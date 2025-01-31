Кубок мира можно трогать только чемпионам: разбираемся в причинах

Заветная мечта любого профессионального футболиста и тренера – завладеть Кубком мира. Трофей вручается сборной страны, ставшей чемпионом на мировом футбольном форуме. Современный трофей состоит из чистого золота и является второй версией Кубка мира.

В футбольной среде существует традиция, согласно которой трогать Кубок могут только чемпионы. Откуда она пошла? Рассказываем.

Первый Кубок мира

Первый Кубок мира, который вручался с 1930-го до 1970-го года, изготавливался из позолоченного серебра и лазурита. Трофей имел вид чаши с символом победы – богиней Никой. Он назван именем президента ФИФА Жюля Риме, стоявшего у истоков чемпионатов мира. Высота Кубка – 35 см, вес – 3,8 кг.

В 1930-м году чемпионат мира по футболу выиграла сборная Уругвая, которая и стала первым обладателем Кубка. В финале мундиаля-1930 уругвайцы взяли верх над сборной Аргентины – 4:2.

По замыслу организаторов чемпионатов мира, трофей должен быть переходящим. Так и происходило до определенного времени. Но Жюль Риме установил правило, согласно которому команда, трижды ставшая чемпионом планеты, оставляет трофей на вечное хранение у себя.

Этим правом воспользовалась сборная Бразилии. В 1970-м году она в третий раз завоевала звание сильнейшей команды мира. И к следующему главному футбольному форуму нужно было изготавливать новый Кубок.

Современный Кубок мира

Кубок мира, вручаемый победителям чемпионатов мира в наши дни, создан по эскизу итальянского мастера скульптуры Сильвио Гаццаниги. Выглядит престижная награда, изготовленная из золота 18 карат, следующим образом. Две человеческие фигуры, стоящие на постаменте в виде двух малахитовых дисков и держащие Землю. Высота Кубка – 36,8 см, вес – 6,175 кг.

Презентация современного Кубка мира произошла на первенстве мира 1974 года. Первым обладателем нового Кубка мира стала сборная ФРГ, обыгравшая в финале сборную Нидерландов – 2:1.

По новым правилам на вечное хранение команда-чемпион получает позолоченную копию трофея, а сам Кубок после церемонии награждения и других торжественных мероприятий остается в ФИФА. На такое решение повлияли, в том числе, криминальные истории, происходившие с главной футбольной наградой планеты.

Кубковый криминал

Первый Кубок мира (трофей Жюля Риме) похищали дважды. Первый раз его умыкнули прямо из выставочного зала, в котором он занимал почетное место во время чемпионата мира 1966 года в Англии. Футбольная общественность должна быть благодарна собаке по кличке Пиклз, которая через неделю после кражи обнаружила главный трофей мирового форума в парковой зоне на юге Лондона. Люди животное отблагодарили, как могли, пропиарили на весь мир, но выводов должных не сделали.

Повторно первый Кубок мира был украден из сейфа штаб-квартиры бразильской Федерации футбола, где он хранился по завету Жюля Риме. Удалось лишь установить, что брали сейф четверо, а в 2015 году нашли лазуритовое основание трофея. К сожалению, это все, что осталось от оригинала первого Кубка мира.

Бразильцам сделали копию дорогого им трофея. Есть еще бронзовая копия Кубка Жюля Риме, украшающая экспозицию манчестерского Национального музея футбола.

Не чемпион – не трогай!

На сегодняшний день ФИФА очень строго относится к вопросу перемещения и использования Кубка мира. Жесткие правила обусловлены не только тем, что стоимость трофея, по оценкам экспертов, достигает $ 20 млн, но и прогнозируемыми имиджевыми потерями при его пропаже.

Согласно установленным правилам, трогать Кубок мира ФИФА могут только игроки, тренерский штаб команды-чемпиона, а также президент ФИФА и действующие руководители стран. Даже члены семей футболистов, ставших чемпионами мира, не имеют право прикасаться в Кубку.

Но нет правил без исключений, или, как говорится, если очень хочется, то можно. В 2022-м году, после победы сборной Аргентины на мундиале, неприкасаемость награды была нарушена не только ребенком в форме команды-победительницы. В этом были замечены повар Нусрет Гекче, хороший знакомый Президента ФИФА Джанни Инфантино, а также экипаж самолета, который возвращал футбольную сборную Аргентины домой. И это только то, что попало в объективы фото– и видеокамер.

Видимо, ФИФА стоит бдительнее следить за выполнением установленных самой же организацией правил, чтобы статус священной престижности Кубка сохранялся в дальнейшем.

Команды-чемпионы мира

За всю историю побед на чемпионатах мира добивались 8 сборных. Вот список стран, игроки которых на законных основаниях держали престижные трофеи в своих руках.