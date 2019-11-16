Сан-Марино забило первый гол за два года. Герой – 22-летний парень, всю жизнь мечтающий о «Милане»

Проиграли Казахстану, но безумно радовались.

Сборная Сан-Марино – удивительная команда. После перерыва в матче с Казахстаном Сан-Марино безнадежно сгорало – 0:3. Но во втором тайме сборная забила и обеспечила себе праздник.

В официальном инстаграме появлялись такие посты. Тут игроки сходят с ума под проливным дождем:

text text text Публикация от text (@fsgc_official) 16 Ноя 2019 в 11:25 PST

Здесь Сан-Марино говорит, что вернулась спустя 73 месяца (о том, что забили впервые за этот срок):

text text text Публикация от text (@fsgc_official) 16 Ноя 2019 в 12:09 PST

В социальных сетях люди сходят с ума. Фанатский аккаунт Сан-Марино отреагировал на этот гол так. Если кратко: безумие, восхищение и поклонение Филиппо Берарди.

Остальные пользователи поддерживали фейковый аккаунт.

twit text — sandy (@sandyyR72) November 16, 2019

twit text — Sky Bet #RequestABet (@RequestABet) November 16, 2019

twit text — Odds Watch (@Odds_Watch) November 16, 2019

Что нужно знать об этом голе

Главное – в нескольких тезисах:

• Мяч в ворота Казахстана – первый за два года. За это время Сан-Марино пропустило 79 голов.

• Еще этот гол – первый домашний гол за шесть лет.

• Для автора гола Филиппо Берарди это интересное достижение: он забил 16-й гол сборной с момента начала существования сборной.

Берарди – один из немногих игроков Сан-Марино, который воспринимает футбол как единственную работу (все же помнят истории о том, что за сборную играют стоматологи, сантехники). На данный момент он – пятый по молодости в составе Сан-Марино. И, кажется, один из самых успешных ее игроков.

Вратарь Элиа Бенедетти выступает за «Новару» – команда знакомая, но сейчас она скатилась в Серию С (группа А). Берарди играет на том же уровне – за «Вибонезе» (только это уже группа С). Пока что шансов встретиться у Бенедетти и Берарди не так много – обе команды находятся в середине таблиц своих дивизионов и могут встретиться разве что через плей-офф при розыгрыше места в Серии В.

Берарди с детства мечтал о «Милане» – так он говорил в недавнем интервью пресс-службе Сан-Марино. Но свою карьеру он развивал в Турине. Сначала (точнее, после юношеской команды «Римини») был трехлетний контракт с «Торино», который отправлял его в аренды в «Юве Стабиа» (ничего общего с «Ювентусом» нет) и «Монополи». Сейчас «Вибонезе» выкупил контракт Берарди, повысив его трансферную стоимость до 125 тысяч евро (столько же стоит и Бенедетти. Они – самые дорогие игроки Сан-Марино).

«Я понимаю уровень нашей сборной. Когда-нибудь хочется, чтобы страна нашла финансы и развивала футбол. У нас классные люди, классный менталитет. Мы очень дружелюбные и трудолюбивые. Сан-Марино заслуживает того, чтобы ее сборная вышла на неплохой уровень», – говорит Берарди о сборной Сан-Марино.

Кстати, как-то мы даже говорили с футболистами и тренерами Сан-Марино:

Сан-Марино − самая слабая сборная Европы. Мы поговорили с ее игроками и тренерами