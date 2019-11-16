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    Сан-Марино забило первый гол за два года. Герой – 22-летний парень, всю жизнь мечтающий о «Милане»


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    Голосов: 2
    Сегодня, 12:14
    Проиграли Казахстану, но безумно радовались.

    Сборная Сан-Марино – удивительная команда. После перерыва в матче с Казахстаном Сан-Марино безнадежно сгорало – 0:3. Но во втором тайме сборная забила и обеспечила себе праздник.

    В официальном инстаграме появлялись такие посты. Тут игроки сходят с ума под проливным дождем:

    text

    Публикация от text (@fsgc_official)

    Здесь Сан-Марино говорит, что вернулась спустя 73 месяца (о том, что забили впервые за этот срок):

    text

    Публикация от text (@fsgc_official)

    В социальных сетях люди сходят с ума. Фанатский аккаунт Сан-Марино отреагировал на этот гол так. Если кратко: безумие, восхищение и поклонение Филиппо Берарди.

    Остальные пользователи поддерживали фейковый аккаунт.

    Что нужно знать об этом голе

    Главное – в нескольких тезисах:

    • Мяч в ворота Казахстана – первый за два года. За это время Сан-Марино пропустило 79 голов.

    • Еще этот гол – первый домашний гол за шесть лет.

    • Для автора гола Филиппо Берарди это интересное достижение: он забил 16-й гол сборной с момента начала существования сборной.

    Берарди – один из немногих игроков Сан-Марино, который воспринимает футбол как единственную работу (все же помнят истории о том, что за сборную играют стоматологи, сантехники). На данный момент он – пятый по молодости в составе Сан-Марино. И, кажется, один из самых успешных ее игроков.

    Вратарь Элиа Бенедетти выступает за «Новару» – команда знакомая, но сейчас она скатилась в Серию С (группа А). Берарди играет на том же уровне – за «Вибонезе» (только это уже группа С). Пока что шансов встретиться у Бенедетти и Берарди не так много – обе команды находятся в середине таблиц своих дивизионов и могут встретиться разве что через плей-офф при розыгрыше места в Серии В.

    Берарди с детства мечтал о «Милане» – так он говорил в недавнем интервью пресс-службе Сан-Марино. Но свою карьеру он развивал в Турине. Сначала (точнее, после юношеской команды «Римини») был трехлетний контракт с «Торино», который отправлял его в аренды в «Юве Стабиа» (ничего общего с «Ювентусом» нет) и «Монополи». Сейчас «Вибонезе» выкупил контракт Берарди, повысив его трансферную стоимость до 125 тысяч евро (столько же стоит и Бенедетти. Они – самые дорогие игроки Сан-Марино).

    «Я понимаю уровень нашей сборной. Когда-нибудь хочется, чтобы страна нашла финансы и развивала футбол. У нас классные люди, классный менталитет. Мы очень дружелюбные и трудолюбивые. Сан-Марино заслуживает того, чтобы ее сборная вышла на неплохой уровень», – говорит Берарди о сборной Сан-Марино.

    Кстати, как-то мы даже говорили с футболистами и тренерами Сан-Марино:

    Сан-Марино − самая слабая сборная Европы. Мы поговорили с ее игроками и тренерами

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: инстаграм Сан-Марино
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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