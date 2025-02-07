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  • «Всех нас переживет»: Сторожук – о Галицком, которому прогнозировали смерть в 2024 году

«Всех нас переживет»: Сторожук – о Галицком, которому прогнозировали смерть в 2024 году

Бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук пожелал здоровья владельцу команды Сергею Галицкому.

  • В 2021 году Галицкий сообщил о заболевании.
  • Врачи прогнозировали, что в 2024 году владелец «Краснодара» уйдет из жизни.
  • Галицкий основал клуб в 2008 году.

– Когда вы с Галицким в последний раз общались?

– Да вот, в отпуске. Когда я прихожу к сыну, можем пообщаться. Он всегда открытый, искренне интересуется нашими вопросами и следит.

– Сильно переживаете за Галицкого?

– Мы не знаем, насколько сложная у него ситуация, но я считаю, что в этот момент постоянных переживаний бороться со своей болезнью – это большое дело. Он борется, и, думаю, еще нас всех переживет. Чего я ему и желаю.

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Источник: Sport24

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Комментарии (9)
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Damir07
1738876350
Надеюсь и переживёт мужик правильный молодец Желаю от души реально много лет жизни сколько он для людей сделал молодец
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Айболид
1738877760
Дай Бог .
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vvv123
1738884065
Здоровья Галицкому, и клуб, и стадион - все супер!
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subbotaspartak
1738904606
Больше Краснодаров! Меньше Челси и Монаков!!!
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subbotaspartak
1738905635
Заголовок на какую нибудь литературную премию выдвинуть.
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Foxitkuban
1738907101
Долгих лет жизни
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SLADE2019
1738923970
И я ему того же желаю. От души!
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slavа0508
1738929616
Здоровья конечно Галицкому ...
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Прокс
1738939738
Только здоровья и побед над болезнью!!!
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