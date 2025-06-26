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В «Ахмате» объяснили выбор нового тренера

Сегодня, 19:40

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, почему клуб назначил Александра Сторожука на пост главного тренера.

«Никто в клубе не хочет оказываться в той ситуации, в которой «Ахмат» оказался в прошлом сезоне. Мы освежаем команду, трансферы еще будут.

Задача перед игроками – быть в верхней половине таблицы.

Почему выбрали Сторожука? Он подходит нам по своим человеческим качествам, по философии и той игре, которую он хочет ставить.

Мы рассматривали много кандидатур, было много вопросов, но остановились на выборе Александра», – заявил Айдамиров.

  • «Ахмат» едва не вылетел из РПЛ, сохранив прописку только по итогам стыков с «Уралом».
  • В конце мая пост главного тренера покинул Сергей Ташуев.
  • Сторожук заключил с грозненцами контракт на 3 сезона.
  • Его последним местом работы был тульский «Арсенал», где тренер провел 2,5 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Сторожук Александр
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