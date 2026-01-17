Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Уильям Фулк: как 150-килограммовый гигант стал чемпионом Англии

Уильям Фулк: как 150-килограммовый гигант стал чемпионом Англии

В истории английского футбола конца XIX — начала XX века, когда профессиональный спорт только набирал обороты, а правила игры еще далеки были от современного стандарта, фигура Уильяма Генри Фулка выделяется не только талантом, но и необычными физическими параметрами.

Уильям Фулк

Родившийся 12 апреля 1874 года в маленьком городке Доули (графство Шропшир) Фулк стал одной из первых знаменитостей футбола. Его рост — около 190 см (по разным источникам от 188 до 193 см) — и вес, достигавший к концу карьеры 150 кг, делали его фигурой почти мифической. Но за громкими заголовками скрывался профессионал, чьи реальные достижения в воротах «Шеффилд Юнайтед», «Челси» и «Брэдфорд Сити» заложили основу для его легенды.

В этой статье мы разберем карьеру Фулка шаг за шагом, опираясь на проверенные факты из архивов клубов и газет того времени, чтобы понять, как этот шахтер из Доули стал чемпионом Англии и героем трех финалов Кубка страны.

Ранние годы: от шахты к полю

Уильям Фулк вырос в промышленном районе, где шахтерский труд был нормой жизни. После окончания школы он устроился в Blackwell Colliery — угольную шахту недалеко от родного городка. Там, в 1893 году, он начал играть в футбол за местную команду шахтеров. Фулк, тогда еще относительно стройный (вес около 81 кг при росте 190 см), быстро выделился в роли вратаря. Его дебют в серьезном матче пришелся на игру в Derbyshire Cup против Ilkeston Town. По воспоминаниям очевидцев, изложенным в Derby Daily Telegraph от 20 декабря 1893 года, начинающий кипер стал главной фигурой той встречи: он отразил несколько опасных ударов, показав уверенность и реакцию, редкие для любителя.

Скауты «Шеффилд Юнайтед» заметили его в той же игре. Клуб, только что вышедший в Первый дивизион (тогда высший уровень), искал надежного вратаря. Переговоры шли недолго: в 1894 году Фулк перешел в стан «клинков» за 20 фунтов стерлингов (сумма, эквивалентная примерно £2500 сегодня). Blackwell Colliery получили компенсацию, а сам Фулк — первую зарплату профессионального футболиста, что было втрое больше его шахтерского оклада. Это был типичный переход эпохи: футбол привлекал рабочих обещанием стабильного дохода, а Фулк.

Дебют за «Шеффилд Юнайтед» состоялся 1 сентября 1894 года против «Вест Брома». Матч завершился ничейным исходом – 2:2, но Фулк запомнился тем, что отразил семь ударов в створ. В том сезоне он провел 29 из 30 игр Первого дивизиона, пропустив лишь один матч из-за травмы. «Шеффилд Юнайтед» финишировал шестым, а Фулк прочно стал первым номером «клинков». Газета Scottish Sport от 2 декабря 1895 года отметила: «В Фулке «ШЮ» обрел вратаря, которого трудно превзойти». Его стиль — агрессивный выход за пределы своих владений (привычных нам вратарской и штрафной площадок тогда не было) и мощные удары по мячу на половину поля соперника — стали его фирменными особенностями».

Золотая эра в «Шеффилд Юнайтед»: титулы и рекорды

Период с 1894 по 1905 год — пик карьеры Фулка в «ШЮ». За 11 сезонов он сыграл за «клинков» 342 матча, пропустив в среднем чуть больше одного гола за игру. Это был расцвет клуба с «Брэмолл Лейн»: под руководством тренера Джона Хитона «Юнайтед» стали одним из сильнейших в Англии. Фулк стал капитаном в 1896 году и оставался им до ухода.

Уильям Фулк: вратарь весом 150 кг

Первый большой успех пришел в сезоне 1897/98. Красно-белая команда Шеффилда выиграла Первый дивизион, опередив своих злейших врагов – «Шеффилд Уэнсдей», на два очка. Фулк провел все 34 матча, отразив 128 ударов и пропустив 47 голов (12 клин-шитов – небывалый результат по меркам того времени).

В ключевой игре против «Эвертона» (1:0) его сейв на 89-й минуте решил исход. Этот титул стал первым в истории клуба. Кубок Англии принес еще больше славы.

В 1899 году «Шеффилд» дошел до финала. Соперник — «Дерби Каунти». 15 апреля 1899-го Фулк отыграл «на ноль» первый тайм, а во втором его команда разбила оппонентов 4:1. Голы забили Фредди Спрэгг (дважды), Уолтер Беннетт и Джон Прайс. Фулк сделал восемь сейвов, включая удар в упор от Стива Блумерфилда. Матч посетили 65 тысяч зрителей — рекорд для того времени.

В 1901 году «Шеффилд» снова вышел в финал, но уступил «Тоттенхэму» – 1:2. Фулк пропустил гол на 84-й минуте от Джона Камерона, но его команда имела преимущество по ударам (14:9). А в 1902-м последовала драма. Первый финал против «Саутгемптона» завершился 1:1. Фулк протестовал против этого мяча, считая, что игровой снаряд не пересек линию. После свистка он, по свидетельствам газет, вышел из раздевалки обнаженным и погнался за судьей Томом Киркхэмом, который спрятался в чулане. Чиновники Футбольной Ассоциации (FA) еле удержали Фулка от того, чтобы он не вынес двери (!) и не добрался до арбитра.

В переигровке 31 марта «Шеффилд Юнайтед» победил 2:1 (голы Берт Кейв и Джордж Хедли), Фулк сделал шесть сейвов, включая пенальти от Билла Шредерса.

В то же время нельзя пройти мимо того, что вес Фулка рос: в 1896-м — 96 кг, к 1900-му — 126 кг. Но это не мешало: даже со столь внушительными габаритами он оставался самым ловким и проворным вратарем лиги.

Уильям Фулк

В 1897 году он дебютировал за сборную Англии против Уэльса (4:0, 29 марта на фактически родном для Уильяма «Брэмолл Лейн»). Фулк отыграл «на ноль», но больше в национальную команду его не звали — предпочтение отдали Джону Робинсону из соседнего «Шеффилд Уэнсдей».

Позднее Фулк сыграл и за сборную Лиги против Шотландии (1898 и 1900). Интересно, что Уильям занимался не только футболом – он сочетал главный британский спорт с крикетом. В 1900 году он провел четыре тестовых матча за «Крикетный клуб Дербишира».

Переход в «Челси»: новый клуб, старые привычки

В мае 1905 года, после 11 лет в «Шеффилд Юнайтед», Фулк перешел в новосозданный «Челси». Трансфер обошелся «пенсионерам» в 50 фунтов. Клуб, основанный Гасом Мерсом, нуждался в звезде для привлечения публики. Фулк стал первым вратарем и капитаном. В сезоне 1905/06 он провел 43 матча (29 в Первом дивизионе), пропустив 54 гола. «Челси» финишировал 10-м, но Фулк успел отметиться тем, что взял девять пенальти. В матче против «Бeртона» (3:1) он взял два 11-метровых.

Его габариты (тогда уже более 140 кг) вдохновили инновацию: за воротами «Челси» поставили двух мальчиков — прототип болбоев. Они подавали мячи, чтобы Фулк экономил силы. Фанаты звали его «Наш малыш Уилли» и пели «Кто съел все пирожки». Эта незамысловатая песенка популярна на британских стадионах и в наше время.

Уильям Фулк

Фулк совсем не обижался: после матча с «Вест Бромом» (1:0) он сказал журналисту The Times: «Я — гора, но двигаюсь как петух в драке». Однако его дебютный сезон в составе «Челси» омрачили скандалы. Фулк уходил с поля, если защитники «ленятся», и однажды подрался с игроком «Аккрингтон Стэнли». В 1906-м он покинул Западный Лондон и отправился «Брэдфорд Сити».

Закат в «Брэдфорде» и жизнь после футбола

В «Брэдфорде» (1906/07) Фулк провел 13 матчей, вес достиг 152 кг. В феврале 1907-го против «Аккрингтона» (1:0) он сломал перекладину (!), повиснув на ней, — матч остановили на 10 минут. Казалось бы – это всего лишь легенда, однако она подтверждена отчетами журналистов. К 33 годам подвижность громадного кипера упала, и в ноябре 1907-го он завершил карьеру футболиста. Итого: 498 матчей, около 600 пропущенных голов, два Кубка Англии, один титул чемпиона страны.

После футбола Фулк открыл паб «The Duke» в Шеффилде и магазин на «Matilda Street». Он носил медаль чемпиона Англии на цепочке как талисман. В 1910-м полиция закрыла паб за нелегальные ставки: нашли 45 квитанций, Фулк был оштрафован на 25 фунтов. Позднее он подрабатывал в своего рода шоу: переехав в Блэкпул, он брал £1 за билет – болельщики били по его воротам. Летом Уильям устраивал то, что сегодня бы назвали «пенальти-челленджем».

Здоровье Фулка подкосилось: цирроз печени от алкоголя. Уильям страдал пагубным пристрастием к крепкой выпивке. 1 мая 1916 года Фулк умер в Шеффилде в 42 года. Он был похоронен на кладбище Бернгрив. Одна из местных газет написала: «Он был колоссом, но человеком с душой».

Сегодня Фулк — символ «раннего футбола»: доказательство, что талант важнее формы. В Шеффилде в его честь установлена статуя, а в родном Доули открыт музей. История Уильяма напоминает нам: спорт эволюционирует, но герои остаются.

Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Сраный футбол»: Энрике – после поражения от «Спортинга»
10:31
1
Реакция Головина на унижение от «Реала»
10:23
2
Заявление «Алании» на фоне информации о скорой гибели
09:56
1
ФотоКарадениз покинул систему «Рубина»
09:24
1
«Спартак» улучшил предложение Денисову, у игрока есть вариант с «Краснодаром»
08:52
7
В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026, ЦСКА избавился от легионера, «Зенит» нацелился на игрока сборной России и другие новости
01:28
Мбаппе повторил рекорд Роналду в ЛЧ
01:11
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» без Сафонова проиграл «Спортингу», «Арсенал» победил «Интер» и другие результаты
01:02
3
Лига чемпионов. «Реал» разнес «Монако» – 6:1! Винисиус оформил 1+3
00:55
6
«Жирона» объявила о переходе тер Стегена
00:47
1
Все новости
Все новости
«Сити» после поражения в Норвегии посоветовали заменить Гвардиолу на Юрана
11:09
Зенитовца Вендела призвали ответить за свое поведение
11:05
1
Винисиус поставил точку в разговорах об уходе из «Реала»
10:57
Бубнов высказался о возможном назначении Карпина в Испанию
10:14
«Крылья Советов» просматривают бывшего фермера и хоккеиста
10:03
1
ФотоВендел прогуливает сборы «Зенита»
09:40
5
Гвардиола заявил о прогрессе узбекистанца Хусанова
09:33
Эменике прокомментировал возможное назначение Карпина в клуб Примеры
09:16
ФотоЕще один чемпион в составе «Спартака» вошел в штаб «Ротора»
08:45
Мнение Губерниева насчет готовящегося бойкота ЧМ-2026
08:37
2
В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026, ЦСКА избавился от легионера, «Зенит» нацелился на игрока сборной России и другие новости
01:28
Мбаппе повторил рекорд Роналду в ЛЧ
01:11
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» без Сафонова проиграл «Спортингу», «Арсенал» победил «Интер» и другие результаты
01:02
3
Лига чемпионов. «Реал» разнес «Монако» – 6:1! Винисиус оформил 1+3
00:55
6
«Жирона» объявила о переходе тер Стегена
00:47
1
Винисиус стал вторым лучшим ассистентом в истории «Реала» в ЛЧ
00:38
Бубнов – о новом тренере «Спартака»: «Там вот эти Абаскали все рядом не стоят»
00:24
8
Карпин – о первом тайме в матче «Реал» – «Монако»: «Какую-то хрень я Головину посоветовал»
00:12
4
Гвардиола объяснил сенсационное поражение «Манчестер Сити» в Норвегии
Вчера, 23:59
5
Бубнов оценил перспективы Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:48
Мбаппе – 4-й игрок в истории «Реала» с 10+ голами за один сезон ЛЧ
Вчера, 23:37
ВидеоНовый тренер «Рубина» видел легендарную победу над «Барселоной»: «Я был на стадионе»
Вчера, 23:23
1
Бубнов сообщил о хронической травме новичка «Зенита»
Вчера, 22:55
3
Радимов вспомнил, как «Зенит» не взял Гьяна из-за чешского скинхеда
Вчера, 22:44
2
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина хлопнул «Манчестер Сити» – 3:1!
Вчера, 22:36
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 