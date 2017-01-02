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Александр Бородюк
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
4
21:54
Мане может уйти из «Баварии» из-за удара по лицу Сане
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
1
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
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21:42
Оффтоп
Расписание финала Кубка Гагарина
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21:35
Дуду оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную Бразилии
21:25
Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов
21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:00
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«Реал» против «Челси»! Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на топ-матч Лиги чемпионов
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
7
20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
1
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
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20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
1
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
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19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
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19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
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18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
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18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
6
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
8
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
5
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
5
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
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Александр Бородюк - посты
Тренер
Имя
Александр
Отчество
Генрихович
Фамилия
Бородюк
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 ноября 1962
Статистика
Новости
Статьи
Посты
02.01.2017 13:30
Почему Сергей Семак заслужил работать главным тренеров в «Уфе»?
Блог «Мысли в слух» о том, почему Сергей Богданович давно уже засиделся в помощниках. И почему «Уфа» реальный шанс доказать всем свою состоятельность.
1
07.08.2016 21:10
Мне нельзя в Бердыйки. Почему Курбан Бекиевич не может возглавить «Спартак»
Блог «Бескрайний нападающий» предлагает версию событий с тренерской карьерой Бердыева, совершенно не совпадающую с официальной.
18
17.07.2016 15:50
Он в летнюю ночь. Выбираем нового тренера сборной России
Блог «Бескрайний нападающий» рассказывает о трех главных кандидатах на пост тренера сборной России.
5
24.06.2016 08:00
Укрощение строптивой: кто должен возглавить сборную России
Автор блога «Футбол в стиле Ретро» предлагает кандидатов на пост главного тренера российской сборной, включая парочку самых безумных вариантов.
4
06.04.2016 16:00
Корян провел лучший матч в карьере. Бородюк ушел из «Кайрата». Как русские играют в Европе
Сердеровым заинтересовались в России. Черчесов обеспечил «Легии» промежуточное первое место. Проничев привыкает к роли бомбардира. Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты покоряют европейские лиги.
2
23.03.2016 16:30
Черчесов рвется к «золоту». Нойштедтер ждет паспорт РФ. Как русские играют в Европе
Митрюшкин впервые попал в заявку «Сьона». «Кайрат» Бородюка не может заработать три очка. Козлов феерит в Латвии. Александр Плеханов рассказывает, как русские игроки покоряют Европу.
1
18.03.2016 11:45
Пять причин, почему Аршавин спасет карьеру в Казахстане
Андрей Аршавин все-таки нашел новый клуб, правда, это оказался казахстанский «Кайрат». Блог «Русские и тут» рассказывает, почему Аршавин принял правильное решение.
16
16.03.2016 10:40
Кержаков вернулся в сборную. Давыдов сломался в Чехии. Как русские выступают в Европе
Черчесов удерживает «Легию» на вершине. У Митрюшкина появляется надежда. Швец снова начал забивать. Александр Плеханов рассказывает, как русские футболисты играют на европейских полях.
2
05.02.2016 15:53
Как хорошо вы знаете факты о сборной России?
Эрудит-тест для болельщиков сборной России от "Футбол в стиле Ретро".
7
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