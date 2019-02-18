Он забил два гола фавориту, а потом раскрасил бороду

Итог лучшего матча сезона для Скотта Уогстаффа.

26 января «Уимблдон» сотворил большую сенсацию в Кубке Англии. Команда из первой лиги обыграла «Вест Хэм» со счетом 4:2 и прошла в следующий раунд. Вокруг матча было много слов и эмоций, но главным итогом стало выступление полузащитника Скотта Уогстаффа. Он обещал перекрасить бороду в клубные цвета, если «Уимблдон» выиграет тот матч. Команда победила, а Уогстафф забил два мяча. Обещанную трансформацию провели перед игрой следующего раунда с «Миллулом». Наверное, чтобы снова привлечь удачу.

«Это была просто небольшая шутка на телевидении перед игрой. Но я сделаю это, как и обещал. Еще не знаю, будет ли все синим или я включу несколько полос желтого цвета», – рассуждал Уогстафф за пару недель до раскраски. Он радовался и тому, что в игре с «Вест Хэмом» вышел в тройке нападения и наконец-то занялся любимыми атакующими делами. Уогстафф – универсал, которого использовали в других клубах даже на позиции правого защитника. Отметить возвращение в атаку получилось красиво: синий и желтый цвет в образе все-таки совместили.

«Главное, чтобы не пошел дождь! Тогда борода растечется, а после игры краску все равно лучше смыть. Иначе придется сбривать бороду, а этого никто не хочет. Теперь моя жизнь стала веселее, а люди на улице узнавали и постоянно спрашивали, когда я уже перекрашусь», – рассказал Уогстафф. Новый образ выглядит впечатляюще, но на игру с «Миллулом» Скотт почему-то не вышел. Без него команда проиграла с минимальным счетом и все-таки вылетела из турнира. Образ Уогстаффа это хуже не сделало, а портал Onefootball вообще назвал его бороду лучшей в современном футболе.

Уогстафф – воспитанник «Чарльтона». В этом клубе он успешно начинал свою карьеру, но выше уровня Чемпионшипа никогда не поднимался. Лучший год в первой лиге получился в сезоне-2010/11, когда Уогстафф забил восемь голов за 40 матчей. Дальше были лишь временные всплески. После «Чарльтона» Уогстафф играл за «Бристоль Сити» и «Джиллингем», а сейчас ищет себя в «Уимблдоне». 28-летний игрок в этом сезоне проводит на поле в среднем по 67 минут, но матч с «Вест Хэмом» так и не затмил. За 23 матча игры чемпионата Уогстаффу удалось только повторить статистический результат одной кубковой встречи.

Зато один из его недавних мячей получился креативным и попал в четверку главных голов «Уимблдона» в январе.

Футбольные успехи Уогстаффа отмечали и в симуляторе. Его улучшенная карточка появилась вместе с модернизированными Родриго и Сапатой.

text text text Публикация от text (@helmardesigns) 3 Фев 2019 в 12:47 PST

Вылет из Кубка Англии не станет для «Уимблдона» большим разочарованием. Команда дошла до 1/8 финала, а в чемпионате близка к вылету во второй дивизион. В первой английской лиге «Уимблдон» занимает 24 место и отстает от спасительной строчки уже на восемь очков. Там голы и прогресс Уогстаффа сейчас необходимы гораздо больше, чем чудеса команды в Кубке Англии.

Видео взяты с канала «Уимблдона» на YouTube

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