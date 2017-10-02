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    • Что пережил Серхио Агуэро за последнее время. У него была ужасная неделя

    Что пережил Серхио Агуэро за последнее время. У него была ужасная неделя


    3
    Голосов: 4
    02.10.2017 19:00
    У аргентинца не сложилось на всех фронтах. Отвлечься футболом тоже не удастся.

    Уже в прошлый вторник стало ясно, что неделя будет так себе. Пока мы смотрели, как «Спартак» сражался с «Ливерпулем», суперфорвард «Манчестер Сити» транжирил моменты в игре с «Шахтером», вдобавок ко всему не забив пенальти. Пожалуй, бесполезнее аргентинца в тот вечер смотрелся лишь его коллега из донецкого клуба – Феррейра, но от того на «Этихаде» чуда ждали лишь фанаты украинцев, а от Агуэро, как обычно, требовали голов. Не получилось, пенальти смазал, а потом еще и заменили, что форварда всегда бесит. Какой-то нехороший матч вышел.

    Классный концерт и приятная компания – отличный способ выгнать стресс из организма. В четверг Агуэро полетел в Амстердам, где гастролировал его друг – колумбийский певец Малума. После концерта аргентинец поехал на такси в аэропорт, но угодил в ДТП – машина врезалась в столб, сам Агуэро сломал ребро. Смешного здесь совершенно ничего нет, но отец футболиста дал довольно интересное интервью. Всего два предложения, но прозвучало оригинально: «По словам Серхио, таксист ехал слишком быстро, он попросил его сбавить скорость и даже пристегнул ремень безопасности. Таксист сказал «ОК» и врезался в столб».

    Восстанавливаться от повреждения Агуэро предстоит примерно месяц. За это время у «Сити» будут два крайне важных матча в Лиге чемпионов – оба против «Наполи». Со «Стоком», «Бернли» и «Вест Бромвичем» в чемпионате вполне можно справиться и без Агуэро. Куда хуже, что Серхио не сможет помочь сборной Аргентины в матчах против Перу и Эквадора – это два заключительных тура в южноамериканской квалификации к ЧМ-2018. И там Аргентина пока идет в зоне стыков, а может вообще вывалиться даже за ее пределы и впервые за невероятно долгий срок (аж с 1970 года) не приехать на чемпионат мира. Агуэро на это придется взирать лишь по телевизору.

    Несчастья на этом не кончились. Через пару дней после аварии стало известно, что отношения с Агуэро больше не намерена поддерживать Карина Техеда – аргентинская певица, с которой он встречался четыре года. Из-за Карины Агуэро в 2013-м расстался с дочерью Диего Марадоны, на которой был женат. Сейчас же поговаривают о том, что Карине не понравилось, как Агуэро в прошлый раз съездил в Аргентину, развлекаясь после матча за сборную на одной из вечеринок в компании топ-моделей.

    «Я очень уважаю его и не хочу касаться этой темы. Люди думают, что я злюсь, но это не так. Я в полном порядке», – заявила девушка, подтвердив, что с Агуэро они расстались. Впрочем, в прессе считают, что причина расставания кроется не в измене, а в том, что пара слишком долгое время не может находиться вместе – у Карины карьера на родине, а у Агуэро – в Англии. Впрочем, футболисту от этого не слишком легче, но та неделя уже завершилась, а началась следующая. Хотя Карине в жизни Агуэро места больше нет.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Карины Техеды, Goal
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25066

      bset 2 октября 2017, 23:47

      Вроде про Агуэро статья, а фоток больше телки.

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      Рейтинг: +25066

      bset > BeB. 3 октября 2017, 09:41

      А я захожу сюда про футбол почитать. Телок посмотреть и на других сайтах можно.

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