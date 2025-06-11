Тульский «Арсенал» уволил тренера

Тульский «Арсенал» объявил об отставке главного тренера Александра Сторожука.

«Контракт расторгнут по соглашению сторон.

«Арсенал» благодарит Александра Александровича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в профессиональной деятельности», – написали туляки.