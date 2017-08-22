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    Новая история про допинг и хакеров. Что случилось на этот раз?


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    Голосов: 4
    22.08.2017 16:30
    «Бомбардир» – об очередной громкой ситуации, связанной с допингом, WADA и футбольным миром.

    Что случилось?

    Хакерская группа Fancy Bears выложила материал о допинге в футболе. По ее данным, в 2010 году на чемпионате мира в Германии у ряда известных игроков были разрешения на использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям.

    Среди футболистов, употреблявших допинг, куча известных фамилий – Дирк Кейт (Голландия), Марио Гомес (Германия), Карлос Тевес, Хуан Себастьян Верон, Габриэль Хайнце и Диего Милито (все – Аргентина). В общей сложности разрешение на использование запрещенных препаратов имели 25 игроков.

    Кроме того, Fancy Bears заявляет о ряде проваленных футболистами допинг-проб в 2016 году (см. цитату ниже).

    Что это за группа?

    Fancy Bears (Прикольные медведи) – группа кибершпионажа, действует с 2004 года. Ее обвиняют в том, что она связана с российскими спецслужбами и действует по их указаниям. Вот что говорится в заявлении группы от сегодняшнего числа:

    «Команда Fancy Bears публикует материал, полученный из разных источников, связанных с футболом. Футболисты и официальные лица единодушно утверждают, что этот вид спорта свободен от допинга. Наша команда воспринимала эти многочисленные утверждения как вызов, и теперь мы докажем, что они лгут.

    Вы можете изучить документы WADA, показывающие, что более 150 игроков были пойманы на допинге в 2015 году. В следующем году это число увеличилось до 200 спортсменов».

    Что еще важно знать?

    Возможно, сегодняшние новости – это часть войны между WADA и Fancy Bears. В августе 2016 года сайт WADA был взломан, и в этом обвиняется именно российская хакерская группа. Взлом был совершен после того, как WADA опубликовала отчет, обвиняющий Россию в создании поддерживаемой государством системы применения спортсменами допинга.

    И еще один важный момент

    В документах Fancy Bears нет указаний на фамилии 200 игроков, употреблявших допинг в 2016 году.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 4
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 23 августа 2017, 11:28

      Сама херада признала год назад, что документы подлинные, так что опрос о доверии тупой.

      0
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 22 августа 2017, 18:24

      Правильно, а то только на Россию накинулись, а у других стран как будто все по закону.

      1
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 22 августа 2017, 16:55

      Ссыль не открывается(((

      0
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      Рейтинг: +29

      timofeyatsenko > petrovich666 22 августа 2017, 17:11

      мы ее вообще убрали от греха подальше. загуглите Fancy Bears - там все в один клик откроется.

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