Бывшие игроки «МЮ» вкладывают деньги в собственный клуб. Как он живет

Новый выпуск «Планеты футбола».

«Класс-92» – это легендарные выпускники академии «МЮ». Туда входят братья Невиллы, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Никки Батт и Райан Гиггз. Они вместе заиграли в «Юнайтед», а после окончания карьеры вместе вложились в проект футбольного клуба – «Солфорд Сити». Сейчас «Солфорд» выступает в Лиге 2 (четвертая в Англии) и даже подписывает заметных игроков (Джеймс Уилсон).

Владимир Стогниенко снял о деятельности «Класса-92» новую «Планету футбола». В первой части – номер из уникального отеля в Манчестере, поездка в Солфорд и эксклюзивное интервью с Гари Невиллом.

Смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=I5xt3rQciio&t=

Отель «Футбол» – еще один бизнес-проект «Класса-92»

Отель «Футбол» открылся в 2015 году. Тут есть одно отличие от других проектов «Класса-92» – в него не вложился Дэвид Бекхэм. Стогниенко побывал в одном из номеров отеля: нашел на стене цитаты о владельцах, посмотрел из окна на «Олд Траффорд» и заглянул в шкаф. Ценник в этом отеле может быть тяжелым (но это не сказывается на популярности). Стандартный номер в обычный день стоит 90 фунтов (7500 рублей), но в день матча цена увеличивается в три раза.

«Наш отель почти всегда переполнен. В дни матчей можем принять до 300 гостей. Номера обычно забронированы за пару месяцев – особенно если речь идет о каких-нибудь больших и популярных матчах. Владельцы с самого начала принимали участие в работе отеля. Они выбирали дизайн для наших специальных номеров «Класс 92», – рассказала Амелия Камиллери, пиар-менеджер отеля «Футбол».

Побывал Стогниенко и в кафе «Футбол» – в меню есть много простых блюд с названиями, которые происходят от фамилий владельцев («Скоулзи»). В день приезда «Планеты футбола» было много свободных столов, но во время матчей «Юнайтед» туда не пробиться. Все столы на время игр сезона бронируются еще в момент появления календаря.

Солфорд – место футбола и модных решений

По географическому восприятию Солфорд напоминает Химки. Раньше на месте центра города были доки. Сейчас все перестроили – вокруг много сильных дизайнерских решений. В этом городе снимает свои программы Гари Линекер, там же и заработал проект «Класса-92». Гари Невилл сам рассказал о моменте, когда у них возникла идея покупки футбольного клуба.

Вот выдержка из его интервью:«Это случилось 4-5 лет назад. Мы с Райаном возвращались из Лондона и заговорили о том, что хотели бы открыть собственную академию. Было понятно, что выпускникам академии понадобится команда, чтобы играть на серьезном уровне. Поэтому мы и решили приобрести собственную команду – местную, ведь мы здесь выросли, жили здесь. Солфорд – это то место, где «Манчестер Юнайтед» тренировался, когда мы были моложе».

Стогниенко рассказал, что «Класс-92» инвестировал в «Солфорд Сити» в 2014 году. Половина акций принадлежит сингапурскому бизнесмену Питеру Лиму. Футболисты разделили между собой еще половину в равных долях. В 2019-м к проекту присоединился Дэвид Бекхэм – он тоже выкупил 10% акций «Солфорда». Невилл чаще остальных участвует в жизни клуба, потому что свободнее. Остальные игроки знают о проблемах, но не всегда принимают решения.

Сотрудничество с производителями вина и пива

Support your local team – это еще и про бизнес. Поэтому «Солфорд Сити» сотрудничает с местными компаниями – например, с производителями вина «Вимто». Семен Павлюк рассказал историю появления бренда. В 1908 году завод появился в Манчестере, потом переехал в Солфорд, а затем и вообще перенесли на «Олд Траффорд». «Вимто» – это культовый напиток для фанатов «Манчестер Юнайтед».

«Класс-92» сотрудничает и с местной пивоварней – там работают семь братьев. Пиво от них как раз и продается на матчах «Солфорда». Еще у них есть четыре сестры, которые производят собственный джин. Все как бы сотрудничают друг с другом, но все равно развивают каждое дело самостоятельно. Собеседник Стогниенко в пивоварне – Кит Макэвой, основатель и ее генеральный директор. У него много историй про пиво (смотрите с 21:25).

В следующем выпуске будет еще больше подробностей о жизни «Солфорд Сити». Стогниенко анонсировал кадры с матча и продолжение интервью с Невиллом.