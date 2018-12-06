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    Нам точно нужен «Золотой мяч»? Обсуждаем в подкасте


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    Голосов: 6
    06.12.2018 19:40
    Важные мнения об очередной награде.

    А что тут? Новый подкаст. Конечно, обсуждаем Золотой мяч. Зачем дали Модричу, кто заслужил еще, как изменилась эпоха и почему спорные награждения – это очень хорошо.

    Лучшие 20 минут этой недели – вот они, включайте.

    Наш подкаст есть и на ютубе:

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    Темы:

    00:46 Почему именно Модрич?
    03:30 Непонятно, по каким признакам дают ЗМ
    05:21 «Модрич – серая перебивка». И это круто
    09:16 Спорные награды – так и нужно
    12:00 Зачем футболу нужны индивидуальные призы?
    16:11 Новые тренды в футболе. Плеханов с прогнозом
    17:51 Хватит считать Золотой мяч таким важным

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1124

      Alex Flash 8 декабря 2018, 23:27

      2 друга и о сей день на высоте. И по голам и о игре.За один ЧМ давать - БЕСПОНТОВО

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      Рейтинг: +89

      Klop-22 8 декабря 2018, 14:49

      Не заслужил он золотой мяч и точка. Роналду и Мбаппе в сто раз лучше его. Лучше уж вообще не давали ни кому.

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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 7 декабря 2018, 21:32

      ДАЛИ ЗНАЧИТЬ ЗАСЛУЖИЛ!!!!А ТО ДВА ДРУГА МЕССИ И РОНАЛЬДО НЕМНОГО НАДОЕЛИ НУЖНО БЫЛО ВНЕСТИ СВЕЖУЮ СТРУЮ!!!!

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      Рейтинг: +152

      sampos 7 декабря 2018, 11:15

      Даже без всяких сомнений! Он футбольный работяга без нытья и клоунских выходках (как у некоторых обладателей ЗМ) с высокой техникой... да вобщем целиком предан футболу и всех достоинств не перечесть.

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 7 декабря 2018, 08:29

      Дали, дали Модричу.

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      Рейтинг: +1459

      Mariner 7 декабря 2018, 04:41

      Точно. На ЧМ его команда прошла сборную России, а он был лучшим в том матче. ))

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      Рейтинг: +95

      Дон_Карлеоне 7 декабря 2018, 04:27

      Если бы КР не перешел в Юве, то он 100% взял бы ЗМ в очередной раз. А чтобы он ему не достался Перес купил его Модричу, показать КР мол, ты перешел в Юве и остался без ЗМ.

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 7 декабря 2018, 02:21

      Выключил на обсуждении количества забитых мячей.

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      Рейтинг: +134

      korshun1977 6 декабря 2018, 22:44

      Я считаю что золотой мяч Мбапе должны были дать.

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      Рейтинг: +701

      Хведя 6 декабря 2018, 21:18

      Уж если мы играем с ними (треклятыми "инпириолистами") один чемпионат мира, Европы и континентальные кубки, то куды уж денемся от золотых мячей, модричей-кудричей и прочих мессей с роналдами? Причем,с твердым осознанием, что из наших автохтонных НИКТО в обозримом будущем не посмеет претендовать на оные призы.

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