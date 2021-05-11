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    Состав сборной на Евро. Жирков уже не играет в «Зените», но едет. Гилерме наказан. Где Миранчук и Ерохин?


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    Голосов: 3
    Сегодня, 17:34
    Нет Нойштедтера, но есть Захарян!

    Станислав Черчесов назвал расширенный состав сборной для подготовки к Евро-2020. Всего он вызвал 30 игроков:

    Вратари: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Антон Шунин.

    Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, Андрей Семенов.

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев.

    Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

    Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы. Четверо из них не попадут в окончательную заявку на Евро.

    Есть еще резервный список, в котором семь игроков: Максименко, Смольников, Чистяков, Газинский, Лесовой, Мирзов, Смолов.

    Самое главное и интересное про этот состав

    • Юрий Жирков поедет на Евро, но в 2021-м он сыграл за «Зенит» 19 минут против «Уфы» и 72 минуты в кубке. В августе Жиркову исполнится 38 лет. Три года назад на чемпионат мира поехал Сергей Игнашевич, которому в июле исполнялось 39. Но перед тем ЧМ Игнашевич отыграл весь сезон за ЦСКА в старте.

    • Капитаном будет Артем Дзюба – это Черчесов подтверждал в интервью «Матч ТВ».

    • Больше всего футболистов из «Зенита» (7). От «Динамо» четверо, от «Рубина» трое, от ЦСКА – всего двое. Четверо играют в Европе: Черышев, Головин, Миранчук, Кудряшов. Натурализованный игрок всего один – Марио Фернандес.

    • В составе нет Гилерме. Он отыграл девять из десяти матчей квалификации в 2019-м. Черчесов долго ему доверял, но перестал в конце 2020-го – после частых ошибок Гилерме. В 2021-м он набрал хорошую форму – «Локо» пропустил всего четыре гола в восьми турах. Но это Черчесова уже не впечатлило.

    • Нет Нойштедтера! В этом году он больше не играет в основе «Динамо».

    • Дебютанты: Захарян и Макакров. 26 мая Захаряну исполнится 18 лет.

    • Многие ругаются, что Федор Смолов только в списке резервных игроков. Да, он набрал хорошую форму в этом году (7 голов, 3 голевые). Но в сборной он не играет уже давно. После чемпионата мира Смолов сыграл за Россию всего 43 минуты.

    • Еще нет Антона Миранчука и Александра Ерохина. Оба в этом сезоне чаще выходят на замену, но оба очень эффективные. Ерохин второй в РПЛ по полученным + созданным моментам (xG + xA) на 90 минут, Миранчук – восьмой по этому показателю. У Ерохина 7+3 по гол+пас, у Миранчука 4+5.

    Россия сыграет на Евро-2020 в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: understat.com / Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +681

      Taps 1 час назад

      Без разницы, всё равно ничего не светит.

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