Ждем увольнения Марку Силвы.

Ливерпуль в районе «Гудисон Парк» – самая хныкающая (особенно на фоне красной части города) часть Англии прямо сейчас. Домашняя статистика «Эвертона» в этом сезоне АПЛ – 7 матчей, 3 победы, 1 ничья, все остальные – поражения. Статистика «Эвертона» в выездных встречах – только одна победа за почти 4 месяца.

Отвратительные результаты опустили «Эвертон» в зону вылета и с мясом выдрали статус перспективного проекта. Современный «Эвертон» – это анархия, разруха и полная противоположность раю, который по соседству выстроил Юрген Клопп.

twit text — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) December 5, 2019

Ежегодно «Эвертон» тратит кучу денег на трансферы. Проблема в том, что почти никто из новичков не выходит на топовый уровень

Современный футбол приучил нас: есть классные и дорогие покупки – есть результат. Но теория работает, когда огромные деньги попадают в руки умных ребят. Во всех остальных случаях это грозит смертным приговором.

Сложно вспомнить провальные трансферы «Ливерпуля», «Сити» за последнее время. Провальные трансферы «Эвертона» – легко. За последние три с половиной сезона «Эвертон» потратил больше полумиллиарда евро (точнее – 509 миллионов), но ни один новичок реально не зажег.

Большинство самых дорогих покупок «Эвертона» за это время оказалось провалами (рассмотрим по сезонам; берем только тех игроков, за которых заплатили больше 20 миллионов):

• Сезон-2016/17. Янник Боласи (купили у «Кристал Пэлас» за 28,9 миллиона евро) – не вписался в состав, уехал уже в третью аренду. Морган Шнейдерлин (куплен у «МЮ» за 23 миллиона) – не показывал ничего в основе, в этом сезоне стал футболистом запаса.

• Сезон-2017/18. Гильфи Сигурдссон (отдали «Суонси» 49,4 миллиона) – провел неплохой прошлый сезон, в этом несколько сдал, но до сих пор играет в основе. Майкл Кин («Бернли» получил 28,5 миллиона) – сейчас играет в основе. Джордан Пикфорд (куплен у «Сандерленда» за 28,5 миллиона) – самый критикуемый английский вратарь прямо сейчас. Дженк Тосун (купили у «Бешикташа» за 22,5 миллиона) – забивал крайне мало, в этом сезоне сидит на скамейке. Тео Уолкотт («Арсенал» получил 22,5 миллиона евро) – он так гордился переходом в «Эвертон», но полностью сдулся в этом сезоне.

• Сезон-2018/19. Ришарлисон («Уотфорд», 39,2 миллиона евро). Один из главных игроков прямо сейчас. Йерри Мина («Барса» получила 30,25 миллиона) – тоже футболист основы. Люка Динь (еще одна покупка у «Барсы» – 20,3 миллиона) – постоянный игрок старта.

Прошлый сезон был одним из самых удачных в плане покупок.

• Сезон-2019/20. Алекс Ивоби («Арсенал», 30,4 миллиона) – пока что ничего особенного. Мойзе Кен («Ювентус» получил 27,5 миллиона евро) – у нас даже есть текст об этом провальном трансфере. Андре Гомеш (приобрели его после аренды у «Барсы» за 25 миллионов) – смотрелся неплохо, но получил ужасную травму в столкновении с Соном. Жан-Филипп Гбамин (за него «Эвертон» заплатил 25 миллионов) – в этом сезоне АПЛ провел 2 матча, все.

У «Эвертона» давно проблема с тренерами

После Дэвида Мойеса и Роберто Мартинеса у «Эвертона» больше нет тренеров, которые работают там больше года. Все сдуваются и проваливаются:

Рональду Куману хватило чуть больше года, чтобы убедить болельщиков: с ним у «Эвертона» не будет никаких перспектив ни в плане в футболе, ни в плане результатов (хотя в «Саутгемптоне» все было нормально).

От Сэма Эллардайса «Эвертон» устал примерно за полгода.

Марку Силва в клубе чуть больше года. Сейчас он близок к тому, чтобы отправиться на биржу труда.

Сезон-2017/18 стал для Силвы провалом: в мае-2017 он пришел в «Уотфорд», а уже через полгода он ушел из клуба из-за тайных переговоров с «Эвертоном».

«Эвертон» заботливо приютил Силву через четыре месяца, выиграв конкуренцию за него у «Вест Хэма» и нескольких европейских клубов. Тогда еще Силва считался неплохим и серьезным тренером. За год в «Эвертоне» этот образ испарился, сам Силва ослаб и теперь выдает слабые перформансы. В последних матчах – три поражения подряд в АПЛ. На пресс-конференции – мямленье и ровно 0 нормальных объяснений тому, что творится с командой.

«Находиться в зоне вылета крайне тяжело, ты допускаешь одни и те же ошибки. Я не собираюсь говорить о бойцовских качествах своих игроков, соперник сегодня был храбрее. Конечно, мы были недостаточно хороши и должны играть лучше.

Вопрос о том, останусь ли я в «Эвертоне», должен быть адресован не мне. После каждого матча у меня спрашивают об одном и том же. Мои слова ничего не изменят», – сказал Силва после вчерашнего разгрома (2:5).

Еще перед матчем журналист Daily Mail Джо Стрейндж оценил его поведение и назвали «ходячим мертвецом». Игра с «Ливерпулем» полностью подтвердила диагноз.

У «Эвертона» проблема с психологией. На него очень сильно воздействует «Ливерпуль»

В психологии есть понятие «синдром неудачника». И его значение в случае с «Эвертоном» такое: что бы «Эвертон» не предпринимал, ничего хорошего не получается.

Два предыдущих пункта – подтверждение. «Эвертон» тратит огромный мешок денег и покупает классных игроков – они ломаются, сдуваются или уходят. «Эвертон» приглашает неплохих тренеров – такая же ситуация (ломаются, сдуваются и уходят).

У журналиста The Independent Тони Эванса есть четкое объяснение тому, почему «Эвертон» так и не выбирается из этого кризиса:

1. «Эвертон» ориентируется на какие-то мелкие задачи. Например, просто обыграть «Ливерпуль», а это проблема одного дня. На «Энфилде» «Эвертон» не выигрывал соперника по дерби уже 20 лет. На разгром «Эвертон» поехал лишь с желанием прервать эту серию. Как именно сделать – не знал ни Силва, ни кто-либо другой.

twit text — Everton (@Everton) December 4, 2019

2. «Ливерпуль» давно вышел на первое место в городе в плане футбола. Он тщательно продумал все детали построения команды, исправив ошибки, возникшие в начале десятилетия. Владельцы «Эвертона» косят под это, пытаются повторить успех соседей. Но они думают о простых вещах (вроде инвестирования больших денег в состав) и не меняют искрящую систему управления.

3. «Эвертон» – динозавр, ориентирующийся на громкие имена. Проблема в том, что схема «мы соберем классных и будем первыми» работает в Лиге 1 и Бундеслиге (то есть в чемпионатах с небольшой конкуренцией). В АПЛ она не действует. Тут нужно думать, когда покупаешь кого-либо.

А теперь плохие новости. В ближайшее время дела «Эвертона» не станут лучше. Во-первых, есть жесткий календарь: подряд идут матчи с «Челси», «МЮ», «Лестером» (Кубок Лиги), «Арсеналом», «Бернли», «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (Кубок Англии).

Во-вторых, все ведущие английские издания говорят о скором увольнении Марку Силвы, а главный кандидат на место главного тренера – Дэвид Мойес.

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