Фанаты сорвали матч в Португалии. Потому что стадион начал рушиться

Они выбежали на поле, испугавшись обрушения трибуны.

«Порту» приехал в Эшторил возвращать себе лидерство в чемпионате Португалии – при победе снова можно было уйти на два очка от «Спортинга» и на пять от «Бенфики». На 17-й минуте «драконы» пропустили красивый гол и ушли на перерыв, уступая хозяевам 0:1. «Эшторил», к слову, идет последним в Примейре.

Porto currently losing to 16th placed Estoril pic.twitter.com/TzPoEfGxaE — ㅤㅤㅤ (@YJ257) 15 января 2018 г.

Матч проходил на стадионе «Антониу Куимбра ду Мота». Арена вместимостью 8000 человек была открыта почти 80 лет назад – 1 января 1939 года. Недавно она претерпела небольшую реконструкцию. Здесь же во время Евро-2004 тренировалась сборная Швеции, а команда Португалии в 2015-м проиграла товарищеский матч сборной Кабо-Верде (0:2). Кстати, в том же году здесь играло матч Лиги Европы московское «Динамо» (победа 2:1 благодаря голам Кокорина и Жиркова).

Вчера на выезд отправилось 2500 болельщиков «Порту». Трибуна, где они находились, перестала выдерживать большое количество людей – пошли трещины. Люди испугались, тут же было принято решение эвакуировать их на поле. В матче как раз наступил перерыв. Серьезных травм никто не получил, но некоторые синяков не избежали – это из-за толкотни во время спуска.

На матче с «Порту», естественно, был аншлаг, поэтому расселить людей на центральные трибуны не представлялось возможным. Было ясно, что проблему не устранить, поэтому игра была прекращена. Командам осталось сыграть еще тайм при счете 1:0 в пользу «Эшторила». Твиттер «Порту» позже опубликовал фото трещин по стадиону.

twit text — FC Porto (@FCPorto) 16 января 2018 г.

В твиттерах, как обычно во время подобных событий, стороны обвиняют друг друга. Фанаты «Бенфики» подозревают команды в сговоре (они думают, что «Эшторил» теперь получит технические 0:3), фанаты «Порту» клянутся, что стадион никак не портили, все остальные ругаются на «Эшторил» за несоблюдение мер безопасности и удивляются, как команда с такими условиями для игры в футбол до сих пор выступает в высшем дивизионе. «Это могло произойти только в Португалии!» – звучат недовольные голоса. Что-то нам это напоминает.

Одной из причин называется землетрясение, которое произошло в понедельник в 127 км от Эшторила, оно же ощущалось и в Лиссабоне (магнитуда 4,9). В прессе пишут, что оно вызвало легкую панику, но о жертвах не сообщается. Очень вероятно, что именно из-за землетрясения пострадал и стадион в Эшториле. Но любопытно, что та трибуна, где располагались болельщики «Порту», как раз новее всего остального на этом сооружении – она была возведена в 2014 году, и стадион стал вмещать 8000 фанатов вместо 5000, как было раньше.

Впрочем, едва ли землетрясение защитит «Эшторил» от санкций. Поговаривают, что на матче недельной давности против «Фейренсе» схожие проблемы уже были, просто в гости приехал клуб примерно равный «Эшторилу» по масштабу и без столь внушительной армии выездных болельщиков. Потому и не было никакого шума.

Что будет дальше – пока непонятно. Уже в пятницу у «Порту» запланирован очередной матч чемпионата против «Тонделы». Сегодня доигровка встречи с «Эшторилом» не состоится. Команда вернулась домой и вышла на утреннюю тренировку. Вероятно, тайм придется доиграть гораздо позже. Впрочем, влияние президента «Порту» Пинту да Кошты в португальском футболе настолько велико, что нельзя исключать и другого сценария вроде доигровки на «Драгау» или вообще технического поражения «Эшторилу». И этому в Португалии уж точно никто не удивится.