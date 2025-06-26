В «Ахмате» объяснили выбор нового тренера

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, почему клуб назначил Александра Сторожука на пост главного тренера.
«Никто в клубе не хочет оказываться в той ситуации, в которой «Ахмат» оказался в прошлом сезоне. Мы освежаем команду, трансферы еще будут.
Задача перед игроками – быть в верхней половине таблицы.
Почему выбрали Сторожука? Он подходит нам по своим человеческим качествам, по философии и той игре, которую он хочет ставить.
Мы рассматривали много кандидатур, было много вопросов, но остановились на выборе Александра», – заявил Айдамиров.
- «Ахмат» едва не вылетел из РПЛ, сохранив прописку только по итогам стыков с «Уралом».
- В конце мая пост главного тренера покинул Сергей Ташуев.
- Сторожук заключил с грозненцами контракт на 3 сезона.
- Его последним местом работы был тульский «Арсенал», где тренер провел 2,5 года.
Источник: Sport24