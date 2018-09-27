Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Форвард, который не забивал 2,5 года, попадался на допинге и трижды за месяц стал отцом

Форвард, который не забивал 2,5 года, попадался на допинге и трижды за месяц стал отцом

25-летнего нападающего Саидо Бераино теперь знают далеко за рамками английского футбола. The Sun пишет, что за полтора месяца он стал отцом сразу троих детей от разных женщин. 30 мая успешно прошли роды у Стефании Кристофору – бывшей жены Бераино. Еще один официально признанный ребенок у Сайдо от модели Челси Лавлейс. Имя третьей девушки не раскрывается, потому что с ней у Бераино продолжаются разбирательства. Футболист не признает еще одного ребенка, но его отцовство доказывают через суд.

За пределами поля все тоже плохо. В январе 2017 Саидо Бераино забрали из «Вест Бромвича» в «Сток Сити» за 13 миллионов евро, когда он устал пропускать тренировки и критиковать команду. Лучшим во всей карьере Саидо был и остается сезон-2014/15 с его 14-ю голами в АПЛ. Англичанин чуть не перешел в «Тоттенхэм» за 24 миллиона евро, но в тот момент клуб сохранил Бераино против его воли. В «Вест Бромвиче» до последнего верили в перспективу, пиарили громкими цитатами, а потом все-таки избавились. И это лучшее решение за все последнее время.

У Бераино был ужасный период. Между двумя голами форварда прошли 913 дней, куда вместились 48 матчей с его участием. Еще выступая за «Вест Бромвич», Саидо забил в ворота «Кристал Пэлас» в феврале 2016 года. Следующего гола дождались в «Сток Сити», когда команда играла кубковый матч с «Хаддерсфилдом». Перед этим Бераино много разговаривал с главным тренером «Стока» Роуэттом, просил о шансе и возможности вернуть все то, что потерял в игровой жизни. Роуэтт прислушался и помог.

Даже без этой безголевой серии Бераино – удивительный игрок, с которым все время творится что-то странное. Вот лишь несколько ситуаций с его участием.

1. «Заявляю официально, что никогда больше не сыграю за клуб Джереми Писа», – писал Бераино, когда «Вест Бромвич» отклонил решающее предложение «Тоттенхэма» летом 2015-го. Председатель совета директоров Пис больше остальных виноват в срыве переговоров, но Бераино за слова не ответил. Чуть позже он удалил скандальный твит, возобновил тренировки и отыграл в команде еще один сезон. Тогда же он назвал себя глупым мальчиком, который не повторит ошибки прошлого.

2. Через год после тех слов стало известно о тайной дисквалификации Бераино. Все дело в положительной допинг-пробе на вещество, которое помогает организму восстанавливаться. Ассоциация футбола Англии забанила Бераино на восемь недель, но ничего не афишировала. О дисквалификации стало известно в момент, когда Саидо уже выходил в составе «Сток Сити». «Я был в ночном клубе, поэтому несу ответственность. Не могу понять, кто хотел мне насолить. «Вест Бромвич» меня не защитил», – ругался Бераино. Он уверен, что допинг подмешали в коктель на обычной тусовке.

3. Так вышло, что Бераино просто ужасно бьет пенальти. До сентябрьского матча с «Блэкберном» он не забил четыре одиннадцатиметровых подряд. Два из них случились в апреле 2016, когда «Вест Бромвич» проиграл «Уотфорду». Удары Бераино во втором тайме отбил вратарь Гомес. Потом были неудачные моменты в играх с «Нортхэмптоном» и «Саутгемптоном». Во встрече с «Блэкберном» случилась очередная неудача, которая только продлила серию Саидо. Потом его утешали даже соперники, которые чуть не упустили победу с преимущества в три мяча.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Все в том же матче с «Блэкберном» Бераино вышел на замену, забил гол и отдал голевой пас. Момент с незабитым пенальти – плохое событие с осадком от прошлого. Но сам Саидо продолжает бомбить новостями и жизненными изменениями. ESPN пишет, что игрок принял решение выступать за сборную Бурунди, с которой попробует отобраться на Кубок африканских наций. До этого Бераино играл за английскую молодежку и дважды вызывался во взрослую команду, но на поле так и не дебютировал.

Его заявление уже удовлетворила ФИФА. Теперь важно окончательно убрать все, что беспокоило раньше.

Материалы по теме:

Самый невезучий игрок Англии: адские травмы, скамейка, нет голов

Он провалился в России, а сейчас устраивает сенсацию в АПЛ

Похоже, Моуринью скоро уволят

Англия. Чемпионшип Англия
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vistavas
1537950728
Прочитал "Полтора месяца, за троих детей...", подумал, чёт маловато )
Ответить
BRO_football
1537952494
Всё понятно. Вместо того, чтобы тренироваться, он в постели со своими жёнами кувыркался.
Ответить
Ailend
1537957760
"Воротами" ошибся?)
Ответить
Olga85
1537974120
Лучше бы он так метко по воротам "стрелял". Зачем вообще нужна статья про этого ничем невыдающегося футболиста? Больше не осталось достойных игроков на футбольном небосклоне?
Ответить
Russisch Schwein
1537984459
Баран
Ответить
Karpathian
1538075023
Ахаха, хоть и идиот, но зато веселый какой
Ответить
loko-the_best
1538087667
Щит, нига, ты слышал о презервативах?
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
1
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Фото«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
Фото«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Экс-легионер «Спартака» возвращается в СНГ
22 января
ФотоВ Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+