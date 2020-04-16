Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Как же надоели Уткин с Соловьевым!


    2
    Голосов: 5
    Сегодня, 20:27
    Пожалуйста, хватит.

    Новостная лента в последние недели: Уткин, Соловьев, Уткин, Соловьев, что-то там про футбол, Уткин, Соловьев.

    Бесит.

    Но еще сильнее бесит, что в Василии видят героя, сражающегося с абсолютным злом. Гарри Поттера, который убивает Волан-де-Морта.

    Василий Уткин не герой. Ссорой с Соловьевым он не делает мир вокруг лучше. Не развенчивает, не лишает Соловьева голоса на федеральном канале. Он просто резонирует. Работает.

    Это стратегия Василия, его давно сложившийся образ быть. Ему уже больше 15 лет удается быть на первых полосах. Сколько за это время звезд ушло в забвение, а Уткина до сих пор цитируют, он везде и даже если надоел, мы все равно его читаем и слышим.

    И это огромный труд – всегда быть в обойме. И для этого приходится устраивать вот такое, как сейчас.

    Вот только с Соловьевым Василий делает как-то все не очень талантливо. Много панчей мимо, нелепые моменты, слабые мемы, ежечасные упоминания. Кто-то видит в этом дисциплинированное и планомерное убийство Соловьева в войне. Я вижу графоманию и работу: «Ага, пока это актуально, пока меня репостят, наживусь на максимум. И возьму количеством, а не качеством».

    Василий Уткин – это громадный талант. И мастер конфликтов. Но с Соловьевым он ругается серо.

    Даже самое хлесткое «заставят пересасывать» – это же обычный панч, которому уже много лет. За такой бы на «Версусе» даже не похлопали.

    Но важен контекст: этот панч прилетает в того, кого все ненавидят – и набирает 2.5 тысячи ретвитов. Василий Уткин мог написать Соловьеву что угодно, хоть «Говоришь на меня, переводишь на себя» или «Так тебе и надо, курица-помада» – и получил бы одобрение читателей.

    Обзывать Соловьева – это то же самое, что обличать Сталина и Гитлера в жестокости. Тебя всегда поддержат, ты всегда будешь прав. Соловьев – это мишень, в которую не надо целиться. Вот Уткин и не целится, а просто шмаляет как придется.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +117

      Маленький 1 час назад

      Не пойму для чего написана статья. Если их конфликт на первых полосах, значит кому то интересно это читать. Я просто мимо прохожу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8706

      ufos73 1 час назад

      Как будто кто заставляет читать... Видел новости про них много раз, но всегда проходил мимо... Впрочем и эту статью не читал просто комент оставляю )))))))))))
      П.С. Соловьев стока херни несет, что не большая порция г*вна от Васи, это демо версия того, что заслуживает!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +623

      New Life 2 часа назад

      Прочитав этот материал, я понял, почему Бомбардир не банит питерских троллей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Максик228 2 часа назад

      Я вообще не понимаю, в чём смысл данного действа. Многие недолюбливают Соловьёва, но Уткин творит откровенный бред. Был адекватным комментатором, а теперь превратился в непонятное нечто

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76309
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru