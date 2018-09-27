Форвард, который не забивал 2,5 года, попадался на допинге и трижды за месяц стал отцом

25-летнего нападающего Саидо Бераино теперь знают далеко за рамками английского футбола. The Sun пишет, что за полтора месяца он стал отцом сразу троих детей от разных женщин. 30 мая успешно прошли роды у Стефании Кристофору – бывшей жены Бераино. Еще один официально признанный ребенок у Сайдо от модели Челси Лавлейс. Имя третьей девушки не раскрывается, потому что с ней у Бераино продолжаются разбирательства. Футболист не признает еще одного ребенка, но его отцовство доказывают через суд.

За пределами поля все тоже плохо. В январе 2017 Саидо Бераино забрали из «Вест Бромвича» в «Сток Сити» за 13 миллионов евро, когда он устал пропускать тренировки и критиковать команду. Лучшим во всей карьере Саидо был и остается сезон-2014/15 с его 14-ю голами в АПЛ. Англичанин чуть не перешел в «Тоттенхэм» за 24 миллиона евро, но в тот момент клуб сохранил Бераино против его воли. В «Вест Бромвиче» до последнего верили в перспективу, пиарили громкими цитатами, а потом все-таки избавились. И это лучшее решение за все последнее время.

У Бераино был ужасный период. Между двумя голами форварда прошли 913 дней, куда вместились 48 матчей с его участием. Еще выступая за «Вест Бромвич», Саидо забил в ворота «Кристал Пэлас» в феврале 2016 года. Следующего гола дождались в «Сток Сити», когда команда играла кубковый матч с «Хаддерсфилдом». Перед этим Бераино много разговаривал с главным тренером «Стока» Роуэттом, просил о шансе и возможности вернуть все то, что потерял в игровой жизни. Роуэтт прислушался и помог.

Даже без этой безголевой серии Бераино – удивительный игрок, с которым все время творится что-то странное. Вот лишь несколько ситуаций с его участием.

1. «Заявляю официально, что никогда больше не сыграю за клуб Джереми Писа», – писал Бераино, когда «Вест Бромвич» отклонил решающее предложение «Тоттенхэма» летом 2015-го. Председатель совета директоров Пис больше остальных виноват в срыве переговоров, но Бераино за слова не ответил. Чуть позже он удалил скандальный твит, возобновил тренировки и отыграл в команде еще один сезон. Тогда же он назвал себя глупым мальчиком, который не повторит ошибки прошлого.

2. Через год после тех слов стало известно о тайной дисквалификации Бераино. Все дело в положительной допинг-пробе на вещество, которое помогает организму восстанавливаться. Ассоциация футбола Англии забанила Бераино на восемь недель, но ничего не афишировала. О дисквалификации стало известно в момент, когда Саидо уже выходил в составе «Сток Сити». «Я был в ночном клубе, поэтому несу ответственность. Не могу понять, кто хотел мне насолить. «Вест Бромвич» меня не защитил», – ругался Бераино. Он уверен, что допинг подмешали в коктель на обычной тусовке.

3. Так вышло, что Бераино просто ужасно бьет пенальти. До сентябрьского матча с «Блэкберном» он не забил четыре одиннадцатиметровых подряд. Два из них случились в апреле 2016, когда «Вест Бромвич» проиграл «Уотфорду». Удары Бераино во втором тайме отбил вратарь Гомес. Потом были неудачные моменты в играх с «Нортхэмптоном» и «Саутгемптоном». Во встрече с «Блэкберном» случилась очередная неудача, которая только продлила серию Саидо. Потом его утешали даже соперники, которые чуть не упустили победу с преимущества в три мяча.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Все в том же матче с «Блэкберном» Бераино вышел на замену, забил гол и отдал голевой пас. Момент с незабитым пенальти – плохое событие с осадком от прошлого. Но сам Саидо продолжает бомбить новостями и жизненными изменениями. ESPN пишет, что игрок принял решение выступать за сборную Бурунди, с которой попробует отобраться на Кубок африканских наций. До этого Бераино играл за английскую молодежку и дважды вызывался во взрослую команду, но на поле так и не дебютировал.

Его заявление уже удовлетворила ФИФА. Теперь важно окончательно убрать все, что беспокоило раньше.

Материалы по теме:

Самый невезучий игрок Англии: адские травмы, скамейка, нет голов

Он провалился в России, а сейчас устраивает сенсацию в АПЛ

Похоже, Моуринью скоро уволят