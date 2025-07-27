Тренер «Ахмата» объяснил поражение от ЦСКА

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук подвел итоги гостевого матча 2-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

– Сложный матч. Мы настраивались, но есть объективные причины – времени не хватает, чтобы выдерживать темп. ЦСКА объективно намного лучше, сыграл больше контрольных игр.

Мы только начинаем подготовку и начинаем чемпионат. Забили гол, но за минуту произошло затмение. Есть футбольные законы, при которых нельзя обыгрывать соперников в штрафной и давать шанс сопернику убежать в атаку.

– Что пошло не так во втором тайме?

– У нас уровень готовности не позволяет держать темп, хотя мы освежили игру. Лечи [Садулаев], Конате не попали в игру, но мы постарались усилить ее. Просили опустить мяч, по флангам играть, контролировать команду на выбеганиях. Но получали контратаки.

У нас были качественные перехваты, где мы могли более рационально использовать пространство. Могли создавать больше голевых ситуаций, но получали обрез. Нельзя так бездарно, без дисциплины играть в обороне.

– Вы приняли команду, где тренеры часто меняются. Какие у вас задачи? Нужны усиления для их выполнения?

– У нас хорошая игра, не хватает реализации. Но надо понимать, с кем мы играем. Без анализа тяжело рассуждать.

Задачи – руководство запланировало глобальную перестройку. Мы стараемся ситуацию стабилизировать. За короткий промежуток тяжело что‑то создать. Мы стараемся позитивно смотреть на вещи. Наша задача – создать боеспособный коллектив, чтобы ставить другие задачи.