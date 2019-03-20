«Глупый черный иностранец». В Армении игрок обвинил тренера в расизме и избиениях, он грозит пойти в ФИФА

И все это происходит в легендарном клубе, который еще выигрывал чемпионат СССР.

Последние годы «Арарат» на слуху исключительно из-за названия московского клуба. Но само имя «Арарат» в футболе ассоциируется с популярным армянским клубом, который в мае отметит свое 84-летие. Он выигрывал чемпионат СССР, побеждал 9:0 в еврокубках (в 1975 году так не повезло кипрскому «Анортосису») и доходил до четвертьфинала Кубка чемпионов.

Теперь «Арарат» – середняк элитной армянской лиги. За последнее десятилетие он не поднимался выше четвертого места в чемпионате, да и вообще чемпионат Армении выигрывал лишь однажды – в далеком 1993 году. Сейчас и вовсе идет на предпоследнем месте. Особенно жутким выдался отрезок с августа по октябрь – семь поражений подряд.

Помимо невзрачных спортивных результатов «Арарат» еще и влип в расистский скандал, который пока неизвестно чем закончится.

Сейчас в клубе числится левый вингер из Южной Африки со звучным именем Мпумелело Дэддибой Зване. Как он попал в «Арарат» – не в курсе даже всезнающий Transfermarkt, есть лишь дата – 26 января 2019 года. Скандал произошел ровно через два месяца после перехода в клуб.

Зване обратился в Федерацию футбола Армении с жалобой на расизм и избиения. Вот что он говорит о тренере Абрааме Хашманяне:

«2 марта «Арарат» проиграл. Я не сыграл, но после матча он подошeл ко мне и сказал, что я улыбался, и дал пощечину. Следующий инцидент произошел 25 марта после товарищеского матча. После игры Абраам пришел ко мне в комнату и позвал меня. Мало того что он кричал «глупый, бесполезный, черный иностранец», так еще и затем дал пощечину и ударил меня. Я начал толкать его, некоторые футболисты увидели происходящее и остановили тренера. Мне было больно, и я был шокирован, что тренер может ударить игрока. Хуже всего то, что он пришeл в мою комнату и избил меня, потому что я всегда молчал.



Врач клуба прописал обезболивающие таблетки, у меня болели шея, левый глаз и челюсть. Я обратился в федерацию, мне позвонили, я дал показания, рассказал, что случилось. Они сказали, что расследуют инцидент. Сейчас жду. Если федерация не поможет, я сразу отправлю свое дело в ФИФА»

Хашманян свою вину напрочь отрицает, да еще и обвиняет футболиста в воровстве:

«Это вранье. Такого не было и не может быть. Он ленивый футболист и к тому же лжец. Он еще и вор, он украл футбольную форму из клуба. Я только крикнул на него, что он вор и чтобы вернул одежду. Он и его друзья знают, что в клубе их не будет. Они ошиблись, здесь не получится лениться и получать за это питание и зарплату. Обвинения в расизме? Это абсурд. У меня было 100 легионеров, и со всеми были нормальные отношения. Он ничего собой не представляет, чтобы поднимать руку на него. Слава богу, у меня нормальный язык, чтобы поставить на место таких, как он. Если он может пару своих друзей привести как свидетелей, то я могу 35 футболистов «Арарата» привести, и они скажут, что ничего не было. Его никто не бил, а на счет того, что я повышал на него голос, то это мои права как тренера»

Дальнейшее развитие событий:

• Инцидентом заинтересовалась полиция. Заявления по их адресу не было, но основанием для изучения дела стало интервью с игроком.

• В полицию планирует обратиться сам Хашманян – по факту кражи формы.

• «Арарат» отправил в Федерацию футбола Армении письмо с опровержением слов Зване, под этим подписались тренеры клуба, а также десять игроков.

• Зване в интервью ArmFootball поделился информацией по поводу этого письма: «То, что футболисты подписали, является ничем иным, как фальшивкой. Футболисты подписали, потому что их напугали. Некоторые из них сказали мне, что, если они не подпишут, с ними либо будет расторгнут контракт, либо их отправят во вторую команду. Были ли игроки, которые отказались подписывать? Да, многие».

Скан листа с подписями выложен в сеть.

У болельщиков нет четкого мнения по поводу этой ситуации:

Реплика по поводу лимита на легионеров появилась не просто так. Сейчас этот вопрос в армянском футболе активно обсуждается, некоторые даже находят связь расистского скандала и последующего введения лимита. Главный тренер армянского «Пюника» Андрей Талалаев в интервью Sport24 заявил:

«Лимит нужен, чтобы не доводить до абсурда — но это должно быть продуманное решение. Мне кажется, он должен ограничивать не места на поле, а количества игроков в заявке. Когда о лимите начинают говорить футболисты… Ребята, давайте сначала не проигрывать Гибралтару, а потом разговаривать»

31 марта «Арарат» встречается с «Лори». Никакого Зване в заявке на матч, конечно же, нет. Сейчас команда сосредоточится на футболе, но останется в напряжении. Унять скандал будет нелегко.