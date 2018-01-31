Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Онлайн закрытия трансферного окна. Дзюба, Обамеянг и Моура перешли в новые клубы


    3.5
    Голосов: 19
    31.01.2018 13:50
    Все главные сделки дня в одном месте.

    Главные переходы дня

    • Обамеянг сменил «Боруссию» на «Арсенал». Рекордная сделка в истории лондонского клуба.
    • Дзюба и Новосельцев арендованы тульским «Арсеналом» до конца сезона.
    • Вячеслав Караваев подписал контракт с голландским «Витессом». Здесь он хочет дорасти до «Боруссии».
    • Марк Бартра перешел в «Бетис». Говорят, он психологически так и не оправился после того взрыва.
    • «Спартак» подписал контракт с Ханни. Соглашение будет действовать три с половиной года.
    • Жиру перешел из «Арсенала» в «Челси». Контракт на 18 месяцев.
    • «Боруссия» арендовала у «Челси» Миши Батшуайи. Шестимесячное арендное соглашение.
    • Моура подписал пятилетний контракт с «Тоттенхэмом». Где-то в мире грустит один Неймар.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ПФК «Арсенал Тула»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 19
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 2 февраля 2018, 18:50

      для тулы топ усиление

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 февраля 2018, 14:11

      у того чела, который на фотке рядом с дзюбой какое то испуганное или недовольное лицо)) видимо не уверен он в полезности сделки))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 1 февраля 2018, 17:09

      Фото с Дзюбой увидел, подумал в Галатасарай перешел, а оказалось в Арсенал.. Тульский)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 1 февраля 2018, 07:45

      два Арсенала -лучшие по трансферам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Ferdinand_rus 31 января 2018, 21:51

      Пока все были заняты трансферами Арсенала Тоттэнхэм провернул сделку по покупке Моуры. Если парень заиграет после удобной скамейки ПСЖ то это будет очень бомбическая сделка и в скором времени Леви может спокойненько продать Эриксена либо Али, а может и того и другого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 31 января 2018, 19:31

      два Арсенала -лучшие по трансферам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 31 января 2018, 16:45

      В ролике про Это'О нету Анжи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 31 января 2018, 16:28

      А почему в презентации Это О нет клуба Анжи?!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ > mdu86 31 января 2018, 16:46

      Видимо автор про это и имел ввиду говоря что нашим клубам стоит поучиться...КАК НЕ ПОПАДАТЬ В ПРОМО РОЛИКИ)))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Des79 31 января 2018, 15:57

      Обумиарсеналомагия начнется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 31 января 2018, 15:25

      мб Смолова в Боруссию заберут?)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11