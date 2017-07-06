Самая дикая форма сезона. Вратарский свитер, который будет пугать соперников

«Такая форма должна привлечь внимание игроков соперников. Современные вратари играют в футболе намного большую роль, чем раньше. Эта форма делает голкиперов еще больше и значимее. В детстве у меня был калейдоскоп. Когда ты смотришь на него, глаза все равно тянутся к центру. Надеюсь, это будет одним из способов помощи вратарям», – утверждает тренер вратарей «Уикомба» Барри Ричардсон.

Ричардсон считает, что этот комплект сделает заметнее голкиперов команды и отвлечет форвардов противника. Нападающие «Уикомба» отрицают, что такая форма мешает им забивать голы. Но в клубе говорят, что это естественная реакция раззадоренных и злых форвардов, которые теперь будут сильнее выкладываться на тренировках и доказывать свою силу. Их оппонентов уж она точно впечатлит, а заодно и прославит клуб в социальных сетях.

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Эмоции от такого комплекта вратарской формы «Уикомба» у многих примерно вот такие:

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