«Ахмат» намерен подписать восемь футболистов

Новый тренер «Ахмата» Александр Сторожук раскрыл трансферные планы клуба.
– Ожидается группа новичков, которую мы должны адаптировать под наши требования.
Поскольку мы и сами новые люди, наши принципы в тренировочном процессе будем внедрять, на что будет нужно время, которого у нас нет.
– Что можете сказать об усилении состава и количестве планируемых новичков?
– Новички у нас планируются. Не хотелось бы разглашать их фамилии, пока не поставлены подписи на контрактах. Восемь новичков мы планируем приобрести.
- «Ахмат» финишировал в РПЛ на 14-м месте.
- В стыках грозненцы победили «Урал».
- Сторожук сменил Сергея Ташуева.
Источник: страница «Ахмата» в соцсети ВКонтакте