущество перед другими новичками, потому что он сможет войти в концепцию нашей игры гораздо проще.
Он сразу почувствует себя хорошо, даже если отыграет несколько минут», – сказал Юрич на пресс-конференции.
- «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
- За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»
Источник: «Спорт-Экспресс»