Назван кандидат на замену Ивича в «Краснодаре»

Руководство «Краснодара» рассматривает кандидатуры тренеров, которые могли бы возглавить команду до конца сезона.
По данным Legalbet, одним из претендентов является главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук. Однако он недавно переподписал контракт с клубом Первой лиги и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
- Сторожук – выходец системы «Краснодара». Он возглавлял клуб с марта 2021 года по конец 2022 года.
- «Краснодар» сегодня объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.
- Команда занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 20 туров. Она уступает одно очко «Зениту».
- «Арсенал» идет третьим в Первой лиге.