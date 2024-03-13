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    Назван кандидат на замену Ивича в «Краснодаре»

    Руководство «Краснодара» рассматривает кандидатуры тренеров, которые могли бы возглавить команду до конца сезона.

    По данным Legalbet, одним из претендентов является главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук. Однако он недавно переподписал контракт с клубом Первой лиги и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

    • Сторожук – выходец системы «Краснодара». Он возглавлял клуб с марта 2021 года по конец 2022 года.
    • «Краснодар» сегодня объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.
    • Команда занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 20 туров. Она уступает одно очко «Зениту».
    • «Арсенал» идет третьим в Первой лиге.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (5)
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    rcry
    1710317473
    добрый старый - старожук старожук борозды не портит
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    SLADE2019
    1710317709
    Что тут скажешь? Если так, то идиотизм быкам не чужд.
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    Алексей З
    1710318021
    Сторожук неплохо работает в Туле , есть шансы в РПЛ попасть, надо ли ему это ?
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    MazaiNN
    1710318427
    Да пи..дец
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