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Рональд Куман
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
4
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
7
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
5
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
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Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
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Рональд Куман - статьи
Тренер
Имя
Рональд
Фамилия
Куман
Команда
Нидерланды
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
21 марта 1963
Статистика
Новости
Статьи
Посты
18.01.2021 01:35
Куман шел к первому трофею через ужас в лиге, неудачу в ЛЧ и уход Суареса. Не дошел – опять провалился
Даже Суперкубок проиграл.
1
05.12.2019 13:17
У «Эвертона» проблема с психологией. Он проваливается на рынке, при выборе тренеров, а «Ливерпуль» сильно давит на него
Ждем увольнения Марку Силвы.
4
20.06.2019 21:18
«Краснодар» никогда столько не платил за футболиста. Кто такой Тонни Вилена?
Его сравнивают с Вейналдумом и Эдгаром Давидсом.
14
03.10.2018 00:10
Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше
Провалился в Англии и обожает дерби.
9
23.10.2017 17:25
«Эвертон» уволил Кумана. Потому что клуб на дне
Как спустить 158 миллионов в аутсайдерскую пропасть.
12
24.05.2017 20:00
Гризманн все ближе к «МЮ». Бердыев вернется в «Рубин». Дайджест событий дня
«Манчестер Юнайтед» будет платить Гризманну 14 млн евро в год. «Барселону» может возглавить Куман. Новосельцев намерен уйти из «Зенита». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
9
26.04.2017 15:30
«В нашем неидеальном мире Венгеру стоит уйти». Главный футбольный блогер страны − о чемпионате Англии, «Матч ТВ» и жизни в Дубае
Вадим Лукомский − один из самых известных экспертов по Англии, тактике и тому, как сделать любительский блог суперпопулярным. В интервью «Бомбардиру» Лукомский рассказал о том, как оценивать этот сезон Моуринью, в чем не прав Георгий Черданцев и почему Леонардо Жардима и его «Монако» сильно переоценивают.
1
26.03.2017 22:40
Роналду – лучший бомбардир квалификации ЧМ. «Фенербахче» и «Спартак» готовят обмен игроками. Дайджест событий дня
«Челси» готов предложить за Морату 65 миллионов. Тарасов попал в скандальную ситуацию. Куман хочет получит 100 миллионов на новичков для «Эвертона». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
9
02.02.2017 10:00
«Финты я подсмотрел у Месси, Роналду и Роналдиньо». Трансфер, который взорвет Англию
Адемола Лукман рванул из «Чарльтона» в «Эвертон» и в дебютной игре помог «ирискам» разбомбить «Ман Сити». «Бомбардир» рассказывает про форварда, любое движение которого не обходится без пары финтов.
6
03.01.2017 20:30
Карпин может возглавить «Анжи». Аршавин признан лучшим футболистом Казахстана. Дайджест событий дня
Стала известна зарплата, которую Аксель Витсель будет получать в Китае. «Анжи» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера. «ПСЖ» провел презентацию Юлиана Дракслера. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
4
30.12.2016 10:00
Деньги есть, все – держитесь. Почему «Эвертон» будет рвать трансферный рынок
Ливерпуль попробует разбить трансферное окно. Пока Юрген Клопп ищет усиление под чемпионство, «Эвертон» обалдел от количества денег. Сергей Бабарика рассказывает, почему «ирискам» нужна чистка состава и новая полузащита.
1
19.12.2016 10:00
«Мне предстоит многое сделать и многому научиться». Почему новый владелец «Эвертона» не делает клуб лучше
Сегодня на «Гудисон Парке» состоится мерсисайдское дерби. В преддверии битвы «Бомбардир» объсняет, почему приход нового владельца не поможет «Эвертону» стать успешнее «Ливерпуля».
1
14.12.2016 16:00
Станет ли «Эвертон» при Кумане круче «Ливерпуля»?
«Эвертон» задорно начал чемпионат, а вчера обыграл «Арсенал». При новом тренере команда меньше пропускает и идет выше в таблице. Неужели разница между Мартинесом и Куманом настолько сильна? «Бомбардир» разбирает цифры.
4
18.09.2016 10:00
Не слипнется. Пять причин, почему «Эвертон» пошумит в борьбе за английское чемпионство
«Эвертон» выдал лучший старт за десяток лет. «Ириски» занимают третье место и намереваются закончить сезон в зоне еврокубков. «Бомбардир» рассказывает, почему ливерпульский клуб способен на большее.
6
14.06.2016 20:50
Сборная России условно дисквалифицирована. Первая сенсация на Евро. Дайджест событий дня
Российских фанатов выгоняют из Франции. Слуцкий не станет менять состав России на игру со Словакией. Ройс – вне футбола до конца года. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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