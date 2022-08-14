«Очень некрасиво». Тренер «Торино» прокомментировал отказ капитана играть с «Монцей»

Капитан «Торино» Саша Лукич перед матчем первого тура Серии А против «Монцы» (2:1) отказался ехать на встречу. Поступок серба прокомментировал главный тренер Иван Юрич.

«Безусловно, жест Саши – сенсационный и очень некрасивый. Нужно понять, почему он так себя повeл после шести лет в «Торино». Саша всегда демонстрировал себя только с лучшей стороны.

Но факт остаeтся фактом – это очень серьезная вещь. Он всe ещe капитан. Я хорошо знаю Сашу. Он никогда не повышал голоса или что-то в этом роде, и раз поступил так, то всe серьезно. Но я не могу вмешиваться в это дело один, потому что оно общее», – цитирует Юрича «Чемпионат» со ссылкой на DAZN.

Есть информация, что отказ Лукича играть вызван нежеланием «Торино» продлить контракт с футболистом.

Нынешний контракт Лукича действует еще 2 года.

В день игры с «Монцей» Лукичу исполнилось 26 лет.

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