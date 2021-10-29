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Александр Сторожук
Новости
Александр Сторожук - новости
Россия
10 августа 1981 (45)
Тренер
Статистика
Новости
Сторожук покинул «Торпедо» – он может вернуться в «Краснодар» вместо Мусаева
2 ноября
6
Мусаев прокомментировал возможную замену себя в «Краснодаре» на Сторожука
31 октября
4
Стало известно, какого тренера «Краснодар» собирается назначить в случае увольнения Мусаева
29 октября
21
Экс-тренер «Краснодара» возглавил «Торпедо»
27 мая
1
«Торпедо» определилось с новым главным тренером
27 мая
2
Назван основной претендент на место главного тренера «Торпедо»
24 мая
5
Бывший тренер ЦСКА провел переговоры с московским клубом
21 мая
5
Известен кандидат на пост главного тренера «Урала» вместо Ромащенко
2025.12.03 16:28
«Елки-палки»: Мостовой отреагировал на увольнение Сторожука из «Ахмата»
2025.08.05 17:40
3
Фото
В РПЛ первая отставка в сезоне – «Ахмат» уволил главного тренера
2025.08.05 16:11
14
Тренер «Ахмата» – о пропущенных голах от «Зенита»: «Были длинные передачи на Соболева, кроме этих ситуаций соперник ничего не создал»
2025.07.31 09:21
Тренер «Ахмата» объяснил поражение от ЦСКА
2025.07.27 19:58
4
В «Ахмате» объяснили выбор нового тренера
2025.06.26 19:40
Бывший тренер 2DROTS может возглавить клуб Первой лиги
2025.06.18 10:49
«Ахмат» намерен подписать восемь футболистов
2025.06.17 19:30
1
Фото
«Ахмат» объявил нового тренера
2025.06.16 20:34
1
Раскрыт новый тренер «Ахмата»
2025.06.11 12:04
4
Тульский «Арсенал» уволил тренера
2025.06.11 11:35
Назван основной кандидат на пост главного тренера «Ахмата»
2025.06.05 13:45
5
Клуб Первой лиги рассматривает Юрана и еще двух тренеров
2025.05.29 11:25
2
Четыре тренера готовы возглавить «Ахмат»
2025.05.29 00:45
10
Тренер тульского «Арсенала» Сторожук пожаловался, что ему и его семье названивают незнакомцы и желают «сдохнуть»
2025.04.25 20:07
1
«Всех нас переживет»: Сторожук – о Галицком, которому прогнозировали смерть в 2024 году
2025.02.07 00:06
9
Экс-тренер «Краснодара»: «Горжусь Сафоновым и вижу в его игре только позитив»
2024.11.27 21:00
Тренер тульского «Арсенала» Сторожук сделал двойную замену на 16-й минуте после пропущенного гола
2024.11.02 14:43
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-тренере «Краснодара» Сторожуке
2024.09.24 14:54
1
Сторожук пожаловался на незащищенность отечественных тренеров
2024.07.15 23:26
2
Тренер тульского «Арсенала» пожаловался на организационные трудности перед стыком с «Пари НН»
2024.05.27 22:28
2
В «Арсенале» отреагировали на решение РФС допустить команду к стыковым матчам
2024.05.24 08:12
3
Назван кандидат на замену Ивича в «Краснодаре»
2024.03.13 11:04
15
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