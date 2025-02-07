«Всех нас переживет»: Сторожук – о Галицком, которому прогнозировали смерть в 2024 году

Бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук пожелал здоровья владельцу команды Сергею Галицкому.
- В 2021 году Галицкий сообщил о заболевании.
- Врачи прогнозировали, что в 2024 году владелец «Краснодара» уйдет из жизни.
- Галицкий основал клуб в 2008 году.
– Когда вы с Галицким в последний раз общались?
– Да вот, в отпуске. Когда я прихожу к сыну, можем пообщаться. Он всегда открытый, искренне интересуется нашими вопросами и следит.
– Сильно переживаете за Галицкого?
– Мы не знаем, насколько сложная у него ситуация, но я считаю, что в этот момент постоянных переживаний бороться со своей болезнью – это большое дело. Он борется, и, думаю, еще нас всех переживет. Чего я ему и желаю.