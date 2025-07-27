Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер «Ахмата» объяснил поражение от ЦСКА

Вчера, 19:58
4

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук подвел итоги гостевого матча 2-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

– Сложный матч. Мы настраивались, но есть объективные причины – времени не хватает, чтобы выдерживать темп. ЦСКА объективно намного лучше, сыграл больше контрольных игр.

Мы только начинаем подготовку и начинаем чемпионат. Забили гол, но за минуту произошло затмение. Есть футбольные законы, при которых нельзя обыгрывать соперников в штрафной и давать шанс сопернику убежать в атаку.

– Что пошло не так во втором тайме?

– У нас уровень готовности не позволяет держать темп, хотя мы освежили игру. Лечи [Садулаев], Конате не попали в игру, но мы постарались усилить ее. Просили опустить мяч, по флангам играть, контролировать команду на выбеганиях. Но получали контратаки.

У нас были качественные перехваты, где мы могли более рационально использовать пространство. Могли создавать больше голевых ситуаций, но получали обрез. Нельзя так бездарно, без дисциплины играть в обороне.

– Вы приняли команду, где тренеры часто меняются. Какие у вас задачи? Нужны усиления для их выполнения?

– У нас хорошая игра, не хватает реализации. Но надо понимать, с кем мы играем. Без анализа тяжело рассуждать.

Задачи – руководство запланировало глобальную перестройку. Мы стараемся ситуацию стабилизировать. За короткий промежуток тяжело что‑то создать. Мы стараемся позитивно смотреть на вещи. Наша задача – создать боеспособный коллектив, чтобы ставить другие задачи.

Еще по теме:
Челестини прокомментировал победу над «Ахматом»
Акинфеев провел 800-й матч за ЦСКА 10
Обзор матча ЦСКА – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Сторожук Александр
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Burtaze
1753635779
Прикупить надо кого нибудь из Гваделупы и будет вам счастье..
Ответить
Pourquoi pas
1753642798
А чё, АхматХаджиевич не может в раздевалке наградным пистолетом каждому в лоб потыкать???
Ответить
Главные новости
Дочь Семака вступилась за тренера на фоне призывов к отставке
Вчера, 23:48
3
Семак раскритиковал игрока «Зенита»: «Очень много брака»
Вчера, 23:32
8
Рахимов прокомментировал спасенный матч с «Зенитом»
Вчера, 22:59
2
Андрей Мостовой – после матча с «Рубином»: «Настроение в «Зените» печальное, все головы вниз опустили»
Вчера, 22:47
6
Реакция болельщиков «Зенита» на 2:2 с «Рубином»
Вчера, 22:35
4
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Рубином»
Вчера, 22:26
6
Только одна команда РПЛ идет без потерь после двух туров
Вчера, 22:20
4
Реакция Генича на 2:2 «Зенита» против «Рубина»
Вчера, 22:03
РПЛ. «Зенит» вел 2:0 против «Рубина», но потерял очки (2:2)
Вчера, 22:00
111
Экс-судья Лапочкин оценил назначение пенальти в ворота «Рубина»
Вчера, 21:48
4
Все новости
Все новости
«Спартак» после двух туров РПЛ идет на 10-м месте
00:00
Черчесов прокомментировал 2:2 «Зенита» против «Рубина»
Вчера, 23:23
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Рубином»
Вчера, 22:26
6
Только одна команда РПЛ идет без потерь после двух туров
Вчера, 22:20
4
Реакция Генича на 2:2 «Зенита» против «Рубина»
Вчера, 22:03
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:00
РПЛ. «Зенит» вел 2:0 против «Рубина», но потерял очки (2:2)
Вчера, 22:00
111
ЦСКА рассмотрит вариант с покупкой вингера «Фламенго»
Вчера, 21:58
Экс-судья Лапочкин оценил назначение пенальти в ворота «Рубина»
Вчера, 21:48
4
Селюк посоветовал «Спартаку» уволить Станковича
Вчера, 21:41
9
Аршавин высказался о пенальти в ворота «Рубина»
Вчера, 21:33
5
Червиченко о матче «Динамо» – «Ростов»: «Кукуян беззастенчиво свистел в одну сторону»
Вчера, 21:23
2
ЦСКА заинтересовался вингером из Колумбии
Вчера, 21:16
1
Фото«Спартак» поздравил Максименко с 200-м матчем за клуб
Вчера, 21:00
7
Экс-судья Федотов высказался о назначении пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»
Вчера, 20:49
12
Булыкин – о Станковиче: «В «Спартаке» можно получить много психологических проблем»
Вчера, 20:37
5
Клуб Ла Лиги заинтересовался нападающим «Зенита»
Вчера, 20:14
1
Тренер «Ахмата» объяснил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:58
4
В «Локомотиве» прокомментировали отказ Пиняева от перехода в ЦСКА
Вчера, 19:48
4
РПЛ. «Оренбург» дома сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 19:29
2
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
1
В ЦСКА подтвердили уход Файзуллаева и Мухина
Вчера, 19:26
2
Титов сказал, что его напугало в ментальности игроков «Спартака»
Вчера, 19:17
2
Челестини сказал, можно ли его называть итальянцем
Вчера, 19:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Зенит»: 27 июля
Вчера, 18:58
6
Экс-тренер «Спартака» – о самой популярной команде в России: «Сейчас петербуржцы превосходят спартаковцев»
Вчера, 18:54
14
Челестини прокомментировал победу над «Ахматом»
Вчера, 18:49
Названа сумма, которую «Спартак» получит за Мангаша
Вчера, 18:23
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 