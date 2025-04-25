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  • Тренер тульского «Арсенала» Сторожук пожаловался, что ему и его семье названивают незнакомцы и желают «сдохнуть»

Тренер тульского «Арсенала» Сторожук пожаловался, что ему и его семье названивают незнакомцы и желают «сдохнуть»

Сегодня, 20:07
3

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук пожаловался, что ему поступают угрозы.

«Где-то месяц каждые два-три дня получаю по 30 сообщений + по 50-70 звонков в сутки с угрозами, оскорблениями и пожеланиями «сдохнуть». И это до блокировки, если бы не она – их было бы куда больше. Причем трогают не только меня, но и жену с детьми. Выяснил, что на меня заказали спам-атаку, в том числе через коллекторские агентства.

Рассказывали, что с моими предшественниками в клубе поступали так же. Людей пытаются вывести на эмоции. Мне понятно, откуда это идет. Однако если это продолжится, то я буду вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Игра «Арсенала» весной? Я не снимаю с себя ответственности. Для себя я самый большой критик. Но мне непонятно, зачем гендиректор Гриньковский озвучил игрокам послание от фанатов: «У болельщиков нет претензий к вам, есть претензии к тренеру». Благодарен ребятам, что они меня поддержали и сказали: «Мы – одна команда»».

Уже два сезона подряд стоит одна задача – собрать состав. Шла смена губернатора, у клуба были очень большие долги. Мы сейчас концентрируемся на строительстве стадиона, базы и академии. Об этом нужно рассказывать людям, но никто этого не делает.

Я благодарен нынешнему губернатору, который действительно переживает и поддерживает нас. Единственное, у нас общение не настолько тесное. Но теперь, видимо, придется снова выходить с ним на связь и в том числе обсуждать ситуацию со спам-атаками», – сказал Сторожук.

  • В 8 весенних матчах у «Арсенала» 1 победа.
  • Болельщики туляков на ближайшем матче планируют акцию против Сторожука.
  • «Арсенал» в таблице идет на 10-м месте.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Первая лига Арсенал Сторожук Александр
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1745603065
Это потому что Тула, Брянск, Орел и т.д. шестерки мАсквы!
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