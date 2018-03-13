Великобритания и бойкот ЧМ-2018. Что об этом надо знать

Эту историю обсуждают уже неделю.

Заявление главы МИДа Великобритании

6 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил: «Будет трудно представить ситуацию, при которой представители Великобритании поедут на ЧМ в обычном режиме», – рассуждая о ситуации вокруг дела с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, который был осужден в России за государственную измену и обвинен в шпионаже в пользу Великобритании. За пару дней до заявления Джонсона Скрипаль и его дочь Юлия отравились в торговом центре. Джонсон подозревает, что за этим преступлением стоит Россия.

Одним из первых отреагировал Гари Невилл: «Он просто бестолковый дурак. Зачем примешивать сюда футбол?».

Позже МИД Великобритании объяснил ситуацию: бойкот касался не футбольной команды, а чиновников. Но это уточнение едва ли принесло какой-то эффект. С тех пор прошла неделя, а разговоры о бойкоте не утихают.

Вещество против англичан

Колумнист The Times Эдвард Лукас не исключил, что во время ЧМ-2018 против игроков сборной Англии применят некое запрещенное вещество. По его словам, оно может замедлить действия команды на поле. «Ребят, а какое вещество замедляет ваши мозги?» – так звучал первый же комментарий к посту.

twit text — Jeremy Vine (@theJeremyVine) 7 марта 2018 г.

Женщины боятся

Прямо в Международный женский день в Англии запустили новость о том, что жены и подруги футболистов сборной отказываются от поездки в Россию. Если раньше во время крупных турниров они жили неподалеку от игроков, то сейчас собираются, либо приезжать на матчи, либо смотреть по телевизору. Причина уже становится банальной – девушки страшно боятся отравлений.

Совместный бойкот

Новый инсайд The Times: Великобритания все-таки рассматривает бойкот, но при этом еще и обсуждает совместные действия с США и другими союзниками – шла речь об Австралии, Японии и Польше. Американцы, напомним, на ЧМ-2018 не попали, сенсационно упустив все шансы в последнем туре квалификации.

Реакция в России

Зампред комитета Госдумы по спорту Сергей Кривоносов: «Считаю, что они на это не пойдут. Это нагнетание обстановки. Будем надеяться, что здравый смысл все же возьмет верх и они откажутся от этой идеи».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков: «На самом деле у них уже давно созрела идея каким-то образом отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей. Англичане здесь, к сожалению, выступали и выступают в авангарде, старясь каким-то образом бросить тень на ЧМ-2018. На такой призыв должна отреагировать ФИФА, и если англичане не приедут, должны последовать жесткие санкции вплоть до исключения из состава ФИФА и отстранения от ЧМ-2022».

Первый вице-президент РФС Никита Симонян: «У нас будет вся инфраструктура выстроена: стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги и так далее. У них-то уже все есть. Поэтому это не более чем эгоизм со стороны англичан. Так что если не будете участвовать, то чемпионат мира будет проведен и без вас, господа».

Реакция в других странах

Йоахим Лев обычно очень аккуратно обходит тему политики. Еще в самый разгар конфликта России и Украины главного тренера сборной Германии настойчиво спрашивали об этой ситуации, но Лев неизменно отвечал, что его дело – тренировать футбольную команду. Спросили сейчас о бойкоте. Лев себе не изменил:

«Наше участие в чемпионате мира не означает, что мы солидарны с системой, режимом или правителем. Мы не позволим себе быть инструментом – вне зависимости от того, где мы играем, мы всегда стоим за свои ценности: разнообразие, открытость, толерантность. Я хочу, чтобы политики находили мирные решения с помощью дипломатии. Но я знаю, чего хотят миллионы немцев: чтобы мы хорошо выступили на Кубке мира и, в первую очередь, стали чемпионами. Это наша мечта».

Тот же вопрос был задан и молодому полузащитнику Юлиану Брандту: «Спортсмену сложно судить об этой ситуации. Это основная задача политиков, а они, похоже, и сами не могут решить эту проблему».

Вот реакция вице-президента бундестага Вольфганга Кубицки. «Я ничего не думаю о бойкоте ЧМ-2018. Если британцы не хотят ехать в Россию, потому что у них нет шансов на поле – пожалуйста!» – заявил политик.

Польшу считали союзницей Англии в этом вопросе, но в футбольной Федерации страны на новость о возможном бойкоте отреагировали с изумлением. «Мы крайне удивлены содержанием статьи и никогда не заявляли о намерениях, описанных в ней. Более того, никто из английского издания Daily Mail с нами не контактировал и не просил прокомментировать эту информацию», – заявили в пресс-службе.

Сегодня, 13 марта, до начала ЧМ-2018 остается три месяца и один день.