В истории английского футбола конца XIX — начала XX века, когда профессиональный спорт только набирал обороты, а правила игры еще далеки были от современного стандарта, фигура Уильяма Генри Фулка выделяется не только талантом, но и необычными физическими параметрами.

Родившийся 12 апреля 1874 года в маленьком городке Доули (графство Шропшир) Фулк стал одной из первых знаменитостей футбола. Его рост — около 190 см (по разным источникам от 188 до 193 см) — и вес, достигавший к концу карьеры 150 кг, делали его фигурой почти мифической. Но за громкими заголовками скрывался профессионал, чьи реальные достижения в воротах «Шеффилд Юнайтед», «Челси» и «Брэдфорд Сити» заложили основу для его легенды.

В этой статье мы разберем карьеру Фулка шаг за шагом, опираясь на проверенные факты из архивов клубов и газет того времени, чтобы понять, как этот шахтер из Доули стал чемпионом Англии и героем трех финалов Кубка страны.

Ранние годы: от шахты к полю

Уильям Фулк вырос в промышленном районе, где шахтерский труд был нормой жизни. После окончания школы он устроился в Blackwell Colliery — угольную шахту недалеко от родного городка. Там, в 1893 году, он начал играть в футбол за местную команду шахтеров. Фулк, тогда еще относительно стройный (вес около 81 кг при росте 190 см), быстро выделился в роли вратаря. Его дебют в серьезном матче пришелся на игру в Derbyshire Cup против Ilkeston Town. По воспоминаниям очевидцев, изложенным в Derby Daily Telegraph от 20 декабря 1893 года, начинающий кипер стал главной фигурой той встречи: он отразил несколько опасных ударов, показав уверенность и реакцию, редкие для любителя.

Скауты «Шеффилд Юнайтед» заметили его в той же игре. Клуб, только что вышедший в Первый дивизион (тогда высший уровень), искал надежного вратаря. Переговоры шли недолго: в 1894 году Фулк перешел в стан «клинков» за 20 фунтов стерлингов (сумма, эквивалентная примерно £2500 сегодня). Blackwell Colliery получили компенсацию, а сам Фулк — первую зарплату профессионального футболиста, что было втрое больше его шахтерского оклада. Это был типичный переход эпохи: футбол привлекал рабочих обещанием стабильного дохода, а Фулк.

Дебют за «Шеффилд Юнайтед» состоялся 1 сентября 1894 года против «Вест Брома». Матч завершился ничейным исходом – 2:2, но Фулк запомнился тем, что отразил семь ударов в створ. В том сезоне он провел 29 из 30 игр Первого дивизиона, пропустив лишь один матч из-за травмы. «Шеффилд Юнайтед» финишировал шестым, а Фулк прочно стал первым номером «клинков». Газета Scottish Sport от 2 декабря 1895 года отметила: «В Фулке «ШЮ» обрел вратаря, которого трудно превзойти». Его стиль — агрессивный выход за пределы своих владений (привычных нам вратарской и штрафной площадок тогда не было) и мощные удары по мячу на половину поля соперника — стали его фирменными особенностями».

Золотая эра в «Шеффилд Юнайтед»: титулы и рекорды

Период с 1894 по 1905 год — пик карьеры Фулка в «ШЮ». За 11 сезонов он сыграл за «клинков» 342 матча, пропустив в среднем чуть больше одного гола за игру. Это был расцвет клуба с «Брэмолл Лейн»: под руководством тренера Джона Хитона «Юнайтед» стали одним из сильнейших в Англии. Фулк стал капитаном в 1896 году и оставался им до ухода.

Первый большой успех пришел в сезоне 1897/98. Красно-белая команда Шеффилда выиграла Первый дивизион, опередив своих злейших врагов – «Шеффилд Уэнсдей», на два очка. Фулк провел все 34 матча, отразив 128 ударов и пропустив 47 голов (12 клин-шитов – небывалый результат по меркам того времени).

В ключевой игре против «Эвертона» (1:0) его сейв на 89-й минуте решил исход. Этот титул стал первым в истории клуба. Кубок Англии принес еще больше славы.

В 1899 году «Шеффилд» дошел до финала. Соперник — «Дерби Каунти». 15 апреля 1899-го Фулк отыграл «на ноль» первый тайм, а во втором его команда разбила оппонентов 4:1. Голы забили Фредди Спрэгг (дважды), Уолтер Беннетт и Джон Прайс. Фулк сделал восемь сейвов, включая удар в упор от Стива Блумерфилда. Матч посетили 65 тысяч зрителей — рекорд для того времени.

В 1901 году «Шеффилд» снова вышел в финал, но уступил «Тоттенхэму» – 1:2. Фулк пропустил гол на 84-й минуте от Джона Камерона, но его команда имела преимущество по ударам (14:9). А в 1902-м последовала драма. Первый финал против «Саутгемптона» завершился 1:1. Фулк протестовал против этого мяча, считая, что игровой снаряд не пересек линию. После свистка он, по свидетельствам газет, вышел из раздевалки обнаженным и погнался за судьей Томом Киркхэмом, который спрятался в чулане. Чиновники Футбольной Ассоциации (FA) еле удержали Фулка от того, чтобы он не вынес двери (!) и не добрался до арбитра.

В переигровке 31 марта «Шеффилд Юнайтед» победил 2:1 (голы Берт Кейв и Джордж Хедли), Фулк сделал шесть сейвов, включая пенальти от Билла Шредерса.

В то же время нельзя пройти мимо того, что вес Фулка рос: в 1896-м — 96 кг, к 1900-му — 126 кг. Но это не мешало: даже со столь внушительными габаритами он оставался самым ловким и проворным вратарем лиги.

В 1897 году он дебютировал за сборную Англии против Уэльса (4:0, 29 марта на фактически родном для Уильяма «Брэмолл Лейн»). Фулк отыграл «на ноль», но больше в национальную команду его не звали — предпочтение отдали Джону Робинсону из соседнего «Шеффилд Уэнсдей».

Позднее Фулк сыграл и за сборную Лиги против Шотландии (1898 и 1900). Интересно, что Уильям занимался не только футболом – он сочетал главный британский спорт с крикетом. В 1900 году он провел четыре тестовых матча за «Крикетный клуб Дербишира».

Переход в «Челси»: новый клуб, старые привычки

В мае 1905 года, после 11 лет в «Шеффилд Юнайтед», Фулк перешел в новосозданный «Челси». Трансфер обошелся «пенсионерам» в 50 фунтов. Клуб, основанный Гасом Мерсом, нуждался в звезде для привлечения публики. Фулк стал первым вратарем и капитаном. В сезоне 1905/06 он провел 43 матча (29 в Первом дивизионе), пропустив 54 гола. «Челси» финишировал 10-м, но Фулк успел отметиться тем, что взял девять пенальти. В матче против «Бeртона» (3:1) он взял два 11-метровых.

Его габариты (тогда уже более 140 кг) вдохновили инновацию: за воротами «Челси» поставили двух мальчиков — прототип болбоев. Они подавали мячи, чтобы Фулк экономил силы. Фанаты звали его «Наш малыш Уилли» и пели «Кто съел все пирожки». Эта незамысловатая песенка популярна на британских стадионах и в наше время.

Фулк совсем не обижался: после матча с «Вест Бромом» (1:0) он сказал журналисту The Times: «Я — гора, но двигаюсь как петух в драке». Однако его дебютный сезон в составе «Челси» омрачили скандалы. Фулк уходил с поля, если защитники «ленятся», и однажды подрался с игроком «Аккрингтон Стэнли». В 1906-м он покинул Западный Лондон и отправился «Брэдфорд Сити».

Закат в «Брэдфорде» и жизнь после футбола

В «Брэдфорде» (1906/07) Фулк провел 13 матчей, вес достиг 152 кг. В феврале 1907-го против «Аккрингтона» (1:0) он сломал перекладину (!), повиснув на ней, — матч остановили на 10 минут. Казалось бы – это всего лишь легенда, однако она подтверждена отчетами журналистов. К 33 годам подвижность громадного кипера упала, и в ноябре 1907-го он завершил карьеру футболиста. Итого: 498 матчей, около 600 пропущенных голов, два Кубка Англии, один титул чемпиона страны.

После футбола Фулк открыл паб «The Duke» в Шеффилде и магазин на «Matilda Street». Он носил медаль чемпиона Англии на цепочке как талисман. В 1910-м полиция закрыла паб за нелегальные ставки: нашли 45 квитанций, Фулк был оштрафован на 25 фунтов. Позднее он подрабатывал в своего рода шоу: переехав в Блэкпул, он брал £1 за билет – болельщики били по его воротам. Летом Уильям устраивал то, что сегодня бы назвали «пенальти-челленджем».

Здоровье Фулка подкосилось: цирроз печени от алкоголя. Уильям страдал пагубным пристрастием к крепкой выпивке. 1 мая 1916 года Фулк умер в Шеффилде в 42 года. Он был похоронен на кладбище Бернгрив. Одна из местных газет написала: «Он был колоссом, но человеком с душой».

Сегодня Фулк — символ «раннего футбола»: доказательство, что талант важнее формы. В Шеффилде в его честь установлена статуя, а в родном Доули открыт музей. История Уильяма напоминает нам: спорт эволюционирует, но герои остаются.