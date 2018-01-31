Онлайн закрытия трансферного окна. Дзюба, Обамеянг и Моура перешли в новые клубы

Главные переходы дня
- Обамеянг сменил «Боруссию» на «Арсенал». Рекордная сделка в истории лондонского клуба.
- Дзюба и Новосельцев арендованы тульским «Арсеналом» до конца сезона.
- Вячеслав Караваев подписал контракт с голландским «Витессом». Здесь он хочет дорасти до «Боруссии».
- Марк Бартра перешел в «Бетис». Говорят, он психологически так и не оправился после того взрыва.
- «Спартак» подписал контракт с Ханни. Соглашение будет действовать три с половиной года.
- Жиру перешел из «Арсенала» в «Челси». Контракт на 18 месяцев.
- «Боруссия» арендовала у «Челси» Миши Батшуайи. Шестимесячное арендное соглашение.
- Моура подписал пятилетний контракт с «Тоттенхэмом». Где-то в мире грустит один Неймар.
для тулы топ усиление