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    История Касильяса – трагедия. Он был идеальным футболистом, но карьера очень больно рассыпалась


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    Легенда, которую выгнали из родного клуба, не приняли в слабом чемпионате и настигли проблемы с сердцем

    Пятикратный чемпион Испании, три Лиги чемпионов, чемпион мира и Европы. Касильяс был кумиром миллионов парней, вратарским символом поколения и ориентиром – спортсмена, звезды, человека.

    Апофеозом восхищения Касильясом стал момент после финального матча чемпионата мира, когда Икер во время флеш-интервью поцеловал журналистку в прямом эфире. Это была Сара Карбонеро, с которой вратарь встречался на тот момент первый год. Сейчас Икер и Сара женаты и растят двоих сыновей.

    Но вдруг все изменилось. Война с Моуринью, странный переход в «Порту», болезнь сердца и тихий уход из футбола.

    Падение началось в сезноне-2012/13. Касильяс за год из святого человека для любого мадридца превратился в злодея. Фанаты, которые ранее молились на его сейвы, теперь называли крысой и освистывали на каждом матче.

    «Вы предатели. Я просил не говорить никому о составе, а вы меня предали. Значит, вы не на моей стороне. Вы сукины дети. Вы оставили меня в одиночестве. Вы самая предательская команда в моей жизни. Просто сукины дети», – говорил Жозе Моуринью в раздевалке после матча с «Барселоной» и смотрел прямо на вратаря. Касильяс не вытерпел и ушeл в душ.

    Касильяс терпел нападки фанатов, называвших его «кротом» и пресс Жозе, оставлявшего его в запасе. К концу сезона Моур ушeл. Но давление на Икера не прекратилось.

    «Я всегда подвергался упрекам за то, что не отвечал на слова Моуринью. Если честно, я не стал подливать масла в огонь ради клуба. Свист болельщиков причиняет сильную боль. Я в «Реале» с девяти лет, мы многое пережили вместе с клубом. Конечно, публика вправе поступать так, как считает нужным, но лично мне легче от этого не становится. В любом случае я хочу завершить карьеру именно здесь. Это мой дом, и я воспитанник этого клуба».

    Но к концу сезона-2014/15 стало понятно – Касильяс уйдeт. Им интересовалась куча серьeзных европейских клубов от «ПСЖ» до «Ромы». Но кто-то был не сильно настырен, кому-то не хватило денег, а куда-то он не захотел сам.

    И тут появился «Порту», предложивший хорошие деньги и чeтко обозначивший интерес. Реакцию мира тогда хлeстко выразила мама Касильяса: «Что ты делаешь? Ты не можешь уйти из «Реала»! Это же всего лишь какой-то «Порту»! Для спортсмена твоего уровня это команда третьего дивизиона».

    Касильяс не послушал и переехал в Португалию. В надежде вернуться на свой уровень и быть главной звездой чемпионата. Но всe снова пошло не так.

    У Икера продолжилась чeрная полоса: он запускал лeгкие голы, ронял мяч из рук и в целом играл как средний вратарь. В том сезоне «Порту» пропустил 30 голов (худший результат за 15 лет) и упустил чемпионство.

    В середине сезона-2017/18 новый тренер Сержиу Консейсау усадил Касильяса на скамейку из-за того, что тот ленился на тренировках и сидел в телефоне во время теоретических занятий. В итоге «Порту» снова не стал чемпионом, а Касильяса в городе невзлюбили ещe больше невзлюбили. Икер просидел в запасе четыре месяца. На финальный отрезок сезона он всe-таки вернулся в основу и наконец стал чемпионом Португалии. Только на третий сезон в клубе.

    А две недели назад Касильяс перенeс операцию на сердце. У него прямо во время тренировки случился инфаркт миокарда. Всe прошло успешно, и вчера Икер намекнул, что не собирается завершать карьеру.

    Инфакрт миокарда – очень редкое явление среди футболистов. Он может случиться из-за высокого холестерина, курения, лишнего веса, неправильного питания, недостатка физических нагрузок. Все эти варианты в случае с Икером просто отметаются.

    Есть ещe две возможные причины инфаркта: наследственность или депрессия и стресс. Учитывая, последние шесть лет карьеры и жизни Касильяса – вполне вероятно, что психологическая яма едва не привела его к смерти.

    Мы не хотим запомнить Касильяса таким. Мы хотим вспоминать о его карьере, как о пути великого капитана, вратаря и чемпиона.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1595

      Черкизовский Кот 32 минуты назад

      Футбол я смотрю с 2000 года, с 13 лет. Именно тогда Касильяс стал игроком сборной. То есть я даже не застал эпоху до Икера. От души желаю Икеру здоровья и долгих лет жизни, но с футболом нужно завязывать. Он нужен своей семье, и нам, футбольным болельщикам.

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