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    Вылет «Ливерпуля», крах Моуринью, проблемы «ПСЖ» – слушайте об этом в новом подкасте


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    Голосов: 2
    13.03.2020 21:30
    Споры, рассуждения, выводы.

    Комментатор Telesport Артем Борисов, журналист сайтов «Гол» и «Бомбардир» Илья Егоров и редактор Simple Sport Евгений Младшнев атакуют и защищают главных действующих лиц по итогам матчей Лиги чемпионов. Провал Моуринью (или нет), характер Симеоне (или нет), сила «ПСЖ» (или нет).

    Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

    Выпуск на ютубе:

    Таймкоды:

    • 00:00 – две бутылки Red Bull для Вадима Лукомского
    • 00:38 – все пинают Моуринью. Справедливо?
    • 13:05 – матч «Ливерпуля» с «Атлетико» – это большой футбол?
    • 17:40 – ошибки и потери игроков – главный тренд 1/8 финала.
    • 20:28 – сезон «Ливерпуля» становится трагическим?
    • 27:07 – «Аталанта» – это устойчивый феномен?
    • 36:13 – «ПСЖ» никак не может найти свое место.
    • 43:10 – эксклюзивная реплика Валеры Полевикова о проблемах «ПСЖ».
    • 45:30 – «Прогулки с коронавирусом»: новая серия.

    Можно слушать и на других платформах:

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    Наша новая грустная реальность: матч плей-офф и гимн ЛЧ для пустых кресел, много голов в тишине

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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