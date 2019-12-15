Вот рейтинг денег, которые английские клубы тратят на благотворительность (там миллионы!)

Когда успешность = добро.

«Челси» больше всех жертвует на благотворительность. Второй – «Чарльтон»

Британский футбольный портал Footy.com, ссылаясь на данные английской комиссии, занимающейся благотворительными делами, составил топ самых благотворительных клубов Англии.

Рейтинг выглядит так:

Данные предоставлены с апреля-2018 по апрель-2019. Важные моменты по топ-5:

1. «Челси» помогает организации благотворительной организации Plan International. Кроме того, «Челси» поддерживает до 70 семей с тяжело больными детьми. Клуб довольно часто отправляет игроков на встречу с маленькими болельщиками.

2. «Чарльтон» помогает не только детям, но и пожилым людям. Фонд «Up & At 'Em», в распоряжении которого находится дом престарелых, с помощью «Чарльтона» оказывает психологическую, финансовую помощь пожилым людям, борется с деменцией у пенсионеров.

3. Программа «Норвича» направлена на распространение футбола в пригородах и небольших населенных пунктах. «Норвич» уже построил 22 площадки. Еще он помогает играть в футбол людям с ограниченными возможностями – закупает оборудование для специальных центров.

4. «Манчестер Юнайтед» всеми способами развивает клубное благотворительное направление. Первая часть – активность в социальных сетях. Есть благотворительный аккаунт, у которого более 1 миллиона подписчиков.

Вторая часть – участвует в нескольких больших программах, в ходе которых: а) футболисты встречаются с детьми и объясняют им важность футбола и спорта; б) жертвует деньги в различные фонды.

5. «Эвертон» жертвует деньги на лечение детей. Еще развивает свой собственный фонд «Дом там, где сердце», который помогает бездомным людям с жильем. Фонд сотрудничает с другими крупными спортивными организациями и брендами.

Фостер помог дедушке, у которого не было возможностей добраться до дома

Бен Фостер возвращался домой после матча с «Кристал Пэлас», с которым «Уотфорд» сыграл вничью – 0:0. По дороге он увидел дедушку, попавшего в неприятную ситуацию.

В автомобиле мужчины сел аккумулятор, после этого он решил пройти до дома пешком. Сложность была в том, что дедушка страдает от деменции, и, конечно же, по дороге у него закончились силы – до дома нужно было пройти около 16 километров.

Фостер подобрал дедушку, подвез его домой, привел в порядок, предложил ему оплатить абонемент (а дедушка – держатель абонемента на домашние матчи «Уотфорда» последние 60 лет) на следующий сезон и пригласил к себе на Рождество. Историю рассказал родственник дедушки в твиттере, а клуб ретвитнул ее. В комментариях – масса добра в адрес Фостера.

twit text — Watford Football Club (@WatfordFC) December 14, 2019

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