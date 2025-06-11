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Тульский «Арсенал» уволил тренера

Вчера, 11:35

Тульский «Арсенал» объявил об отставке главного тренера Александра Сторожука.

«Контракт расторгнут по соглашению сторон.

«Арсенал» благодарит Александра Александровича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в профессиональной деятельности», – написали туляки.

  • Сторожук был в «Арсенале» 2,5 года.
  • В РПЛ тренер работал с «Краснодаром».
  • «Арсенал» в качестве замены Сторожуку рассматривает Игоря Черевченко из «Истиклола», с которым туляки в 2019 году выступали в квалификации Лиги Европы.

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Источник: телеграм-канал «Арсенала»
Россия. Первая лига Арсенал Сторожук Александр
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