В «Ахмате» объяснили выбор нового тренера

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, почему клуб назначил Александра Сторожука на пост главного тренера.

«Никто в клубе не хочет оказываться в той ситуации, в которой «Ахмат» оказался в прошлом сезоне. Мы освежаем команду, трансферы еще будут.

Задача перед игроками – быть в верхней половине таблицы.

Почему выбрали Сторожука? Он подходит нам по своим человеческим качествам, по философии и той игре, которую он хочет ставить.

Мы рассматривали много кандидатур, было много вопросов, но остановились на выборе Александра», – заявил Айдамиров.