Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конец «Ростова», все трансферы лета, опасные фанаты. Главные материалы недели на «Бомбардире»


    3
    Голосов: 2
    10.07.2017 10:00
    Почему в «Роме» не полюбили лучшего спортивного директора европейского футбола. Как весь мир переживал смерть шестилетнего болельщика «Сандерленда». Что стало со Стивеном Колкером, чью карьеру губят алкоголь и навязчивые страхи. «Бомбардир» выделяет ключевые темы уходящей недели в своих материалах.

    Как убивают «Ростов» после ухода Бердыева

    Счастливая история того «Ростова», который без денег и связей влетал в еврокубки, закончилась. Достаточно бесславно. Курбан Бердыев вернулся в «Рубин», а многие игроки его суперкоманды разлетелись по другим клубам: либо в Казань вместе с ним, либо в Санкт-Петербург к Роберто Манчини. Тимофей Яценко фиксирует истощение «Ростова», который даже не может заработать на трансферах своих звезд.

    «Мне как никогда страшно за судьбу команды». За что в Риме ненавидят лучшего спортивного директора мира

    Рамона Мончи считали лучшим спортивным директором на свете. Считается, что во многом благодаря его работе «Севилья» в XXI веке выиграла так много разных кубков. Мончи хотели перетащить к себе многие топ-клубы, но внезапно повезло «Роме». Фанаты ликовали, но, кажется, преждевременно. В Риме Мончи ведет странную трансферную политику, упорно избавляясь от лидеров, которых в команде и так всегда не хватало. Виталий Ошовский рассказывает о ситуации.

    «Зенит» купил Паредеса. Петкович перешел в «Спартак». Таблица летних трансферов РФПЛ

    Кубок конфедерация закончился, и главная тема теперь − всякие переходы. Мы традиционно запустили обновляемые таблицы по РФПЛ и топ-лигам Европы. Заскакивайте, чтобы не пропустить ни один трансфер.

    Почему пропал главный талант современного футбола

    Благодаря шуму ютуба, соцсетей и пары-тройки авторитетных медиа подростка Хашима Мастура считали чуть ли не новым феноменом. «Милан» радовался удаче, но чем ближе Мастур подходил к взрослению, тем сильнее растворялся на фоне других. В какой-то момент клуб сбросил его в круговорот аренд неизвестных середняков, откуда парень больше никогда не выберется. Александр Плеханов − о таланте, который не смог.

    «В нашего бойца стрелял полицейский, и его никто не наказал за это убийство». Как живет самая опасная фанатская группировка Европы

    Самый основательный текст недели. Сергей Беседин рассказывает историю боснийской группировки фанатов, которая уже тридцать лет наводит шум как на территории бывшей Югославии, так и во всей Европе. За это время они устраивали очень много жестоких акций: разносили целые кварталы, вступали в конфликт со спецназом и смертельно ранили в массовой драке фанатов соперника. Этих опасных парней Беседин застал в Кишиневе, куда те ехали 41 час на автобусах. В итоге представители группировки рассказали, что у них тоже есть свои моральные правила, какие клубы они ненавидят и почему их фирменные футболки нельзя купить просто так.

    «Ой, какие вы чувствительные». Станислав Черчесов дает очень странные интервью

    Главный тренер сборной России отвечает на вопросы журналистов коротко и сухо, а иногда еще и с ответным напором. Конечно, само по себе это нормально, но все-таки необычно видеть подобный стиль от человека, чья команда недавно грустно слилась с домашнего турнира и от которого давно ждут развернутых объяснений хотя бы о чем-нибудь.

    «Я крепко взялся за алкоголь и игровые автоматы». Что случилось с самым перспективным защитником Англии

    Стивена Колкера с детства считали талантливым игроком. А еще у него с детства были проблемы с тревогой и неуверенностью в себе. Второе в итоге победило. Так вместо «Тоттенхэма» и сборной Англии он получил алкогольную зависимость, сорванный трансфер в «Локомотив» и место резервиста.

    «Моего храброго мальчика забрали ангелы». Трагедия шестилетнего фаната «Сандерленда», которую переживает весь мир

    Историю, которую невозможно рассказывать без грусти. Маленький Брэдли Лоуэри долго боролся с раком, подключив в помощь весь английский футбол. К сожалению, смерть победила. Форвард Джермейн Дефо, который по-настоящему подружился с Брэдли, на вопрос о нем за несколько дней до смерти мальчика расплакался на пресс-конференции, а уже после смерти выложил трогательное письмо прощания.

    Пройди опрос и помоги Бомбардиру стать лучше

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит», ФК «Ростов», Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 11 июля 2017, 17:13

      Не, не сольется Ростов в ФНЛ, назло всем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 июля 2017, 20:20

      то что ростову пи..ец это было ясно когда уходил бердыев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      rerih 10 июля 2017, 19:23

      Может состав и ослаб, но дух то силён, рано хоронить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 10 июля 2017, 11:51

      Собственно говоря,
      Бердыев вернулся туда ,откуда он с триумфом уходил,правда сборную ему еще не предлагали....
      Никто не ожидал такого развала ,постыдного ,со скандалами....
      А щас ,полагаю, ему и даром эта должность не нужна!
      В Казани почет и уважение,в сборной под прессом мудаковским,СМИ и прочих ,,знатоков,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 10 июля 2017, 11:29

      Ничуть не жаль, не надо было орать так громко и "дружить" со спартаком.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 10 июля 2017, 11:16

      Бердыев конечно поступил дерьмово,разрушил то.что сам и создал и не хочу ему желать ни чего хорошего-дерьмо!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 10 июля 2017, 10:20

      Задолбали уже писать "конец Ростова"...время покажет..состав подбирается добротный..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11