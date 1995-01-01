Что делать всю зиму без русского футбола

Суперматчи в Европе, другие виды спорта и, конечно, кино.

Российская премьер-лига ушла на перерыв до марта, еврокубки возобновятся в середине февраля. Как прожить зиму без привычного футбола? Вот наши варианты.

Смотреть зарубежные чемпионаты

Каждая из топ-лиг зимой уйдет на небольшой перерыв, который где-то продлится десять дней (Англия), где-то пару недель (Италия, Испания), где-то три недели (Франция), а где-то месяц (Германия). Но за это время будет много матчей, которые обязательно стоит посмотреть. Даты некоторых из них уже точно известны, у других – есть примерные, которые могут быть сдвинуты на день-два.

15 декабря: «Арсенал» – «Ман Сити»;

17 декабря: «Боруссия» Д – «Лейпциг»;

18 декабря: «Барселона» – «Реал»;

21 декабря: «Ман Сити» – «Лестер»;

22 декабря: «Тоттенхэм» – «Челси»;

26 декабря: «Лестер» – «Ливерпуль»;

29 декабря: «Арсенал» – «Челси»;

1 января: «Арсенал» – «МЮ»;

5 января: «Наполи» – «Интер» (неточная дата);

11 января: «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»;

12 января: «ПСЖ» – «Монако»; «Рома» – «Ювентус» (неточная дата);

15 января: «Монако» – «ПСЖ»;

19 января: «Ливерпуль» – «МЮ» , «Реал» – «Севилья» (неточная дата);

, «Реал» – «Севилья» (неточная дата); 21 января: «Челси» – «Арсенал»;

26 января: «Валенсия» – «Барселона»; «Рома» – «Лацио», «Наполи» – «Ювентус» (неточная дата);

«Валенсия» – «Барселона»; (неточная дата); 1 февраля: «Тоттенхэм» – «Ман Сити» (неточная дата); «Лейпциг» – «Боруссия» М;

(неточная дата); «Лейпциг» – «Боруссия» М; 2 февраля: «Реал» – «Атлетико» (неточная дата);

(неточная дата); 8 февраля: «Челси» – «МЮ» (неточная дата);

9 февраля: «ПСЖ» – «Лион»; «Бавария» – «Лейпциг», «Интер» – «Милан» (неточная дата);

«ПСЖ» – «Лион»; (неточная дата); 22 февраля: «Лестер» – «Ман Сити» (неточная дата);

(неточная дата); 29 февраля: «Лестер» – «Арсенал» (неточная дата).

Следить за русским футболом без матчей

Есть несколько вопросов, на которые зима наверняка даст ответы.

Например:

Что у «Зенита» с Малкомом? Как он восстановится и проявит себя на сборах, будет ли готов к весенней части сезона? Тот же вопрос и к Александру Кокорину, у которого другая причина, но ситуация схожая.

Чем запомнятся сборы Доменико Тедеско? У него сейчас незавидное положение – «Спартак» завис глубоко в середине таблицы, спасти сезон можно только победой в Кубке, да еще и постоянное давление от того, что результаты с новым тренером не улучшились. Зато очень интересно, что привнесет и будет наигрывать прямо на сборах Тедеско со своей молодой командой.

«Локомотив» опять провалился в еврокубках, но слухи настойчиво отправляют Алексея Миранчука в «Ювентус» или другой солидный европейский клуб. Чем закончится эта история?

Как изменится ЦСКА после того, как 75% его акций забрал ВЭБ. Появятся ли деньги на хорошие трансферы и серьезное укрепление состава, если да – кто усилит клуб?

«Ростов» выживет? Пугают слухи о возможном банкротстве клуба и распродаже игроков. Но если это произойдет, кто куда уйдет? Практически любой команде РПЛ один-два футболиста «Ростова» на проблемные позиции бы точно подошли.

Смотреть другие виды спорта

А там много интересного. Если вкратце:

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Чехии (26 декабря – 5 января)

Это уже традиция – до и после Нового года проходят матчи среди хоккейных молодежек. Россия – в группе с США, Канадой, Чехией и Германией. Например, игра с немцами – 31 декабря.

Чемпионат мира по биатлону (12-23 февраля)

Он состоится в итальянской Антхольц-Антерсельве, пройдут 12 гонок – спринт, пасьют, индивидуальная, эстафета, масс-старт у мужчин и женщин, а также смешанные гонки.

Пока неизвестно, в каком составе поедут россияне – примерно через полтора месяца это станет ясно.

Теннисный Australian Open (20 января – 2 февраля)

Открытый чемпионат Австралии по теннису – турнир Большого шлема, за которым серьезно и регулярно следят. Мы рассчитываем, прежде всего, на Даниила Медведева, который уже забрался в один финал турнира Большого шлема, уступив в очень драматичном матче Рафаэлю Надалю на US Open. Да и в целом для любителей тенниса этот турнир – одно из главных событий года (уже в его начале).

Чемпионат Европы по гандболу (9-26 января)

Там тоже можно поболеть за наших. Чаще российских гандболистов в еврочемпионатах играли только испанцы, хорваты и французы. Россия становилась чемпионом в 1996 году.

На групповом этапе сыграть предстоит против Дании, Венгрии и Исландии, в плей-офф выходят по две лучшие команды.

КХЛ, НХЛ, Евролига, НБА – на перерыв не уходят

Если у вас есть любимые команды в хоккее и баскетболе – зима пройдет бодро. В ведущих лигах Европы и Северной Америки соревнования продолжатся. Теперь из-за не столь плотного футбольного графика у вас будет возможность более пристально последить за хоккейными и баскетбольными клубами.

Сходить в кино

Погулять, потом погреться в кинотеатре за просмотром классного фильма – отличный способ не скучать зимой. Вот какие интересные премьеры ожидаются уже скоро:

• 9 января (здесь и далее – даты премьеры в РФ). «Дело Коллини» с ЭмБареком: запутанный триллер с очевидным на первый взгляд убийством и обвиняемым, а на деле – крупнейшим судебным скандалом.

• 9 января. «Изгоняющий дьявола: Абаддон» с Казински и Джейсоном: над семьей нависло проклятие древнего демона, который принимает разные обличия, и которого нужно остановить, чтобы он не начал разрушать и другие семьи.

• 16 января. «Песня имен» с Оуэном и Ротом: фильм о двух музыкантах, которые пережили Холокост, но пропали из жизни друг друга, обстоятельства выяснились через 40 лет на пороге старости героев.

• 23 января. «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом: кино о рассорившихся в полиции напарниках, одному из них пришлось уйти, но придется объединиться позже, когда за ними будет охотиться наемник, желающий отомстить.

• 23 января. «Под водой» с Кристен Стюарт: фильм-катастрофа о монстре, который появился в результате землетрясения на подводной станции – наверняка понравится любителям «Чужого».

• 30 января. «Гретель и Гензель»: триллер о сестре и брате, которые уходят в лес в поисках пищи и переживают череду приключений и ужасов.

• 30 января. «1917» со Скоттом и Камбербэтчем: разгар Первой мировой войны и смертельно опасное задание для двух юных солдат – пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое спасет жизни сотен однополчан.

А расскажите нам, как вы проведете зиму без российского футбола?