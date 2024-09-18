«Рома» выбрала нового главного тренера

«Рома» определилась с преемником Даниэле Де Росси, которого сегодня уволили с поста главного тренера.
Римскую команду возглавит Иван Юрич.
49-летний хорват заключит с клубом контракт до конца сезона. Договор автоматически продлится еще на год в случае выхода «Ромы» в Лигу чемпионов.
- Юрич летом покинул «Торино».
- Он также работал в «Вероне», «Дженоа», «Кротоне» и других командах.
- «Рома» идет на 16-м месте в таблице Серии A с 3 очками после 4 туров.
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