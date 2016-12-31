Отец из Неаполя, имя в честь Марадоны – немец Демме из «Лейпцига» просто не мог перейти в другой клуб

Не убежал от судьбы и оказался в «Наполи».

Диего Демме – немецкий полузащитник из «РБ Лейпцига», который сейчас завершает свой переход в «Наполи». К 28 годам всю карьеру он провел в Германии: родился на западе страны, занимался футболом в «Арминии», а потом переходил в «Падерборн» и «Лейпциг».

Но удивительным образом этот «типичный» немец тесно связан с «Наполи». Загибайте пальцы.

• Отец Демме – итальянец. Из-за этого у Демме тоже есть итальянское гражданство, хотя на уровне сборных он играл только за Германию.

• В 1991 году, когда родился Демме, главной звездой «Наполи» был Диего Марадона. Отец Демме так фанател от игры аргентинца, что назвал сына в его честь.

• Демме часто проводит время в Неаполе и признается в любви городу. Такое фото, например, он выложил в 2016 году на Новый год.

text text text Публикация от text (@diegodemme) 31 Дек 2016 в 8:34 PST

Полгода назад Демме рассказывал, что хочет поиграть в южной Европе. «Италия, Испания... Однозначно когда-нибудь я буду играть там», – говорил он. Теперь все сложилось – и ровно с той командой, с которой и должно было.