Промесу хорошо в «Аяксе». Он много забивает, зажигает в ЛЧ и с теплом вспоминает «Спартак»

Не исключает возвращения в Россию.

«Аякса» и Промес – два персонажа, полностью зависящие друг от друга. «Аякс» идет на первом месте чемпионата Голландии с 6-очковым отрывом от «АЗ», лидирует в группе ЛЧ с «Валенсией», «Челси» и «Лиллем». В это время Промес разрывает во всех турнирах и дико кайфует от возвращения в «Аякс».

Что там с Промесом?

Да у него все хорошо:

• Лидер «Аякса» по голам в ЛЧ (4). Стал вторым голландским игроком в истории «Аякса», который забил четыре мяча в одном сезоне ЛЧ. А еще стал третьим футболистом «Аякса» (после Литманена и ван дер Варта), который забил в двух стартовых турах ЛЧ подряд.

• Делит первую строчку в списке бомбардиров чемпионата Голландии – вместе с ним 10 мячей забил футболист ПСВ Доллен Мален.

• В сборной стабильно выходит в старте. В последних трех матчах отдал 2 голевые передачи.

Промес еще в начале сентября сказал о том, что считает возвращение в «Аякс» важнейшим решением на данном этапе карьеры.

«Это важное для меня решение. Я говорю про переход в «Аякс». Я бы хотел бы забыть все, что было со мной до этого трансфера – это прошедший опыт. Я должен показать себя на родине так же, как, например, в «Спартаке», – говорил Промес.

Еще важные моменты из этого интервью:

1. Промес считает, что, несмотря на потерю Де Лигта и Де Йонга, у «Аякса» отличный состав.

2. Ему было важно вернуться именно в Амстердам, потому что он всегда мечтал о попадании в этот клуб. Помните, как «Аякс» отправил его в «Харлем» из-за не очень профессионального подхода к делу (и да, тогда ему было 16).

3. Промес верит, что этот период карьеры в «Аяксе» принесет ему много трофеев.

4. Надеется, что еще попадет в топовую команду из первой пятерки лиг. Для этого готов пахать.

А вот слова главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага: «У Квинси невероятные амбиции, у него есть дар игры в заключительной фазе, обзор поля и способность сделать гол, или голевой пас, или ключевой пас. Он тактически хитер, он созрел во всех отношениях. Надеюсь, он все еще движется на вершину. У него большой потенциал».

Ну и да: Промес до сих пор вспоминает Россию и «Спартак»

Недавно Sport24 сделал интервью с Промесом. Вот главное оттуда:

• «За «Спартаком» слежу намного больше, чем за «Севильей». Знаю все, что происходит. Даже знаю, что команда больше не тренируется в Тарасовке, а занимается на базе около стадиона».

• До сих пор не понимает, почему Каррера все еще без работы. Считает его топ-тренером.

• Очень скучает по Москве.

• Не исключает возвращение в Россию: «Спартак» – моя семья, если клуб когда-то захочет, чтобы я вернулся, я всегда буду открыт для этого».

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