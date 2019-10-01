«Мордовия» умирает: долги растут, игроки уходят, вылет близко

Похоже, клуб не нужен и болельщикам.

«Мордовия»-2020 – аутсайдер ФНЛ. После 25 туров она идет в таблице третьей с конца – до спасительного 15-го места семь очков. Могло быть и десять, проиграй «Мордовия» в последнем туре 2019 года в Калининграде шестой на тот момент команде ФНЛ – «Балтике». Но саранский клуб неожиданно победил 2:0 и чуть отскочил от последнего места.

Победное фото #ФКМордовия из раздевалки калининградского стадионаВсем – Большое Спасибо!!! pic.twitter.com/KNuhlSTm3k — FC Mordovia Saransk (@fc_mordovia) November 23, 2019

Сейчас перспективы «Мордовии» выглядят очень печально. Еще в сентябре стало известно о больших долгах перед игроками: «Нам уже пять месяцев не платят денег», – говорил защитник Евгений Ятченко. По его словам, задержки на несколько месяцев были и в прошлом сезоне.

Директор «Мордовии» Николай Левин позже сообщил, что хотя бы по июль с игроками расплатились. Но остались долги перед оператором стадиона «Мордовия Арена», на котором клуб играл весной. А еще РФС запретил регистрировать новичков.

В начале зимы планы у «Мордовии» были велики. Левин говорил, что во второй части сезона клуб хочет играть на «Мордовия Арене» в ФНЛ и надеется на помощь республики в ситуации с долгами.

Но зима для «Мордовии» вышла очень суровой.

В автокатастрофе погиб президент федерации футбола Мордовии Александр Яшков.

Долги по зарплате в клубе в середине января уже составляли примерно пять месяцев .

. Из клуба ушли четыре футболиста. Вероятно, сезон придется доигрывать молодыми игроками .

. Из-за тяжелой финансовой ситуации почти на неделю был отложен первый сбор, причем занимается команда у себя в Саранске .

#ФКМордовия прекратил трудовые отношения с нападающим Виктором Сергеевым. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/ikYD1Acb7W — FC Mordovia Saransk (@fc_mordovia) January 14, 2020

У «Мордовии» очень большие проблемы, прежде всего, из-за отсутствия спонсора. «Нет интереса», – говорит о причине Николай Левин. В клубе все равно надеются, что доиграть сезон удастся на «Мордовия Арене», причем бесплатно.

Что дальше. У «Мордовии» осталось 13 матчей в ФНЛ, дома из них – шесть. Меньше «Мордовии» забивает только главный аутсайдер – «Факел». Состав если и изменится, то явно не в лучшую сторону. Со стадионом вопрос пока неясен – на «Мордовия Арене» первую половину сезона отыграл «Тамбов», который в своем городе не сыграет до лета, сама же «Мордовия» играла на 11-тысячном «Старте».

«Мордовия» – клуб с почти 60-летней историей. В прошлом десятилетии он впервые заявился в РПЛ – провел там три сезона, дважды вылетал. 2,5 года назад еще и рухнул в ПФЛ и не смог преодолеть даже 1/256 Кубка России, что уже 20 лет с ним не случалось. «Мордовия» быстро вышла обратно в ФНЛ, где в сезоне-2018/19 финишировала 12-й.

В Саранске никогда не было гигантской посещаемости, но надежда на это появилась сразу после ЧМ-2018. Пять первых домашних матчей сезона-2018/19 в ФНЛ посетило не менее 20 тысяч человек.

В сентябре число болельщиков упало до 10-12 тысяч, к ноябрю стало ходить в два раза меньше. Весной 2019-го стабильная явка – в среднем 2700. И это на современной «Мордовия Арену» – смотреть за обычным середняком, еще не вылетающим из ФНЛ родным клубом.

Практически ничего не изменилось и в этом сезоне – «Мордовию» пересадили на «Старт», где больше 2000 приходили только на первые четыре игры. Дальше – ужасные цифры. На ноябрьскую игру с лидером «Торпедо» пришло 719 человек. В два раза меньше (372!) было в октябре на матче с «Шинником».

Вот это – вторая по силе лига России:

Впрочем, даже в своем последнем сезоне в РПЛ (2015/16) 11-тысячный стадион заполнился лишь однажды – на игре со «Спартаком». В остальное время там не было и десятка тысяч.

Так что помимо ехидных вопросов о наследии ЧМ-2018 и современном стадионе, на который приходят две-три тысячи болельщиков, уместно задать и тот, который из жалости к бедному клубу практически никогда не задают. А нужен ли вообще клуб этому городу? Учитывая посещаемость, новый вылет в ПФЛ катастрофой для Саранска никак не станет. А стадион уж точно найдется кому сдать в аренду.