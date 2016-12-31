Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Отец из Неаполя, имя в честь Марадоны – немец Демме из «Лейпцига» просто не мог перейти в другой клуб


    3
    Голосов: 2
    Сегодня, 14:45
    Не убежал от судьбы и оказался в «Наполи».

    Диего Демме – немецкий полузащитник из «РБ Лейпцига», который сейчас завершает свой переход в «Наполи». К 28 годам всю карьеру он провел в Германии: родился на западе страны, занимался футболом в «Арминии», а потом переходил в «Падерборн» и «Лейпциг».

    Но удивительным образом этот «типичный» немец тесно связан с «Наполи». Загибайте пальцы.

    • Отец Демме – итальянец. Из-за этого у Демме тоже есть итальянское гражданство, хотя на уровне сборных он играл только за Германию.

    • В 1991 году, когда родился Демме, главной звездой «Наполи» был Диего Марадона. Отец Демме так фанател от игры аргентинца, что назвал сына в его честь.

    • Демме часто проводит время в Неаполе и признается в любви городу. Такое фото, например, он выложил в 2016 году на Новый год.

    text

    Публикация от text (@diegodemme)

    Полгода назад Демме рассказывал, что хочет поиграть в южной Европе. «Италия, Испания... Однозначно когда-нибудь я буду играть там», – говорил он. Теперь все сложилось – и ровно с той командой, с которой и должно было.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dpa / Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80579
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75064
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru