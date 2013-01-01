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    В Голландии судья забил гол и засчитал его. Оказалось, все по правилам


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 12:01
    Но в следующем сезоне так забивать будет нельзя.

    Веселый эпизод произошел в матче четвертой по силе голландской лиги. Середняк «Харкемазе» играл с командой «Хук», у которой впереди матчи плей-офф за выход в дивизион выше.

    Оба клуба в предпоследнем туре серьезных турнирных задач уже не решали и сыграли для болельщиков – шесть голов на двоих, 4:2 победа «Харкемазе». Чем интересен «Харкемазе» – стадион вмещает больше людей (6000), чем их живет в городке Харкема (примерно 4200), там матч и проходил. А еще большую часть сезона клуб тренировал известный экс-защитник «Херенвена» Тиме Кломпе, но перед концовкой сезона ушел в отставку.

    В матче с «Хуком» на 66-й минуте при счете 3:1 прострел игрока гостей замкнул арбитр Морис Пархус – мяч случайно попал в него и отскочил в ворота. «Никогда такого не испытывали», – написал твиттер «Харкемазе».

    Игроки «Харкемазе», конечно, возмутились, но формально Пархус был прав – по правилам судья считается участником игры, поэтому гол засчитан верно. При этом записали забитый мяч не на судью, а на футболиста «Хука» Кайла Досбурга, который последним коснулся мяча.

    В следующем сезоне в подобном эпизоде гол уже не засчитают. Если судья забьет, то будет назначен спорный мяч.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Харкемазе»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +6940

      Cules2013 32 минуты назад

      в Голландии, или во всём мире?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +216

      miklos > Cules2013 19 минут назад

      везде) в различных источниках пишут, что правило вступит в силу с 1 июня.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +574

      Мы ЦСКА 32 минуты назад

      Шикарно! поржал от души =))))

      0
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