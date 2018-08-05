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  • Паршивлюк лютует в матчах с ЦСКА. Теперь его гол принес победу

Паршивлюк лютует в матчах с ЦСКА. Теперь его гол принес победу

«Я воспитанник «Спартака», и для меня это до сих пор особенные матчи. С детства армейцы мои главные соперники, и это вряд ли когда-либо пройдет», – заявил Сергей Паршивлюк после победной игры «Ростова» против «Ахмата», в которой ему удалось сделать голевую передачу. Впереди ждал матч против обновленного ЦСКА, к которому футболист готовился по-особому.

Сыграть против ЦСКА за «Спартак» Паршивлюк мог бы гораздо больше, если бы не его ужасные травмы, из-за которых он пропустил сразу несколько сезонов. Но в некоторых матчах его действия запомнились.

● В 2013 году «Спартак» впервые за долгое время поколотил ЦСКА крупно – армейцы вернулись в Москву после 0:3 от «Баварии» и заодно получили 0:3 от красно-белых. Редко забивающий Паршивлюк (все-таки он защитник) умудрился отличиться в этом матче, причем точно пробить головой и оформить разгром.

● Через пару лет «Спартак» Мурата Якина выглядел далеко не фаворитом перед августовской игрой с ЦСКА, но все решил один-единственный эпизод – точный удар Комбарова с пенальти, который заработал Паршивлюк. Пенальти, правда, довольно спорный, но как факт – защитник снова расстроил принципиального соперника.

● В той же игре Паршивлюк схлестнулся с Кириллом Набабкиным в конце матча. Набабкин грубо скосил Давыдова, получил желтую карточку и вступил в стычку с Паршивлюком. Оба в итоге получили по красной и отправились отдыхать, но Сергея в тот момент еле увели с поля. Зато сбил темп, дал команде пару минут для передышки, и «Спартак» в итоге выиграл важный матч.

● Успехи Паршивлюка не ограничиваются матчем с ЦСКА. Например, выступая уже в составе «Анжи», Паршивлюк помог тормознуть «Зенит», который отчаянно бился за чемпионство со «Спартаком». Он сделал голевой пас, а затем еще и вынудил удалиться Ломбертса. «Анжи» вырвал ничью 1:1 в Санкт-Петербурге. Сюда же можно занести и его удар в игре 2015 года против «Динамо», когда мяч отрикошетил от Дугласа и влетел в ворота («Спартак» благодаря этому и победил).

● Сегодня именно гол Паршивлюка принес «Ростову» выездную победу над ЦСКА. Причем забитый мяч был похож на тот, что Сергей исполнил пять лет назад – он забил головой. На камеру он показал на пальцах «шесть». Вероятно, так он поздравил с днем рождения свою дочку, которая родилась как раз ровно шесть лет назад.

«Дзюба и Паршивлюк перед играми с ЦСКА реально прям как закипали. Нет, не на ребят, на сам бренд, на сам ЦСКА у них зуб какой-то был», – рассказывал год назад Артем Ребров в интервью «КП». Даже уйдя из «Спартака», Паршивлюк продолжает немножко помогать родному клубу, хотя ясно, что делает это для себя и для своих команд, за которые выступает. Но в такие моменты кажется несправедливым, что до долгожданного чемпионства в родном «Спартаке» этот футболист не смог доиграть совсем чуть-чуть.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Ростов Паршивлюк Сергей
Комментарии (27)
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KOLBIS
1533493420
Да уж ЦСКА начинает разочаровывать,если так дальше пойдет и ЛЕ не видать,но будем надеяться,что сыграются и притрутся друг к другу...
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vashinin
1533493992
Молодец, Серега!
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bzfar
1533494437
Ну, заголовок... "Паршивлюк лютует..." , прямо таки беснуется, монстр ё-моё)))
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SEREZHA7575
1533503168
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Baggio1986
1533530259
Может обратно в Спартак?Хороший игрок,травмы всё испортили
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vodomut
1533530394
Карпину респект
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Мары
1533534510
Хороший игрок Сергей, но травмы сделали своё чёрное дело.К сожалению.
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Qranat
1533540814
Да уж... Отработал автор с похвалой на перспективу, почему-то пренебрегая объективностью. В "Ростове" из тех "мужиков" Бердыевских времен, уже НИКОГО не осталось, кроме Гацкана (который стал при Карпине дурковать, валяясь и корчась на газоне, что не красит капитана) и Калачева - так что, нынешний главный клич дончан "ВАЛЕРИМ" и это, как правило, заканчивалось неоправданными ожиданиями. А "мужиками" становятся игроки "Рубина", которые явно поменяли стиль игры и намерены диктовать свои условия на поле ВСЕМ без исключения, а не отбиваться как ростовские при Карпине (с теми же пацанами ЦСКА время владения 60 - 40 в пользу армейцев), ставя автобус у своих ворот... Чего хватило команде Карпуши, при откровенной поддержке арбитров, для того чтобы отобрать очки у НИКАКИХ "Ахмата", игравшего весь матч в меньшинстве, и ЦСКА, который и из Самары еле ноги унес. Так где солидность, уважаемый ?
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vgarakh
1533542076
Валера вдул с помощью Паршивлюка.
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Наварх
1533549453
Вроде матч ЦСКА - Ростов, а статьи экс-спартаковец открыл счёт, экс-спартаковец досаждает армейцам. Больше информации про Спартак, чем про команды матча. Почему к примеру в марче Енисей - Зенит не писали экс-спартаковец открыл счёт и другие варианты, в других матчах экс футболист Урала открыл счёт? Это что за дискриминация или специально в расчёте раздуть из мухи слона за счёт нелюбви Спартака и ЦСКА? Автор скорее болельщик Спартака, что этой статьи, что предыдущей. Если писать на такой манер, то сплошные приставки экс везде будут. Сейчас он игрок Ростова.
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