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Почему Кубок мира в футболе можно трогать только чемпионам?


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31.01.2025 18:39
Кубок мира можно трогать только чемпионам: разбираемся в причинах

Заветная мечта любого профессионального футболиста и тренера – завладеть Кубком мира. Трофей вручается сборной страны, ставшей чемпионом на мировом футбольном форуме. Современный трофей состоит из чистого золота и является второй версией Кубка мира.

В футбольной среде существует традиция, согласно которой трогать Кубок могут только чемпионы. Откуда она пошла? Рассказываем.

Первый Кубок мира

Первый Кубок мира, который вручался с 1930-го до 1970-го года, изготавливался из позолоченного серебра и лазурита. Трофей имел вид чаши с символом победы – богиней Никой. Он назван именем президента ФИФА Жюля Риме, стоявшего у истоков чемпионатов мира. Высота Кубка – 35 см, вес – 3,8 кг.

В 1930-м году чемпионат мира по футболу выиграла сборная Уругвая, которая и стала первым обладателем Кубка. В финале мундиаля-1930 уругвайцы взяли верх над сборной Аргентины – 4:2.

По замыслу организаторов чемпионатов мира, трофей должен быть переходящим. Так и происходило до определенного времени. Но Жюль Риме установил правило, согласно которому команда, трижды ставшая чемпионом планеты, оставляет трофей на вечное хранение у себя.

Этим правом воспользовалась сборная Бразилии. В 1970-м году она в третий раз завоевала звание сильнейшей команды мира. И к следующему главному футбольному форуму нужно было изготавливать новый Кубок.

Современный Кубок мира

Кубок мира, вручаемый победителям чемпионатов мира в наши дни, создан по эскизу итальянского мастера скульптуры Сильвио Гаццаниги. Выглядит престижная награда, изготовленная из золота 18 карат, следующим образом. Две человеческие фигуры, стоящие на постаменте в виде двух малахитовых дисков и держащие Землю. Высота Кубка – 36,8 см, вес – 6,175 кг.

Презентация современного Кубка мира произошла на первенстве мира 1974 года. Первым обладателем нового Кубка мира стала сборная ФРГ, обыгравшая в финале сборную Нидерландов – 2:1.

По новым правилам на вечное хранение команда-чемпион получает позолоченную копию трофея, а сам Кубок после церемонии награждения и других торжественных мероприятий остается в ФИФА. На такое решение повлияли, в том числе, криминальные истории, происходившие с главной футбольной наградой планеты.

Кубковый криминал

Первый Кубок мира (трофей Жюля Риме) похищали дважды. Первый раз его умыкнули прямо из выставочного зала, в котором он занимал почетное место во время чемпионата мира 1966 года в Англии. Футбольная общественность должна быть благодарна собаке по кличке Пиклз, которая через неделю после кражи обнаружила главный трофей мирового форума в парковой зоне на юге Лондона. Люди животное отблагодарили, как могли, пропиарили на весь мир, но выводов должных не сделали.

Повторно первый Кубок мира был украден из сейфа штаб-квартиры бразильской Федерации футбола, где он хранился по завету Жюля Риме. Удалось лишь установить, что брали сейф четверо, а в 2015 году нашли лазуритовое основание трофея. К сожалению, это все, что осталось от оригинала первого Кубка мира.

Бразильцам сделали копию дорогого им трофея. Есть еще бронзовая копия Кубка Жюля Риме, украшающая экспозицию манчестерского Национального музея футбола.

Не чемпион – не трогай!

На сегодняшний день ФИФА очень строго относится к вопросу перемещения и использования Кубка мира. Жесткие правила обусловлены не только тем, что стоимость трофея, по оценкам экспертов, достигает $ 20 млн, но и прогнозируемыми имиджевыми потерями при его пропаже.

Согласно установленным правилам, трогать Кубок мира ФИФА могут только игроки, тренерский штаб команды-чемпиона, а также президент ФИФА и действующие руководители стран. Даже члены семей футболистов, ставших чемпионами мира, не имеют право прикасаться в Кубку.

Но нет правил без исключений, или, как говорится, если очень хочется, то можно. В 2022-м году, после победы сборной Аргентины на мундиале, неприкасаемость награды была нарушена не только ребенком в форме команды-победительницы. В этом были замечены повар Нусрет Гекче, хороший знакомый Президента ФИФА Джанни Инфантино, а также экипаж самолета, который возвращал футбольную сборную Аргентины домой. И это только то, что попало в объективы фото– и видеокамер.

Видимо, ФИФА стоит бдительнее следить за выполнением установленных самой же организацией правил, чтобы статус священной престижности Кубка сохранялся в дальнейшем.

Команды-чемпионы мира

За всю историю побед на чемпионатах мира добивались 8 сборных. Вот список стран, игроки которых на законных основаниях держали престижные трофеи в своих руках.

Место

Страна

Кубок Жюля Риме

Кубок мира ФИФА

Всего трофеев

1

Бразилия

1958, 1962, 1970

1994, 2002

5

2

Италия

1934, 1938

1982, 2006

4

3

Германия, ФРГ

1954

1974, 1990, 2014

4

4

Аргентина

1978, 1986, 2022

3

5

Уругвай

1930, 1950

2

6

Франция

1998, 2018

2

7

Англия

1966

1

8

Испания

2010

1
Источник: Бомбардир.ру
Фото: mk.ru
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Комментарии (2)
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fakeid
1738339443
из нынешнего кубка нельзя бухнуть, нужна третья версия) про членов семьи непонятно. ведь гном фоткался с кубком в своей собственной постели, где, теоретически, была и его жена (ведь кто-то же его фоткал). я так и представил, как он у себя дома говорит: "антонелла, тебе нельзя! не трогай!". вон, стэнли всем игрокам команды-чемпиона выдают на время, и делай с ним, что хочешь. из известного: наполняли собачьим кормом, таскали в стрип-бар, крестили в кубке ребёнка, наполняли попкорном в кино и даже чёрной икрой в москве. правда и спиз.... украсть эту бандуру проблематично из-за размера и веса, мож поэтому не так жёстко охраняют. UPD: нагуглил. игрокам выдают копию кубка стэнли. тогда ладно.
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fakeid
1738340214
получается, что турне кубка по городам и стадионам будущей хозяйки ЧМ - фикция. ведь любой желающий мог сфоткаться с кубком. а пафоса была, как при эстафете олимпийского огня. по ходу, все фоткались с копией, но им никто об этом не сказал)
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