Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • Вот рейтинг денег, которые английские клубы тратят на благотворительность (там миллионы!)

    Вот рейтинг денег, которые английские клубы тратят на благотворительность (там миллионы!)


    5
    Голосов: 6
    15.12.2019 17:58
    Когда успешность = добро.

    «Челси» больше всех жертвует на благотворительность. Второй – «Чарльтон»

    Британский футбольный портал Footy.com, ссылаясь на данные английской комиссии, занимающейся благотворительными делами, составил топ самых благотворительных клубов Англии.

    Рейтинг выглядит так:

    Данные предоставлены с апреля-2018 по апрель-2019. Важные моменты по топ-5:

    1. «Челси» помогает организации благотворительной организации Plan International. Кроме того, «Челси» поддерживает до 70 семей с тяжело больными детьми. Клуб довольно часто отправляет игроков на встречу с маленькими болельщиками.

    2. «Чарльтон» помогает не только детям, но и пожилым людям. Фонд «Up & At 'Em», в распоряжении которого находится дом престарелых, с помощью «Чарльтона» оказывает психологическую, финансовую помощь пожилым людям, борется с деменцией у пенсионеров.

    3. Программа «Норвича» направлена на распространение футбола в пригородах и небольших населенных пунктах. «Норвич» уже построил 22 площадки. Еще он помогает играть в футбол людям с ограниченными возможностями – закупает оборудование для специальных центров.

    4. «Манчестер Юнайтед» всеми способами развивает клубное благотворительное направление. Первая часть – активность в социальных сетях. Есть благотворительный аккаунт, у которого более 1 миллиона подписчиков.

    Вторая часть – участвует в нескольких больших программах, в ходе которых: а) футболисты встречаются с детьми и объясняют им важность футбола и спорта; б) жертвует деньги в различные фонды.

    5. «Эвертон» жертвует деньги на лечение детей. Еще развивает свой собственный фонд «Дом там, где сердце», который помогает бездомным людям с жильем. Фонд сотрудничает с другими крупными спортивными организациями и брендами.

    Фостер помог дедушке, у которого не было возможностей добраться до дома

    Бен Фостер возвращался домой после матча с «Кристал Пэлас», с которым «Уотфорд» сыграл вничью – 0:0. По дороге он увидел дедушку, попавшего в неприятную ситуацию.

    В автомобиле мужчины сел аккумулятор, после этого он решил пройти до дома пешком. Сложность была в том, что дедушка страдает от деменции, и, конечно же, по дороге у него закончились силы – до дома нужно было пройти около 16 километров.

    Фостер подобрал дедушку, подвез его домой, привел в порядок, предложил ему оплатить абонемент (а дедушка – держатель абонемента на домашние матчи «Уотфорда» последние 60 лет) на следующий сезон и пригласил к себе на Рождество. Историю рассказал родственник дедушки в твиттере, а клуб ретвитнул ее. В комментариях – масса добра в адрес Фостера.

    Другие сюжеты из АПЛ:

    Моуринью говорил, что Рэшфорд слишком мало забивает – сегодня у него два гола «Тоттенхэму»

    У «Эвертона» проблема с психологией. Он проваливается на рынке, при выборе тренеров, а «Ливерпуль» сильно давит на него

    Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago-images.de/Global Look Press, footy.com
    Рейтинг: 5 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 18 декабря 2019, 08:41

      Наши клубы тоже благотворительностью все занимаются, только направлена благотворительность на игроков (доплачивают поверх того, какую зарплату реально заслуживают игроки) и руководство клубов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 16 декабря 2019, 00:29

      Во шейхи-то жлобяры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      BRO_football 15 декабря 2019, 23:40

      Клубы АПЛ жертвуют, потому что бюджет позволяет. А нашим клубам РПЛ впритык хватает денег, чтобы платить зарплату футболистам и прочему персоналу клуба. Ну,за исключением Зенита конечно же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 декабря 2019, 22:06

      представляю Зенит в роли благотворительной организации на деньги от повышения тарифа на газ в следующем году...))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 