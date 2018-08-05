Паршивлюк лютует в матчах с ЦСКА. Теперь его гол принес победу

«Я воспитанник «Спартака», и для меня это до сих пор особенные матчи. С детства армейцы мои главные соперники, и это вряд ли когда-либо пройдет», – заявил Сергей Паршивлюк после победной игры «Ростова» против «Ахмата», в которой ему удалось сделать голевую передачу. Впереди ждал матч против обновленного ЦСКА, к которому футболист готовился по-особому.

Сыграть против ЦСКА за «Спартак» Паршивлюк мог бы гораздо больше, если бы не его ужасные травмы, из-за которых он пропустил сразу несколько сезонов. Но в некоторых матчах его действия запомнились.

● В 2013 году «Спартак» впервые за долгое время поколотил ЦСКА крупно – армейцы вернулись в Москву после 0:3 от «Баварии» и заодно получили 0:3 от красно-белых. Редко забивающий Паршивлюк (все-таки он защитник) умудрился отличиться в этом матче, причем точно пробить головой и оформить разгром.

● Через пару лет «Спартак» Мурата Якина выглядел далеко не фаворитом перед августовской игрой с ЦСКА, но все решил один-единственный эпизод – точный удар Комбарова с пенальти, который заработал Паршивлюк. Пенальти, правда, довольно спорный, но как факт – защитник снова расстроил принципиального соперника.

● В той же игре Паршивлюк схлестнулся с Кириллом Набабкиным в конце матча. Набабкин грубо скосил Давыдова, получил желтую карточку и вступил в стычку с Паршивлюком. Оба в итоге получили по красной и отправились отдыхать, но Сергея в тот момент еле увели с поля. Зато сбил темп, дал команде пару минут для передышки, и «Спартак» в итоге выиграл важный матч.

● Успехи Паршивлюка не ограничиваются матчем с ЦСКА. Например, выступая уже в составе «Анжи», Паршивлюк помог тормознуть «Зенит», который отчаянно бился за чемпионство со «Спартаком». Он сделал голевой пас, а затем еще и вынудил удалиться Ломбертса. «Анжи» вырвал ничью 1:1 в Санкт-Петербурге. Сюда же можно занести и его удар в игре 2015 года против «Динамо», когда мяч отрикошетил от Дугласа и влетел в ворота («Спартак» благодаря этому и победил).

● Сегодня именно гол Паршивлюка принес «Ростову» выездную победу над ЦСКА. Причем забитый мяч был похож на тот, что Сергей исполнил пять лет назад – он забил головой. На камеру он показал на пальцах «шесть». Вероятно, так он поздравил с днем рождения свою дочку, которая родилась как раз ровно шесть лет назад.

«Дзюба и Паршивлюк перед играми с ЦСКА реально прям как закипали. Нет, не на ребят, на сам бренд, на сам ЦСКА у них зуб какой-то был», – рассказывал год назад Артем Ребров в интервью «КП». Даже уйдя из «Спартака», Паршивлюк продолжает немножко помогать родному клубу, хотя ясно, что делает это для себя и для своих команд, за которые выступает. Но в такие моменты кажется несправедливым, что до долгожданного чемпионства в родном «Спартаке» этот футболист не смог доиграть совсем чуть-чуть.