«Рома» выбрала нового главного тренера

«Рома» определилась с преемником Даниэле Де Росси, которого сегодня уволили с поста главного тренера.

Римскую команду возглавит Иван Юрич.

49-летний хорват заключит с клубом контракт до конца сезона. Договор автоматически продлится еще на год в случае выхода «Ромы» в Лигу чемпионов.

Юрич летом покинул «Торино».

Он также работал в «Вероне», «Дженоа», «Кротоне» и других командах.

«Рома» идет на 16-м месте в таблице Серии A с 3 очками после 4 туров.

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