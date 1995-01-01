Стадиончик в венгерской деревне – сказка. Выглядит как замок, козырьки трибун напоминают деревья

Мы все видели.

Ассоциации с Венгрией обычно связаны с событиями далекого прошлого – карьерой Ференца Пушкаша, золотым составом сборной и победой 6:3 над Англией в «Матче века». В последние несколько лет футбольная Венгрия почти ничем интересным не выделялась. Штаны Габора Кирая, нескольких неплохих сезонов Балажа Джуджака в ПСВ и «Динамо», выход из группы на Евро-2016 – все.

При этом сейчас в Венгрии происходит инфраструктурный прорыв: за последние пять лет построены новейшие стадионы 4-й категории УЕФА для «Ференцвароша», «Дебрецена», «Диошдьера» и «МОЛ Види». Уже в ноябре национальная сборная матчем против Уругвая откроет главную арену страны – «Стадион им. Ференца Пушкаша» в Будапеште вместимостью более 67 тысяч человек.

Но главная архитектурная жемчужина футбольной Венгрии находится даже не в городе. Крошечная «Pancho Arena» на 4000 человек, завоевавшая множество архитектурных наград, расположена в деревне Фельшут в 40 километрах от Будапешта. Население этого места – 1800 человек.

Идея архитектора арены Тамаша Доброси – показать современную Венгрию с максимально яркой стороны, создав проект, не имеющий аналогов в мире. И стадион изнутри действительно поражает: деревянные перекрытия, опирающиеся на бетонные арки, сплетаются воедино и напоминают кроны деревьев в лесу.

Фасад стадиона должен был органично вписаться в деревенское окружение. Это получилось: оформление в виде сказочных башен замка и использование натуральных материалов и спокойных цветов не делает стадион инородным объектом в одноэтажном Фельшуте.

Деревня удивительных контрастов

Если кто-то соберется увидеть это архитектурное чудо вживую во время поездки в Венгрию, нужно заранее приготовить наличные деньги. На станции Bicske, где останавливается электричка из Будапешта, как и на многие километры вокруг, банкоматов и терминалов для приема кредитных карт не будет. Местные жители вряд ли смогут обменять на форинты даже купюру в 10 евро.

Зато водитель сельского автобуса, на котором можно доехать от ж/д станции до Фельшута, иногда может пустить иностранца в автобус бесплатно. Все равно проезд стоит всего 25 рублей. Если иностранцев и заносит в эти края, то только ради Центра подготовки молодых футболистов имени Ференца Пушкаша и великолепной «Панчо Арены».

Автобус проезжает мимо полей с пасущимися коровами, обгоняет по дороге трактор, после чего делает остановку возле школы-интерната, где учатся воспитанники главной футбольной академии страны. Еще каких-то сто метров, и взгляду открывается внутренняя территория стадиона, где начинает казаться, что ты попал в другой мир.

Главное, что поражает на этом стадионе – в вип-секторах собирается чуть ли не больше народу, чем на обычных трибунах. Они активно заполняются задолго до начала матча. Зацените контраст: мужчины в выглаженных рубашках и женщины на каблуках наполняют свои бокалы и тарелки, ожидая игры венгерского чемпионата с довольно сомнительной афишей.

Банкет от Орбана

Почему этот невероятный по красоте стадион находится в деревне, и за чей счет все было профинансировано? Запомните одно имя – Виктор Орбан. Именно он на протяжении последних девяти лет возглавляет Правительство Венгрии, занимая должность премьер-министра. Его власть и влияние в стране с каждым годом только растет, и построить прочные неформальные связи с правящей партией – одно из главных условий для успеха крупного бизнеса в Венгрии.

С подачи Орбана в стране были введены налоговые льготы для компаний, финансирующих спорт (корпорации могут выбрать футбол, хоккей, баскетбол, гандбол или водное поло), и начались повсеместные стройки футбольных стадионов за счет средств государственного бюджета. Крупные подряды на эти проекты достались строительным компаниям, имеющим отличные отношения с премьер-министром.

Академия имени Пушкаша – проект, идеально характеризующий правление Орбана, и самый яркий повод для критики со стороны его политических противников. Вся эта великолепная инфраструктура, обошедшаяся в десятки миллионов евро, была построена именно в Фельшуте, потому что это родная деревня Виктора Орбана!

«Каждый маленький мальчик мечтал о том, чтобы Диснейленд был прямо у него во дворе. Виктор эту мечту реализовал, построив стадион прямо у своего дома», – рассказывает один из политических конкурентов и критиков Орбана. Да, «Панчо Арена» построена в буквальном смысле в пяти метрах от дома, где прожил все детство главный человек сегодняшней Венгрии.

Но в одиночку такой проект не осилить. Футбольный клуб «Академия Пушкаша» выходит на поле в синей форме, стилизованной под «деревья» сводов домашнего стадиона. Этот орнамент на форме не особо заметен, потому что основную часть футболки занимает огромная буква М и спонсорская надпись «Mészáros & Mészáros Ltd». Это название компании, возглавляемой Леринцом Месарошем, другом детства Виктора Орбана.

В 2010-м году Месарош занимался прокладкой труб, владея тремя компаниями общей стоимостью не более двух миллионов долларов. Но с приходом Орбана к власти его жизнь резко изменилась – «Mészáros & Mészáros Ltd» начала получать один господряд за другим, активно проводить сделки по покупке различных активов, и к настоящему моменту Месарош стал самым богатым человеком Венгрии с состоянием в миллиард долларов. Как утверждает сам Месарош: «За все, что я достиг, я благодарен Богу, удаче и Виктору Орбану».

Со дня основания «Академии Пушкаша» Орбан назначил Месароша ее президентом, а в 2011 году Леринц выиграл муниципальные выборы, став мэром родного Фельшута (перевес голосов 571 – 318). Все команды «Академии Пушкаша» выходят на поле в экипировке бренда 2Rule – венгерского ответа «Найку» и «Адидасу», еще одного проекта многопрофильного холдинга «Mészáros & Mészáros Ltd».

Во имя Пушкаша

Но имена Орбана и Месароша все равно не являются главными для этого стадионе. Получившая свое название в честь прозвища Ференца Пушкаша в «Реале» – «Pancho» – арена призвана воздавать дань уважения главной легенде венгерского футбола. Памятник Ференцу, его футболки, кубки и артефакты с золотых времен сборной Венгрии – этот стадион напоминает музей под открытым небом. Даже пароль от wi-fi в ложе прессы обыгрывает дату 25 ноября 1953 года – день проведения того самого «Матча века», в котором англичане были разгромлены Венгрией со счетом 6:3.

На «Панчо Арене» становится интересно, когда сюда приезжает играть, например, «Ференцварош», имеющий огромную армию болельщиков. Но из города Капосвар поддержать команду «Ракоци», названную в честь князя Ференца II Ракоци, национального героя Венгрии, приехало не более двух десятков болельщиков. Активный сектор хозяев и того меньше – на протяжении всей игры поддержку скандированиями и барабанами «Академии Пушкаша» оказывают около пяти человек. Воспитанники академии и жители окрестных деревень составляют основную часть публики на трибунах.

Несмотря на то, что основная цель команды – давать практику молодым футболистам из академии, судьбу игры двумя голами решает 28-летний чех Ваначек. Когда над Фельшутом уже восходит закат, подсветка деревянных перекрытий делает арену еще красивее.

Валерий Малев часто привозит атмосферные репортажи:

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