Вылет «Ливерпуля», крах Моуринью, проблемы «ПСЖ» – слушайте об этом в новом подкасте

Споры, рассуждения, выводы.

Комментатор Telesport Артем Борисов, журналист сайтов «Гол» и «Бомбардир» Илья Егоров и редактор Simple Sport Евгений Младшнев атакуют и защищают главных действующих лиц по итогам матчей Лиги чемпионов. Провал Моуринью (или нет), характер Симеоне (или нет), сила «ПСЖ» (или нет).

Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

Выпуск на ютубе:

Таймкоды:

00:00 – две бутылки Red Bull для Вадима Лукомского

– две бутылки Red Bull для Вадима Лукомского 00:38 – все пинают Моуринью. Справедливо?

– все пинают Моуринью. Справедливо? 13:05 – матч «Ливерпуля» с «Атлетико» – это большой футбол?

– матч «Ливерпуля» с «Атлетико» – это большой футбол? 17:40 – ошибки и потери игроков – главный тренд 1/8 финала.

– ошибки и потери игроков – главный тренд 1/8 финала. 20:28 – сезон «Ливерпуля» становится трагическим?

– сезон «Ливерпуля» становится трагическим? 27:07 – «Аталанта» – это устойчивый феномен?

– «Аталанта» – это устойчивый феномен? 36:13 – «ПСЖ» никак не может найти свое место.

– «ПСЖ» никак не может найти свое место. 43:10 – эксклюзивная реплика Валеры Полевикова о проблемах «ПСЖ».

– эксклюзивная реплика Валеры Полевикова о проблемах «ПСЖ». 45:30 – «Прогулки с коронавирусом»: новая серия.

Можно слушать и на других платформах:

ВКОНТАКТЕ

Google

Яндекс

Apple

Soundcloud

Аnchor

Castbox

Материалы по теме:

Наша новая грустная реальность: матч плей-офф и гимн ЛЧ для пустых кресел, много голов в тишине