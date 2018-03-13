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    Великобритания и бойкот ЧМ-2018. Что об этом надо знать


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    Голосов: 3
    13.03.2018 14:15
    Эту историю обсуждают уже неделю.

    Заявление главы МИДа Великобритании

    6 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил: «Будет трудно представить ситуацию, при которой представители Великобритании поедут на ЧМ в обычном режиме», – рассуждая о ситуации вокруг дела с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, который был осужден в России за государственную измену и обвинен в шпионаже в пользу Великобритании. За пару дней до заявления Джонсона Скрипаль и его дочь Юлия отравились в торговом центре. Джонсон подозревает, что за этим преступлением стоит Россия.

    Одним из первых отреагировал Гари Невилл: «Он просто бестолковый дурак. Зачем примешивать сюда футбол?».

    Позже МИД Великобритании объяснил ситуацию: бойкот касался не футбольной команды, а чиновников. Но это уточнение едва ли принесло какой-то эффект. С тех пор прошла неделя, а разговоры о бойкоте не утихают.

    Вещество против англичан

    Колумнист The Times Эдвард Лукас не исключил, что во время ЧМ-2018 против игроков сборной Англии применят некое запрещенное вещество. По его словам, оно может замедлить действия команды на поле. «Ребят, а какое вещество замедляет ваши мозги?» – так звучал первый же комментарий к посту.

    Женщины боятся

    Прямо в Международный женский день в Англии запустили новость о том, что жены и подруги футболистов сборной отказываются от поездки в Россию. Если раньше во время крупных турниров они жили неподалеку от игроков, то сейчас собираются, либо приезжать на матчи, либо смотреть по телевизору. Причина уже становится банальной – девушки страшно боятся отравлений.

    Совместный бойкот

    Новый инсайд The Times: Великобритания все-таки рассматривает бойкот, но при этом еще и обсуждает совместные действия с США и другими союзниками – шла речь об Австралии, Японии и Польше. Американцы, напомним, на ЧМ-2018 не попали, сенсационно упустив все шансы в последнем туре квалификации.

    Реакция в России

    Зампред комитета Госдумы по спорту Сергей Кривоносов: «Считаю, что они на это не пойдут. Это нагнетание обстановки. Будем надеяться, что здравый смысл все же возьмет верх и они откажутся от этой идеи».

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков: «На самом деле у них уже давно созрела идея каким-то образом отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей. Англичане здесь, к сожалению, выступали и выступают в авангарде, старясь каким-то образом бросить тень на ЧМ-2018. На такой призыв должна отреагировать ФИФА, и если англичане не приедут, должны последовать жесткие санкции вплоть до исключения из состава ФИФА и отстранения от ЧМ-2022».

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян: «У нас будет вся инфраструктура выстроена: стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги и так далее. У них-то уже все есть. Поэтому это не более чем эгоизм со стороны англичан. Так что если не будете участвовать, то чемпионат мира будет проведен и без вас, господа».

    Реакция в других странах

    Йоахим Лев обычно очень аккуратно обходит тему политики. Еще в самый разгар конфликта России и Украины главного тренера сборной Германии настойчиво спрашивали об этой ситуации, но Лев неизменно отвечал, что его дело – тренировать футбольную команду. Спросили сейчас о бойкоте. Лев себе не изменил:

    «Наше участие в чемпионате мира не означает, что мы солидарны с системой, режимом или правителем. Мы не позволим себе быть инструментом – вне зависимости от того, где мы играем, мы всегда стоим за свои ценности: разнообразие, открытость, толерантность. Я хочу, чтобы политики находили мирные решения с помощью дипломатии. Но я знаю, чего хотят миллионы немцев: чтобы мы хорошо выступили на Кубке мира и, в первую очередь, стали чемпионами. Это наша мечта».

    Тот же вопрос был задан и молодому полузащитнику Юлиану Брандту: «Спортсмену сложно судить об этой ситуации. Это основная задача политиков, а они, похоже, и сами не могут решить эту проблему».

    Вот реакция вице-президента бундестага Вольфганга Кубицки. «Я ничего не думаю о бойкоте ЧМ-2018. Если британцы не хотят ехать в Россию, потому что у них нет шансов на поле – пожалуйста!» – заявил политик.

    Польшу считали союзницей Англии в этом вопросе, но в футбольной Федерации страны на новость о возможном бойкоте отреагировали с изумлением. «Мы крайне удивлены содержанием статьи и никогда не заявляли о намерениях, описанных в ней. Более того, никто из английского издания Daily Mail с нами не контактировал и не просил прокомментировать эту информацию», – заявили в пресс-службе.

    Сегодня, 13 марта, до начала ЧМ-2018 остается три месяца и один день.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, The Sun
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 марта 2018, 21:55

      Полякам тоже не помешает отказаться от ЧМ. Не все зубы их болел вернутся домой.Не все-е-е.

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 14 марта 2018, 09:36

      ппц

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 14 марта 2018, 08:10

      да они просто ссут и в очередной раз обделаются вот и ищут гнилые отмазки-чё говорить нация рыцарей геев!!!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 марта 2018, 02:13

      ой, очередной полит бред, все поедут как миленькие. напугали ежа голой задницей.
      к тому же нельзя вот так просто взять и не приехать, у нас тут не теннис, это нарушение регламента, и ФИФА за это наказывать должно. они же сами дали добро на ЧМ в РФ без всяких "но".

      0
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      Рейтинг: +365

      BykAs 14 марта 2018, 01:48

      Вместо англичан , пускай итальянцы с Буффоном приедут! И будет всем счастье!

      1
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 13 марта 2018, 23:49

      Если никто не приедет, Россия будет легитимным чемпионом?
      А все вырученные деньги от продажи билетов предлагаю потратить на галоперидол для британских властей и жён футболистов, паранойю полечить.

      2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 13 марта 2018, 23:39

      Что они там в Англии курят во главе с министрами?

      1
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      Рейтинг: +10

      Sava 11 13 марта 2018, 19:00

      Все это американцы воду мутят,продули отбор на ЧМ причём с треском, и теперь пытаются сделать так, чтобы никто на ЧМ не играл.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Sava 11 13 марта 2018, 21:08

      ну братан мне кажется ты слишком углубился :D
      но в жизни всякое может быть)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4028

      raritet 13 марта 2018, 15:52

      Скорее всего англичанки уже отравились , никуда не выезжая, только выслушав заявление Бориса Джонсона. Кстати, мне тоже что-то поплохело от его высказываний. Наверное , не поеду в Англию, а здесь,на месте подам на него в суд за информацию , вызывающую понос, ступор мозговой деятельности и непроходящий какой уже день зуд кулаков...

      3
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 > raritet 13 марта 2018, 16:42

      +++

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 13 марта 2018, 14:54

      Немцы порадовали и как не странно даже Польша полностью согласен с ними!)
      давайте ещё сделаем как на Олимпиаде без флага поиграем и всё в таком духе....
      вообще ох**** не хотят пусть не едут...........

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