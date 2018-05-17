Что в мире пишут о сборной России за месяц до ЧМ

Собрали мнения о нашей команде с известных зарубежных порталов.

Портал WhoScored как всегда зациклен на статистике, так что на основе цифр выпускает небольшие превью по каждой из сборных. О России в общем и целом говорится так: особо надеяться не на что, даже несмотря на статус хозяев. И хотя жеребьевка благоприятная, но травмы игроков резко снижают потенциал. Специалисты портала отмечают статистику Федора Смолова (14+5 по нынешнему сезону и 52 гола за 72 матча в «Краснодаре»), упоминают Алексея Миранчука и посвящают сразу несколько абзацев Александру Головину, которого считают резко выделяющимся на фоне остальных игроков сборной России.

На sports.yahoo.com к стандартным превью подошли интереснее, разделив их по рубрикам. Лучше привести их все. Коллеги до последнего старались быть объективными, но все-таки не выдержали и коснулись политики.

«Почему они будут побеждать: вопреки распространенному мнению, в этой сборной есть немало молодых или весьма талантливых атакующих футболистов. На бумаге – этого уж точно должно хватить, чтобы победить Саудовскую Аравию. Вдобавок к Головину и Смолову, пошуметь в «финальной трети» могут Алексей Миранчук и Дзагоев.

Почему они будут проигрывать: прошлые успехи были связаны, во многом, с хорошей защитой. Сейчас придется полагаться лишь на сильные стороны, то есть, полностью на атаку, но это уязвляет защиту, которая либо слишком стара, либо очень неопытна.

Что делает их уникальными: (здесь заунывный абзац о том, как футбольную Россию пытались обвинить в допинге, но дальше дело не зашло).

Почему стоит за них болеть: потому что ЧМ проходят веселее, когда у хозяев все хорошо. Есть такая причина поболеть. Но больше причин мы не нашли.

Почему не стоит за них болеть: потому что их победам обрадуется Владимир Путин.

Какой матч с их участием стоит посмотреть: матч-открытие. Поскольку нормальный футбольный фанат никак не может пропустить начало чемпионата мира».

А вот что пишут на известном портале 101greatgoals.com. Кое-чего там не учли.

«Будет интересно посмотреть, вылетит ли Россия сразу же в группе, как это было с ЮАР в 2010-м, или же шокирует всех, прыгнув выше головы, как Южная Корея в 2002-м».

«Русские не оправдали надежд, не выйдя из группы на ЧМ-2014, и провалились на Евро-2016, где вообще взяли лишь одно очко. Россия никогда не выходила из группы на ЧМ, ей будет очень сложно сделать это и в июне».

«Тройка ключевых: Дзагоев, Кокорин, Жирков. Дзагоев – не самая великая звезда, но всегда ключевой футболист сборной на больших турнирах. Бывший объект интереса «Арсенала» Кокорин больше известен тем, как развлекается, но на чемпионате будет в основе, где сделает все, чтобы не разочаровать. Карьера Жиркова, бывшего игрока «Челси», близится к завершению, и он может попрощаться с фанатами прямо при родных трибунах».

На cbssports.com лучшим игроком сборной России считают Игоря Акинфеева, а также призывают присмотреться к Денису Черышеву: «Возможно, это самый талантливый футболист в сборной. Без него сборная России не похожа на команду, которая способна на многое, но с ним, и если он будет играть так, как умеет – она может преобразиться».

Вывод: «Они вполне могут выиграть у Саудовской Аравии и Египта, но осечки с любой из этих команд, вероятно, закроют вопрос о выходе из группы. Их стиль игры может быть не слишком привлекательным, но смелость поможет добиться результата».

На forbes.com тоже интересное превью, весьма оптимистичное для нас. Там считают, что наша команд финиширует второй вслед за Уругваем, а главным матчем группы будет битва в последнем туре за первую строчку – между уругвайцами и россиянами. А еще там предупреждают: не стоит ожидать, что хозяева заберутся выше четвертьфинала, это произойдет только с той же помощью, которой одарили южнокорейцев в 2002 году. Там же не обошли политическую составляющую, упомянув о визите в нашу страну короля Салмана – первого саудовского монарха в России (в том смысле, что все страны из группы А находятся в нормальных отношениях между собой).

Наконец, в превью на espn.com задались вопросом, есть ли вообще у сборной России какая-то одна сильная сторона. «Сложно это понять. Акинфеев все еще способен на чудеса, но и на чудовищные ошибки тоже. Треугольник Дзагоев-Головин-Смолов может придумать что-то нестандартное в атаке. Кроме того, Черчесов пытается сделать команду работоспособной, привить прессинг, заставить быстро выходить из обороны в атаку. Это не всегда работает, но когда получается – пожалуй, это и есть главная сила команды».

Главная проблема, как считают на ESPN, защита (упоминаются травмы, постоянно новые сочетания и огромное количество голевых моментов, которые создаются соперниками), звездный игрок – Федор Смолов, а прогноз – выход из группы, но матч в 1/8 финала станет для сборной России последним на турнире.