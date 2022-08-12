Тренер «Торино» объяснил, в чем преимущество Миранчука перед другими новичками

Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о новичке клуба Алексее Миранчуке.

«Миранчук приходит из команды Гасперини и имеет, возможно, преимущество перед другими новичками, потому что он сможет войти в концепцию нашей игры гораздо проще.

Он сразу почувствует себя хорошо, даже если отыграет несколько минут», – сказал Юрич на пресс-конференции.

«Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.

За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»