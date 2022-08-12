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    Тренер «Торино» объяснил, в чем преимущество Миранчука перед другими новичками

    Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о новичке клуба Алексее Миранчуке.

    «Миранчук приходит из команды Гасперини и имеет, возможно, преимущество перед другими новичками, потому что он сможет войти в концепцию нашей игры гораздо проще.

    Он сразу почувствует себя хорошо, даже если отыграет несколько минут», – сказал Юрич на пресс-конференции.

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

    Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25430

      vladimir-7 2 часа назад

      Вот правильно высказался главный тренер Торино Юрич о Миранчуке, он увидел,
      как хорошо впишется российский игрок в их команду. Ну Лёха, не подкачай!

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      ...
      Рейтинг: +2105

      LOKOfanatik19 > vladimir-7 2 часа назад

      Он сразу почувствует себя хорошо, даже если отыграет несколько минут», – сказал Юрич на пресс-конференции.

      Как и в Аталанте всего на несколько минут.

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