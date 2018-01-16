Фанаты сорвали матч в Португалии. Потому что стадион начал рушиться

«Порту» приехал в Эшторил возвращать себе лидерство в чемпионате Португалии – при победе снова можно было уйти на два очка от «Спортинга» и на пять от «Бенфики». На 17-й минуте «драконы» пропустили красивый гол и ушли на перерыв, уступая хозяевам 0:1. «Эшторил», к слову, идет последним в Примейре.
Porto currently losing to 16th placed Estoril pic.twitter.com/TzPoEfGxaE— ㅤㅤㅤ (@YJ257) 15 января 2018 г.
Матч проходил на стадионе «Антониу Куимбра ду Мота». Арена вместимостью 8000 человек была открыта почти 80 лет назад – 1 января 1939 года. Недавно она претерпела небольшую реконструкцию. Здесь же во время Евро-2004 тренировалась сборная Швеции, а команда Португалии в 2015-м проиграла товарищеский матч сборной Кабо-Верде (0:2). Кстати, в том же году здесь играло матч Лиги Европы московское «Динамо» (победа 2:1 благодаря голам Кокорина и Жиркова).
Вчера на выезд отправилось 2500 болельщиков «Порту». Трибуна, где они находились, перестала выдерживать большое количество людей – пошли трещины. Люди испугались, тут же было принято решение эвакуировать их на поле. В матче как раз наступил перерыв. Серьезных травм никто не получил, но некоторые синяков не избежали – это из-за толкотни во время спуска.
На матче с «Порту», естественно, был аншлаг, поэтому расселить людей на центральные трибуны не представлялось возможным. Было ясно, что проблему не устранить, поэтому игра была прекращена. Командам осталось сыграть еще тайм при счете 1:0 в пользу «Эшторила». Твиттер «Порту» позже опубликовал фото трещин по стадиону.
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— FC Porto (@FCPorto) 16 января 2018 г.
В твиттерах, как обычно во время подобных событий, стороны обвиняют друг друга. Фанаты «Бенфики» подозревают команды в сговоре (они думают, что «Эшторил» теперь получит технические 0:3), фанаты «Порту» клянутся, что стадион никак не портили, все остальные ругаются на «Эшторил» за несоблюдение мер безопасности и удивляются, как команда с такими условиями для игры в футбол до сих пор выступает в высшем дивизионе. «Это могло произойти только в Португалии!» – звучат недовольные голоса. Что-то нам это напоминает.
Одной из причин называется землетрясение, которое произошло в понедельник в
Впрочем, едва ли землетрясение защитит «Эшторил» от санкций. Поговаривают, что на матче недельной давности против «Фейренсе» схожие проблемы уже были, просто в гости приехал клуб примерно равный «Эшторилу» по масштабу и без столь внушительной армии выездных болельщиков. Потому и не было никакого шума.
Что будет дальше – пока непонятно. Уже в пятницу у «Порту» запланирован очередной матч чемпионата против «Тонделы». Сегодня доигровка встречи с «Эшторилом» не состоится. Команда вернулась домой и вышла на утреннюю тренировку. Вероятно, тайм придется доиграть гораздо позже. Впрочем, влияние президента «Порту» Пинту да Кошты в португальском футболе настолько велико, что нельзя исключать и другого сценария вроде доигровки на «Драгау» или вообще технического поражения «Эшторилу». И этому в Португалии уж точно никто не удивится.