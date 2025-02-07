«Всех нас переживет»: Сторожук – о Галицком, которому прогнозировали смерть в 2024 году

Бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук пожелал здоровья владельцу команды Сергею Галицкому.

В 2021 году Галицкий сообщил о заболевании.

Врачи прогнозировали, что в 2024 году владелец «Краснодара» уйдет из жизни.

Галицкий основал клуб в 2008 году.

– Когда вы с Галицким в последний раз общались?

– Да вот, в отпуске. Когда я прихожу к сыну, можем пообщаться. Он всегда открытый, искренне интересуется нашими вопросами и следит.

– Сильно переживаете за Галицкого?

– Мы не знаем, насколько сложная у него ситуация, но я считаю, что в этот момент постоянных переживаний бороться со своей болезнью – это большое дело. Он борется, и, думаю, еще нас всех переживет. Чего я ему и желаю.