Как же надоели Уткин с Соловьевым!

Пожалуйста, хватит.

Новостная лента в последние недели: Уткин, Соловьев, Уткин, Соловьев, что-то там про футбол, Уткин, Соловьев.

Бесит.

Но еще сильнее бесит, что в Василии видят героя, сражающегося с абсолютным злом. Гарри Поттера, который убивает Волан-де-Морта.

Василий Уткин не герой. Ссорой с Соловьевым он не делает мир вокруг лучше. Не развенчивает, не лишает Соловьева голоса на федеральном канале. Он просто резонирует. Работает.

Потому что в первый раз вышло не очень. pic.twitter.com/T5wn0aUmBc — Василий Уткин (@radioutkin) April 16, 2020

Это стратегия Василия, его давно сложившийся образ быть. Ему уже больше 15 лет удается быть на первых полосах. Сколько за это время звезд ушло в забвение, а Уткина до сих пор цитируют, он везде и даже если надоел, мы все равно его читаем и слышим.

И это огромный труд – всегда быть в обойме. И для этого приходится устраивать вот такое, как сейчас.

Вот только с Соловьевым Василий делает как-то все не очень талантливо. Много панчей мимо, нелепые моменты, слабые мемы, ежечасные упоминания. Кто-то видит в этом дисциплинированное и планомерное убийство Соловьева в войне. Я вижу графоманию и работу: «Ага, пока это актуально, пока меня репостят, наживусь на максимум. И возьму количеством, а не качеством».

Василий Уткин – это громадный талант. И мастер конфликтов. Но с Соловьевым он ругается серо.

Етить твою мать,)) Вова! Как же, как же, до какой степени искренне тебя ненавидят...@VRSoloviev — Василий Уткин (@radioutkin) April 23, 2020

Даже самое хлесткое «заставят пересасывать» – это же обычный панч, которому уже много лет. За такой бы на «Версусе» даже не похлопали.

Но важен контекст: этот панч прилетает в того, кого все ненавидят – и набирает 2.5 тысячи ретвитов. Василий Уткин мог написать Соловьеву что угодно, хоть «Говоришь на меня, переводишь на себя» или «Так тебе и надо, курица-помада» – и получил бы одобрение читателей.

Обзывать Соловьева – это то же самое, что обличать Сталина и Гитлера в жестокости. Тебя всегда поддержат, ты всегда будешь прав. Соловьев – это мишень, в которую не надо целиться. Вот Уткин и не целится, а просто шмаляет как придется.