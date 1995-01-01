Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Стадиончик в венгерской деревне – сказка. Выглядит как замок, козырьки трибун напоминают деревья


    4.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 11:39
    Мы все видели.

    Ассоциации с Венгрией обычно связаны с событиями далекого прошлого – карьерой Ференца Пушкаша, золотым составом сборной и победой 6:3 над Англией в «Матче века». В последние несколько лет футбольная Венгрия почти ничем интересным не выделялась. Штаны Габора Кирая, нескольких неплохих сезонов Балажа Джуджака в ПСВ и «Динамо», выход из группы на Евро-2016 – все.

    При этом сейчас в Венгрии происходит инфраструктурный прорыв: за последние пять лет построены новейшие стадионы 4-й категории УЕФА для «Ференцвароша», «Дебрецена», «Диошдьера» и «МОЛ Види». Уже в ноябре национальная сборная матчем против Уругвая откроет главную арену страны – «Стадион им. Ференца Пушкаша» в Будапеште вместимостью более 67 тысяч человек.

    Но главная архитектурная жемчужина футбольной Венгрии находится даже не в городе. Крошечная «Pancho Arena» на 4000 человек, завоевавшая множество архитектурных наград, расположена в деревне Фельшут в 40 километрах от Будапешта. Население этого места – 1800 человек.

    Идея архитектора арены Тамаша Доброси – показать современную Венгрию с максимально яркой стороны, создав проект, не имеющий аналогов в мире. И стадион изнутри действительно поражает: деревянные перекрытия, опирающиеся на бетонные арки, сплетаются воедино и напоминают кроны деревьев в лесу.

    Фасад стадиона должен был органично вписаться в деревенское окружение. Это получилось: оформление в виде сказочных башен замка и использование натуральных материалов и спокойных цветов не делает стадион инородным объектом в одноэтажном Фельшуте.

    Деревня удивительных контрастов

    Если кто-то соберется увидеть это архитектурное чудо вживую во время поездки в Венгрию, нужно заранее приготовить наличные деньги. На станции Bicske, где останавливается электричка из Будапешта, как и на многие километры вокруг, банкоматов и терминалов для приема кредитных карт не будет. Местные жители вряд ли смогут обменять на форинты даже купюру в 10 евро.

    Зато водитель сельского автобуса, на котором можно доехать от ж/д станции до Фельшута, иногда может пустить иностранца в автобус бесплатно. Все равно проезд стоит всего 25 рублей. Если иностранцев и заносит в эти края, то только ради Центра подготовки молодых футболистов имени Ференца Пушкаша и великолепной «Панчо Арены».

    Автобус проезжает мимо полей с пасущимися коровами, обгоняет по дороге трактор, после чего делает остановку возле школы-интерната, где учатся воспитанники главной футбольной академии страны. Еще каких-то сто метров, и взгляду открывается внутренняя территория стадиона, где начинает казаться, что ты попал в другой мир.

    Главное, что поражает на этом стадионе – в вип-секторах собирается чуть ли не больше народу, чем на обычных трибунах. Они активно заполняются задолго до начала матча. Зацените контраст: мужчины в выглаженных рубашках и женщины на каблуках наполняют свои бокалы и тарелки, ожидая игры венгерского чемпионата с довольно сомнительной афишей.

    Банкет от Орбана

    Почему этот невероятный по красоте стадион находится в деревне, и за чей счет все было профинансировано? Запомните одно имя – Виктор Орбан. Именно он на протяжении последних девяти лет возглавляет Правительство Венгрии, занимая должность премьер-министра. Его власть и влияние в стране с каждым годом только растет, и построить прочные неформальные связи с правящей партией – одно из главных условий для успеха крупного бизнеса в Венгрии.

    С подачи Орбана в стране были введены налоговые льготы для компаний, финансирующих спорт (корпорации могут выбрать футбол, хоккей, баскетбол, гандбол или водное поло), и начались повсеместные стройки футбольных стадионов за счет средств государственного бюджета. Крупные подряды на эти проекты достались строительным компаниям, имеющим отличные отношения с премьер-министром.

    Академия имени Пушкаша – проект, идеально характеризующий правление Орбана, и самый яркий повод для критики со стороны его политических противников. Вся эта великолепная инфраструктура, обошедшаяся в десятки миллионов евро, была построена именно в Фельшуте, потому что это родная деревня Виктора Орбана!

    «Каждый маленький мальчик мечтал о том, чтобы Диснейленд был прямо у него во дворе. Виктор эту мечту реализовал, построив стадион прямо у своего дома», – рассказывает один из политических конкурентов и критиков Орбана. Да, «Панчо Арена» построена в буквальном смысле в пяти метрах от дома, где прожил все детство главный человек сегодняшней Венгрии.

    Но в одиночку такой проект не осилить. Футбольный клуб «Академия Пушкаша» выходит на поле в синей форме, стилизованной под «деревья» сводов домашнего стадиона. Этот орнамент на форме не особо заметен, потому что основную часть футболки занимает огромная буква М и спонсорская надпись «Mészáros & Mészáros Ltd». Это название компании, возглавляемой Леринцом Месарошем, другом детства Виктора Орбана.

    В 2010-м году Месарош занимался прокладкой труб, владея тремя компаниями общей стоимостью не более двух миллионов долларов. Но с приходом Орбана к власти его жизнь резко изменилась – «Mészáros & Mészáros Ltd» начала получать один господряд за другим, активно проводить сделки по покупке различных активов, и к настоящему моменту Месарош стал самым богатым человеком Венгрии с состоянием в миллиард долларов. Как утверждает сам Месарош: «За все, что я достиг, я благодарен Богу, удаче и Виктору Орбану».

    Со дня основания «Академии Пушкаша» Орбан назначил Месароша ее президентом, а в 2011 году Леринц выиграл муниципальные выборы, став мэром родного Фельшута (перевес голосов 571 – 318). Все команды «Академии Пушкаша» выходят на поле в экипировке бренда 2Rule – венгерского ответа «Найку» и «Адидасу», еще одного проекта многопрофильного холдинга «Mészáros & Mészáros Ltd».

    Во имя Пушкаша

    Но имена Орбана и Месароша все равно не являются главными для этого стадионе. Получившая свое название в честь прозвища Ференца Пушкаша в «Реале» – «Pancho» – арена призвана воздавать дань уважения главной легенде венгерского футбола. Памятник Ференцу, его футболки, кубки и артефакты с золотых времен сборной Венгрии – этот стадион напоминает музей под открытым небом. Даже пароль от wi-fi в ложе прессы обыгрывает дату 25 ноября 1953 года – день проведения того самого «Матча века», в котором англичане были разгромлены Венгрией со счетом 6:3.

    На «Панчо Арене» становится интересно, когда сюда приезжает играть, например, «Ференцварош», имеющий огромную армию болельщиков. Но из города Капосвар поддержать команду «Ракоци», названную в честь князя Ференца II Ракоци, национального героя Венгрии, приехало не более двух десятков болельщиков. Активный сектор хозяев и того меньше – на протяжении всей игры поддержку скандированиями и барабанами «Академии Пушкаша» оказывают около пяти человек. Воспитанники академии и жители окрестных деревень составляют основную часть публики на трибунах.

    Несмотря на то, что основная цель команды – давать практику молодым футболистам из академии, судьбу игры двумя голами решает 28-летний чех Ваначек. Когда над Фельшутом уже восходит закат, подсветка деревянных перекрытий делает арену еще красивее.

    Валерий Малев часто привозит атмосферные репортажи:

    Я провел неделю на Кубке Азии: арабы молятся на стадионе, северокорейцы впервые пробуют кока-колу

    Недавно Катар и Саудовская Аравия чуть не развязали войну. Я съездил на их матч

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Валерий Малев, Akos Stiller, The New York Times, Budapest Business Journal, József Takács, Arch daily
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      mp7700 11 минут назад

      Сказачная красота!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      alarm 55 минут назад

      ещё бы обзор маленькой деревушки, команда которой, собранной из любителей и прочих почтальонов, приехала однажды на открывашку, забила 4 гола, от чего у зрителей нехило подгорело, и что в итоге вылилось в знаменитый ШАРФОПАД. санкт-галлен, кажется, команда называлась)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      mp7700 > alarm 2 минуты назад

      Если видел сам, значит знаешь точно! Если веришь словам значит ПИ.ДАБ.ОЛ заочный. Я был на домашнем матче санкт-галлена. Если это деревушка то Питер деревня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6546

      silver29 1 час назад

      и что удивительно деньги со строительства не воруют и на шее муниципалитета не сидят повышая смету.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73764
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru