Регби ближе, чем футзал или пляжный футбол.

Если вы считаете, что ближайшие версии большого футбола это футзал и пляжный футбол, то британцы совсем не согласны. Для них это регби.

Вот что об этом рассказывает фанат «Арсенала» и регбийной сборной Англии Джон, которого я встретил в прошлом сезоне в Киеве на матче Лиги Европы.

«У нас принято считать, что регби гораздо больше похож на футбол, чем тот же футзал. И там, и там играют на стадионах, на больших зеленых полях, количество игроков. Атмосфера, дух, пение, суппорт своей команды на крутых регбийных матчах ничем не отличаются от футбольных игр – полные трибуны на 70-80 тысяч мест. А теперь посмотри на футзал. Бегают в маленьком зале, в поле по четыре человека. Это больше похоже на гандбол.

Теперь к правилам. В футзале и в пляжном футболе нет даже офсайдов. Ну что это за такие футболы, где нет офсайдов? В регби они есть, а там их нет. Пляжный футбол больше похож на акробатику. Это же спорт для геев. Там не дают бороться, а за любой фол сразу дают опасный штрафной».

Оказывается, регби – это город!

Все началось в 1823 году: команды двух английских колледжей играли дежурный футбольный матч. Один из нападающих того матча Уильям Вэбб Эллис никак не мог забить и психанул. Эллис нарушил правила, схватил мяч руками и побежал с ним к воротам соперника.

На стене колледжа, где он учился и играл, позднее была установлена мемориальная доска с надписью: «Пусть эта доска напоминает о славном деянии Уильяма Вэбба Эллиса – первого, кто осмелился нарушить правила футбола, схватив мяч руками и побежав с ним». Сам матч проходил в английском городе Регби, в честь которого появилось название новой игры.

Райн Гиггз едва не стал регбистом, а Бэйл выигрывал детский чемпионат по регби и научил играть в него «Реал»

В Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии регби обожают и боготворят не меньше футбола. Британских болельщиков даже на футбольных матчах часто можно увидеть в регбийках и шлемах. Особенно популярно регби в Уэльсе. Оно даже чуть не лишило мировой футбол двух суперзвезд оттуда.

Вот экспертиза от валлийскго болельщика Айорверта, с которым мы общались в перерыве футбольного матча Украина – Уэльс.

«В Уэльсе регби – самый успешный спорт. В 2012/13-х годах мы выиграли подряд два Кубка шести наций, став лучшей командой в Европе. Райн Гиггз тоже из регбийной семьи. Его дед, отец, дядя играли в сильных клубах. Отец Райна очень хотел, чтобы сын повторил такой же путь. И у него хорошо получалось. Но в какой-то момент любовь к футболу пересилила. Отец был против и не хотел такого перехода. И это логично. На футболе в Уэльсе заработать невозможно. Гиггз-старший даже пугал сына и говорил, что футбол – это путь в пастухи.

Бэйл тоже увлекался регби и даже выигрывал детский чемпионат страны в составе своей школы. Он тогда играл в одной команде вместе с Сэмом Уорбертоном. Сейчас этот парень – капитан нашей национальной сборной по регби. А Бэйл ушел, потому что думал, что слишком худой для регбиста».

Бэйл даже приносил на тренировку «Реала» регбийные мячи, устраивал различные челленджи и показывал своим одноклубникам мастер-классы, как надо правильно бить. Кажется, лучше всех получилось у Модрича. После этого Гарет сам доказал, что в полном порядке, сбив регбийным мячом слету бутылку, которая стояла на крестовине ворот:

«Когда я тренировался в регби, то за одну тренировку мог пробить по 200-300 ударов: 50 с одной точки слева, 50 − с другой точки справа. Потом шел на другую сторону поля и бил столько же уже в противоположную сторону», − вспоминает Гарет Бэйл о своих регбийных занятиях в детстве.

Регбисты удивляются, как футболисты не попадают в створ ворот

Забивать в регби можно как с игры, так и со штрафных. Все как в футболе. Штрафной назначается с того места, где было нарушение. Иногда нарушения правил происходят в 50-ти или даже 60-ти метрах и, кажется, что никакой угрозы нет. Но есть такие бьющие, что для них ни овальный мяч, ни дальняя дистанция не помехи. Не верите? Тогда посмакуйте эту видео-нарезку с точными ударами со штрафных:

«Я не понимаю, как футболисты не попадают в створ ворот с пенальти. Как можно не попасть круглым мячом с места с 11-ти метров в ворота?» – задается вопросом бьющий cборной ЮАР Андре Поллард, затащивший в завтрашний финал чемпионата мира по регби свою команду. Именно его четыре точных удара со штрафных принесли южноафриканцам победу над Уэльсом в полуфинале. Посмотрите, как классно этот парень умеет бить с разных дистанций и позиций. Настоящий регбийный Месси:

Самый сложный удар в регби называется дроп-гол. Это когда мяч забивается не со штрафного, а прямо во время игры. Представьте, как тяжело это сделать, ведь мяч находится не в статичном положении, когда никто не мешает пробить. Сложность дроп-гола еще и в том, что его нельзя бить с рук, а перед ударом обязательно должно быть касание земли. Насладитесь подборкой эффектных дроп-голов:

Понравилось? Тогда еще порция:

Болельщик отдал свою почку лучшему регбисту мира

Самый главный игрок в регби – новозеландец Джона Лому. Ему принадлежит рекорд очков на Кубках Мира – 75. При весе в 115 кг он пробегал 100-метровку за 10,89 секунды! И всe это... с больными почками. В 1997-м году у Лому были диагностированы проблемы с почкой, но он продолжал играть столько, сколько мог, несмотря на то, что его сердце могло остановиться в любой момент прямо на поле.

В 2001-м году болезнь обострилась, пришлось оставить регби и сделать операцию по пересадке почки. При этом донором выступил заядлый фанат Лому. После этого его вес увеличился со 118-ти до 142-х килограмм. Но Джона преодолел свою болезнь, сбросил вес и с пересаженной почкой снова начал играть в регби.

Чемпион Европы не входит даже в шестерку лучших европейских команд. Что-что?

В Европе самая титулованная сборная последних лет – Грузия. Грузины, начиная с 2011-го года, выиграли подряд шесть чемпионатов Европы, в 2017-м уступили трофей Румынии, а в 2018 снова вернули его себе. Но сильнейшей сборной европейского континента назвать эту команду нельзя. Все дело в том, что самым престижным европейским трофеем среди сборных является Кубок шести наций, в котором участвуют Англия, Уэльс, Ирландия, Шотландия, Франция и Италия. Эти шесть сборных играют только между собой и из года в год определяют сильнейшего. При этом они не участвуют даже в чемпионатах Европы!

«Мы бы с удовольствием расширили турнир и сделали бы Кубок семи наций, а в идеале даже восьми. Но уровень между сборными настолько разный, что пока нет смысла расширяться. Для сравнения: любая команда, которая занимала последнее 6-е место в Кубке шести наций без проблем в товарищеских матчах громила и громит чемпиона Европы. Получается, что шестая команда Европы на три головы превосходит седьмую», – объясняет руководитель Кубка шести наций Крэйк Гордон.

Сборная России попала на Кубок Мира по регби через… суд

Сборная России смело может себя считать одной из лучших команд Европы, разумеется, не считая представителей Кубка шести наций. В 2018-м году российские регбисты заняли третье место, пропустив вперед только Грузию и Румынию. До этого на трех предыдущих Евро из четырех они выиграли бронзовые медали. Также сборная России добыла путевку на Кубок Мира в Японию, куда от Европы через отборочные квоты попадает всего две команды (остальные шесть путевок получают автоматом все участники Кубка шести наций).

При этом свое место в Японии среди лучших 20-ти команд мира россияне получили через суд. Дело в том, что Румыния и Испания в отборочных матчах заиграли натурализованных легионеров из ЮАР, которые по закону еще не имели права играть в официальных матчах. Во всех этих играх румынам и испанцам засчитали технические поражения, что и позволило России выйти на Кубок Мира. Правда, там уже были проиграны все четыре матча в группе, но в первой игре против хозяев россияне смотрелись очень достойно и уступили (во многом из-за ошибок судьи, который явно помог хозяевам).

Кубки Мира по регби, также как и футбольные, проходят раз в четыре года. Там вся борьба идет между Европой, которую представляют шесть европейских наций и так называемым южным полушарием, к которому относятся Новая Зеландия, Австралия и ЮАР. Пока больше всего титулов у Новой Зеландии – три. Но в этом году действующие чемпионы не защитят свой титул, так как в полуфинале проиграли Англии. Соперником англичан станет ЮАР, которая в случае победы сравняется по титулам с Новой Зеландией. А вот англичане в случае победы догонят австралийцев, у которых сейчас два титула.

Не пропустите сегодня финал чемпионата мира по регби между Англией и ЮАР. Хотя бы раз в четыре года стоит посмотреть игру, которая по праву считается младшим братом футбола.