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    В Англии снова скандал из-за расизма. Но винят не фанатов, а игрока «Ман Сити»


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    Сегодня, 15:30
    Сразу вспомнились Джикия и «Спартак».

    На выходных «Ман Сити» избил 8:0 «Уотфорд», тайм сыграл Бенжамин Менди, хет-триком отметился Бернарду Силва. В конце недели говорили о мощной игре клуба, теперь этих двух парней вспоминают из-за менее приятной истории.

    В воскресенье Силва в шутку опубликовал пост в твиттере, где сравнил Менди с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Пост прожил примерно час, после чего был удален – на португальца набросились в комментариях.

    Сам Менди отреагировал с юмором:

    Силва удалил твит и написал новый, уже с сожалением: «В наше время даже с друзьями не пошутить… Ну, ребята…».

    По информации BBC, английская футбольная ассоциация (ФА) начала расследование, подозревая Силву в расизме. Кроме того, недовольство выразила организация по борьбе с расизмом Kick It Out: «Мы крайне разочарованы твитом Бернарду Силвы. Расистские стереотипы неприемлемы в качестве «прикола», и мы шокированы тем, что человек, который является примером для миллионов, не смог понять дискриминационный характер своей публикации».

    При этом известно, что Силва и Менди давно дружат – еще с тех пор как играли вместе за «Монако» в сезоне-2016/17.

    Схожий эпизод случился в начале 2018 года, когда весь мир облетела публикация в твиттере «Спартака». Георгию Джикии дали повести клубный аккаунт на сбор, а тот отозвался о разминающихся бразильцах: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Твит, конечно, удалили, «Спартак» потом выпустил несколько видео о том, как хорошо темнокожим в команде, но в английских СМИ ситуация разбиралась подробно, дошло даже до неодобрения со стороны ФИФА.

    Ранее футболисты становились жертвами расистских скандалов в Англии в основном из-за фанатов. Весной 2019-го было сразу несколько случаев – Эшли Янгу досталось в соцсетях после вылета «МЮ» от «Барсы», Рахиму Стерлингу – прямо на матче с «Челси» с трибун. Дошло до того, что ассоциация профессиональных футболистов посоветовала выступающим в Англии игрокам на сутки бойкотировать соцсети в знак протеста.

    Тем не менее, тема расизма периодически всплывает даже в новом сезоне, хотя позади всего шесть туров. Было как минимум три случая.

    • Поль Погба не забил пенальти в игре «МЮ» с «Вулверхэмптоном» и подвергся расовым оскорблениям в соцсетях. Клубу даже пришлось выпустить специальное заявление с осуждением всех, кто причастен к инциденту.

    • Буквально через несколько дней пенальти в ворота «Кристал Пэлас» не забил уже Маркус Рэшфорд, он тоже получил в твиттере много оскорбительных комментариев. «Просто сумасшествие, что мы говорим об этом в 2019 году», – возмутился Уле-Гуннар Сульшер.

    • Ранее форвард «Челси» Тэмми Абрахам не реализовал пенальти в матче за Суперкубок УЕФА, и его клуб уступил «Ливерпулю». В соцсетях было много ругани. «Такие оскорбления все более предсказуемы, но не менее отвратительны», – отреагировала Kick It Out.

    Шуточный твит Бернарду Силвы тоже попал в категорию расистских, даже несмотря на дружбу португальца и француза. О санкциях пока не говорится, клуб молчит. В любом случае, до ноября у «Ман Сити» в АПЛ вполне щадящий календарь. Даже при самом неожиданном решении ФА клуб должен справиться и без португальца.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Скриншоты с твиттера Бернарду Силвы, SkySports
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5336

      Сильвербой 18 минут назад

      Такого не может быть, в Гейропе нет расизма!!! Расизм возможен только в России, куда смотрят британские СМИ!!!???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3384

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Думаю, такие команды, как Боруссия Мёнхенгладбах и Фрайбург необходимо срочно наказать. Вы себе представляете, что делается, заставляют темнокожих игроков выходить на поле в черной форме. Это же, очевидно, указание на их цвет кожи и дискриминация, в общем нехорошие ассоциации вызывает.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +258

      dragoon000320 2 часа назад

      совсем уже из ума выжили, оскорбления это одно, но шутки совсем другое, печально куда скатывается этот мир...

      6
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