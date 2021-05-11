Состав сборной на Евро. Жирков уже не играет в «Зените», но едет. Гилерме наказан. Где Миранчук и Ерохин?

Нет Нойштедтера, но есть Захарян!

Станислав Черчесов назвал расширенный состав сборной для подготовки к Евро-2020. Всего он вызвал 30 игроков:

Вратари: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Антон Шунин.

Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, Андрей Семенов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев.

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы. Четверо из них не попадут в окончательную заявку на Евро.

Есть еще резервный список, в котором семь игроков: Максименко, Смольников, Чистяков, Газинский, Лесовой, Мирзов, Смолов.

Расширенный состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020.Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир. pic.twitter.com/nzAACNalAN — Сборная России (@TeamRussia) May 11, 2021

Самое главное и интересное про этот состав

• Юрий Жирков поедет на Евро, но в 2021-м он сыграл за «Зенит» 19 минут против «Уфы» и 72 минуты в кубке. В августе Жиркову исполнится 38 лет. Три года назад на чемпионат мира поехал Сергей Игнашевич, которому в июле исполнялось 39. Но перед тем ЧМ Игнашевич отыграл весь сезон за ЦСКА в старте.

• Капитаном будет Артем Дзюба – это Черчесов подтверждал в интервью «Матч ТВ».

• Больше всего футболистов из «Зенита» (7). От «Динамо» четверо, от «Рубина» трое, от ЦСКА – всего двое. Четверо играют в Европе: Черышев, Головин, Миранчук, Кудряшов. Натурализованный игрок всего один – Марио Фернандес.

• В составе нет Гилерме. Он отыграл девять из десяти матчей квалификации в 2019-м. Черчесов долго ему доверял, но перестал в конце 2020-го – после частых ошибок Гилерме. В 2021-м он набрал хорошую форму – «Локо» пропустил всего четыре гола в восьми турах. Но это Черчесова уже не впечатлило.

• Нет Нойштедтера! В этом году он больше не играет в основе «Динамо».

• Дебютанты: Захарян и Макакров. 26 мая Захаряну исполнится 18 лет.

• Многие ругаются, что Федор Смолов только в списке резервных игроков. Да, он набрал хорошую форму в этом году (7 голов, 3 голевые). Но в сборной он не играет уже давно. После чемпионата мира Смолов сыграл за Россию всего 43 минуты.

• Еще нет Антона Миранчука и Александра Ерохина. Оба в этом сезоне чаще выходят на замену, но оба очень эффективные. Ерохин второй в РПЛ по полученным + созданным моментам (xG + xA) на 90 минут, Миранчук – восьмой по этому показателю. У Ерохина 7+3 по гол+пас, у Миранчука 4+5.

Россия сыграет на Евро-2020 в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.