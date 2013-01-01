В Голландии судья забил гол и засчитал его. Оказалось, все по правилам

Но в следующем сезоне так забивать будет нельзя.

Веселый эпизод произошел в матче четвертой по силе голландской лиги. Середняк «Харкемазе» играл с командой «Хук», у которой впереди матчи плей-офф за выход в дивизион выше.

Оба клуба в предпоследнем туре серьезных турнирных задач уже не решали и сыграли для болельщиков – шесть голов на двоих, 4:2 победа «Харкемазе». Чем интересен «Харкемазе» – стадион вмещает больше людей (6000), чем их живет в городке Харкема (примерно 4200), там матч и проходил. А еще большую часть сезона клуб тренировал известный экс-защитник «Херенвена» Тиме Кломпе, но перед концовкой сезона ушел в отставку.

В матче с «Хуком» на 66-й минуте при счете 3:1 прострел игрока гостей замкнул арбитр Морис Пархус – мяч случайно попал в него и отскочил в ворота. «Никогда такого не испытывали», – написал твиттер «Харкемазе».

Nog nooit meegemaakt dit pic.twitter.com/sGyixN0gFb — Harkemase Boys (@HarkemaseBoys) 25 мая 2019 г.

Игроки «Харкемазе», конечно, возмутились, но формально Пархус был прав – по правилам судья считается участником игры, поэтому гол засчитан верно. При этом записали забитый мяч не на судью, а на футболиста «Хука» Кайла Досбурга, который последним коснулся мяча.

В следующем сезоне в подобном эпизоде гол уже не засчитают. Если судья забьет, то будет назначен спорный мяч.