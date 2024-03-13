Назван кандидат на замену Ивича в «Краснодаре»

Руководство «Краснодара» рассматривает кандидатуры тренеров, которые могли бы возглавить команду до конца сезона.

По данным Legalbet, одним из претендентов является главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук. Однако он недавно переподписал контракт с клубом Первой лиги и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.