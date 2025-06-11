Тульский «Арсенал» уволил тренера

Тульский «Арсенал» объявил об отставке главного тренера Александра Сторожука.
«Контракт расторгнут по соглашению сторон.
«Арсенал» благодарит Александра Александровича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в профессиональной деятельности», – написали туляки.
- Сторожук был в «Арсенале» 2,5 года.
- В РПЛ тренер работал с «Краснодаром».
- «Арсенал» в качестве замены Сторожуку рассматривает Игоря Черевченко из «Истиклола», с которым туляки в 2019 году выступали в квалификации Лиги Европы.
Источник: телеграм-канал «Арсенала»