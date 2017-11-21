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    • Сидячая забастовка в Сербии. Футболисты обиделись на судью

    Сидячая забастовка в Сербии. Футболисты обиделись на судью


    3.4
    Голосов: 9
    21.11.2017 18:05
    Несколько минут игроки сидели на газоне, а потом просто пинали мячи на трибуны.

    Аутсайдер чемпионата Сербии «Борац» выигрывал у «Спартака» из Суботицы в первом тайме. Перед свистком на перерыв судья Милан Илич назначил спорный пенальти. Игроки «Бораца» не согласились с решением и психанули. Футболисты всей командой атаковали арбитра, но тот не поддался их протестам. Два удаления оставили «Борац» в меньшинстве. Тогда футболисты «Бораца» всей командой сели на газон и отказались продолжать матч.

    После долгих уговоров игра все-таки продолжилась. «Спартак» забил три мяча, одержал будничную победу и взлетел в тройку лучших команд Сербии. Но «Борац» этому совсем не сопротивлялся. Когда мяч доходил до вратаря, тот отправлял его на трибуны. Потому что команду не устраивал произвол судейских решений.

    Матч закончился, а «Борац» обратился к судейскому комитету с просьбой разобраться в ситуации. У команды тяжелые финансовые трудности, но никто не может забрать у игроков честный результат. В «Бораце» увидели, что судья преднамеренно и систематично совершал ошибки в пользу «Спартака». Хотя по игре аутсайдеры ни в чем не уступали команде из верхней части таблицы.

    Вот так протестуют в Сербии:

    Видео взято с канала BalkanSportsNews.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак Суботица»
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 9
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    giluxa1963
    1511282317
    везде судейский безпридел
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    qwerty991
    1511288913
    "После долгих уговоров ..." Смешно.
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    GrizzlyD
    1511289591
    хотел бы я в России увидеть этот инцидент
    Ответить
    Pourport
    1511295108
    Правильно сделали!
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    Kondrat Jr
    1511298234
    Одно слово - балканцы. Истерички... были, есть и будут. Бейтесь, как мужики. Но это не про них.
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    dolf666
    1511423396
    Луческу на заметку
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    Hugo Lloris
    1511448580
    продажность судей никто не отменял
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