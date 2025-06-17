«Ахмат» намерен подписать восемь футболистов

Новый тренер «Ахмата» Александр Сторожук раскрыл трансферные планы клуба.

– Ожидается группа новичков, которую мы должны адаптировать под наши требования.

Поскольку мы и сами новые люди, наши принципы в тренировочном процессе будем внедрять, на что будет нужно время, которого у нас нет.

– Что можете сказать об усилении состава и количестве планируемых новичков?

– Новички у нас планируются. Не хотелось бы разглашать их фамилии, пока не поставлены подписи на контрактах. Восемь новичков мы планируем приобрести.