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  • Самая дикая форма сезона. Вратарский свитер, который будет пугать соперников

Самая дикая форма сезона. Вратарский свитер, который будет пугать соперников

«Такая форма должна привлечь внимание игроков соперников. Современные вратари играют в футболе намного большую роль, чем раньше. Эта форма делает голкиперов еще больше и значимее. В детстве у меня был калейдоскоп. Когда ты смотришь на него, глаза все равно тянутся к центру. Надеюсь, это будет одним из способов помощи вратарям», – утверждает тренер вратарей «Уикомба» Барри Ричардсон.

Ричардсон считает, что этот комплект сделает заметнее голкиперов команды и отвлечет форвардов противника. Нападающие «Уикомба» отрицают, что такая форма мешает им забивать голы. Но в клубе говорят, что это естественная реакция раззадоренных и злых форвардов, которые теперь будут сильнее выкладываться на тренировках и доказывать свою силу. Их оппонентов уж она точно впечатлит, а заодно и прославит клуб в социальных сетях.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Эмоции от такого комплекта вратарской формы «Уикомба» у многих примерно вот такие:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Англия
Комментарии (13)
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Benifacto
1499369373
ой батюшки...
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ufos73
1499369920
На пижаму похожа... Представляю какой тролинг устроят вратарю за зевок ))))))
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Михайловский Технарь
1499372356
Стильненько)
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insider_retro
1499374484
Это какая же научно обоснованная подводка... Любой форвард соперников теперь вправе подумать - первый раз буду забивать такому.... пёстренькому!!....
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динамо тб
1499376246
Вратарь ГЕЙ!
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шеффилд таун
1499385528
Нет, ну реально для пидоров !!! Согласитесь?!!! Срамно в ней на поле выходить!!!! Ладно там пройтись по гомосятской европе,но на поле....... ПОЗОРНИКИ!!!!
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Manilov
1499410047
Да всё правильно сделали! Форвард команды соперника подбегает к воротам и начинает ржать... Пока он катается в истерике по газону у него спокойно отбирают мячик. Надо и полевым игрокам что-нибудь этакое придумать.
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udavMike
1499429238
Чем бы дитя не тешилось. А так,хоть серо буро голубую нацепи,от этого мячики прилипать к тебе не станут сами по себе
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Ajax_Amsterdam
1499443801
Да нормальна форма!!! Какой только формы не было у киперов за последние 30 лет!! И даже великие воротчики в подобное одевались! Тот же Симон играл в чём-то пёстром на подобие этого.. и что?? Теперь и его гомосеком считать?? Только потому-что форма креативная, не как у всех!!?
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D'achkov
1499547329
даже если и гей то что с того?
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